Chemie-Riese BASF plant China-Abenteuer: Aus Gasdeal mit Putin nichts gelernt?

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © John MACDOUGALL / AFP / Klaus Haag

In Russland verbrannte sich der Gazprom-Partner BASF mit seinen Gasgeschäften kräftig die Finger. Jetzt steht eine auch konzernintern hochumstrittene Mega-Investition in China an. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Bei Deutschlands Marsch in die Gas-Abhängigkeit von Russland stand ein Unternehmen Pate: BASF. Mit Billigung und Wohlwollen verschiedener Bundesregierungen drehte der Ludwigshafener Chemieriese – gemeinsam mit Schröders Gazprom – das ganz große Rad, pumpte Gas, baute Röhren, verkaufte Deutschlands Gasspeicher an Putin. Als alles dann so fürchterlich schiefging und Moskaus Panzer in die Ukraine rollten, warnte Konzernchef Martin Brudermüller - auch aus ureigenem Interesse - eindringlich vor Sanktionen gegen den Kriegsverbrecher im Kreml (bis dieser schließlich selbst den Gashahn zudrehte). Viel gelernt hat Brudermüller aus dem Desaster nicht: Soeben verkündete BASF den Bau eines nagelneuen Verbundstandorts im chinesischen Zhanjiang. Kostenpunkt: zehn Milliarden Euro.

Falls Chinas Diktator Xi mit seinen aggressiven Drohungen gegen Taiwan nicht nur blufft, könnten die BASF-Aktionäre das noch bitter bereuen. Die Vorständin und designierte künftige Konzernchefin Saori Dubourg warf aus Protest gegen das neuerliche China-Abenteuer jetzt ihren Posten hin. Schon klar: Deutschland kann sich gegenüber China nicht abkoppeln, dafür ist das Land zu wichtig. Aber ohnehin bestehende Abhängigkeiten sogar noch auszubauen, ist wirklich fahrlässig und ein Hochrisiko nicht nur für BASF, sondern auch für den Heimatstandort. Zu Recht diskutiert die deutsche Politik über die Einführung von „Stresstests“ für Unternehmen, die übermäßige China-Risiken offenlegen sollen.

Deutsche Mittelständler streichen, aus Schaden klug geworden, wegen der politischen Unsicherheit derzeit reihenweise China-Investitionen. BASF tut das Gegenteil. Hoffentlich folgt nicht ein zweites Mal das böse Erwachen in einer „neuen Realität“. Dann sollten die BASF-Manager bitte nicht wieder nach Vater Staat rufen.