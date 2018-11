Charlotte Knobloch greift AfD scharf an: „Diese Partei hat bis jetzt nur eins bewiesen“

Bei allem Respekt, der Frau Knobloch schon allein aufgrund ihrer Lebensgeschichte gebührt: hier scheint sie falsch beraten zu werden.

Man erinnere sich an Medienberichte der letzten Wochen und Monate: ein jüdischer Schüler in Berlin wird von muslimischen Mitschülern gemobbt, ein (arabischer!) Israeli mit Kippa in Berlin wird in von muslimischen "Flüchtlingen" mit einem Gürtel geschlagen, eine alte jüdische Dame in Paris wird von ihrem muslimischen Nachbarn ermordet.

Dieser von besonders markanten "Einzelfällen" hervorgerufene Eindruck bestätigt sich auch in der Breite, siehe z.B. ganz aktuell die Stellungnahme der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin "Antisemitische Gewalt geht meist von Muslimen aus" (Idea Spektrum vom 06.11.18)

---

Der Autor verweist auch auf eine Umfrage der Universität Bielefeld aus dem Jahr 2017 unter Juden in Deutschland. Deren Ergebnis widerspreche der Polizeistatistik diametral. Der Erhebung zufolge sind Muslime für 81 Prozent der antisemitischen Vorfälle verantwortlich, nach der PMK-Statistik aber nur zwei Prozent. Noch krasser ist der Unterschied im Blick auf Linksextremisten: Nach der Erfahrung der jüdischen Opfer gehen 25 Prozent der Taten auf Linksextremisten zurück, in der amtlichen Statistik sind es nur 0,07 Prozent.

(...)

Funkschmidt zufolge liegt das Problem bei der amtlichen Statistik in der Erfassung der Taten. Sobald etwa ein Hakenkreuz oder der Hitlergruß im Spiel seien, würden die Vergehen als „Politisch Motivierte Kriminalität (PMK) rechts“ eingestuft. Selbst wenn Anhänger der arabischen Terrororganisation Hisbollah bei einer Demonstration „Sieg-Heil“ riefen – wie 2014 beim Al-Kuds-Marsch in Berlin geschehen –, tauche dies in der Statistik als Tat von Rechtsextremen auf. Funkschmidt: „Antisemitische Straftaten werden in Zweifelsfällen stets einer rechtsextremen Motivation zugeschrieben, selbst wenn man gar keine weiteren Hinweise hat.“ Auffällig sei, dass der „systematische Fehler“, der zu groben Verzerrungen führe, seit Jahren bekannt sei und nicht behoben werde.

---

Der jüdische Historkier Prof. Michael Wolffsohn - kein Sympathisant der AfD - kommt in einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung zum selben Ergebnis («Wir haben eine immer grösser werdende muslimische Minderheit, die sich radikalisiert» NZZ 27.02.18):

---

NZZ: Wenn heute von Judenhass die Rede ist, dann geht es fast immer um rechte Antisemiten.

MW: Die gibt es natürlich. Mit einem Unterschied: Der alte Jean-Marie Le Pen, so grässlich er war und ist, hat keine Gewalt an Juden verübt und sie auch nicht gefordert. Gleiches gilt in Deutschland für AfD und Pegida. Der gewalttätige Antisemitismus kommt heute nicht von rechts, auch wenn die irreführenden Statistiken etwas anderes sagen.

NZZ: Die deutsche Kriminalstatistik hat vergangenes Jahr knapp 1500 antisemitische Straftaten erfasst. 90 Prozent sollen Rechtsradikale verübt haben.

MW: Dieses Bild ist völlig verzerrt. Viele Vorfälle landen unter dem Stichwort «Israel-Palästina-Konflikt» in einer anderen Statistik, der für politisch motivierte Kriminalität. Freundlich formuliert, könnte man von Verschleierung sprechen.

NZZ: Und unfreundlich?

MW: Es ist eine Lüge. Wenn ich mich in meinem jüdischen Bekanntenkreis umhöre, dann sagen alle das Gleiche: Gewalt gegen Juden geht ausschliesslich von Muslimen aus.

-----

Schade, daß die sonst von mir geschätzte Frau Knobloch hier der linken Propaganda auf den Leim geht.