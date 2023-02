„Niemand hat etwas bemerkt“: SPD-Politiker hält von ChatGPT geschriebene Rede

Von: Franziska Schwarz

Das ChatGPT-Logo

Bots wie ChatGPT können täuschend echt wirkende Texte verfassen. Risiken liegen aber in der Datengrundlage, wie ein Tweet zum Ukraine-Krieg zeigt.

Straßburg - Die Aktion sorgte sicherlich für Lacher unter den Abgeordneten, geschah aber vor einem ernsten Hintergrund: In der ersten Januarwoche hat Tiemo Wölken eine Rede im Europäischen Parlament gehalten, die nicht er, sondern ChatGPT verfasst hat. Bis zum Schluss habe niemand etwas bemerkt, sagte der SPD-Politiker nun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er selbst fand die Bedienung des Bots sehr einfach.

Nur „vier- oder fünfmal“ habe er selbst nachbessern müssen, dann war die Rede für ihn passend. Mit der Aktion wollte er aber auf die Gefahren von Künstlicher Intelligenz (KI) aufmerksam machen. „Je nach Datengrundlage kann ein KI-Text Menschen diskriminieren, Rassismus schüren oder Propaganda enthalten“, sagte Wölken dem RND. Er forderte Regelungen, die das verhindern.

ChatGPT und die Gräueltaten von Butscha: Irritation über Antwort zum Ukraine-Krieg

Wölken war ein Tweet bekannt, der zum Thema ChatGPT kürzlich für Furore sorgte. Gut 400.000 Menschen sind im Netz schon über den Hinweis von Jaroslaw Trofimow, Auslandskorrespondent des Wall Street Journal gestolpert. Der Journalist berichtete, dass er ChatGPT gefragt habe, wer die ukrainischen Zivilisten bei den Gräueltaten von Butscha getötet habe. Die Antwort: ukrainische Soldaten sowie prorussische Separatisten:

Ein Argument in dem Diskussions-Thread: Der ChatGPT-KI stünden nur Daten bis 2021 zu Verfügung, also bis vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Leider ist das wenig hilfreich, da das nicht allen Nutzern bekannt sein dürfte. Wölken warnte vor „letztlich falschen Aussagen“ auf Basis von „gefährlichem Halbwissen“.

ChatGPT alarmiert Lehrkräfte: Bayern setzt auf Anti-Schummel-Software

ChatGPT löst anderswo bereits Gegenmaßnahmen aus. So will das bayerische Kultusministerium Computerprogramme einsetzen, die verhindern, dass Schüler mithilfe von KI in Unterricht oder Prüfungen täuschen. Bei Google soll ChatGPT „Alarmstufe Rot“ ausgelöst haben, aber wegen wirtschaftlicher Erwägungen. Der US-Konzern will nun Milliarden Dollar in eine eigene KI-Offensive stecken im Kampf gegen die Konkurrenz.

Jeder Vierte in Deutschland hat bereits von ChatGPT gehört oder verwendet den Textroboter sogar, das ergab kürzlich eine repräsentative Umfrage der Bochumer Center for Advanced Internet Studies. Der im November 2022 vorgestellte Service ChatGPT kann unter anderem in hoher Sprachpräzision Artikel schreiben, Reden ausarbeiten, Geschichten erzählen und sogar Software programmieren - in Sekundenschnelle. (frs)