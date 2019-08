Chemnitz: Hitlergruß auf rechter Demo - Schlagfertiger Polizei-Tweet wird zum Netzhit

Zum Jahrestag der rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz gingen einige Rechte am Sonntagnachmittag wieder auf die Straße. Mehr Aufmerksamkeit bekam aber ein Polizei-Tweet.

Chemnitz - Am Sonntag kam im sächsischen Chemnitz viel zusammen: Der DGB feierte den „Sunday of Summer“, das erste Bürgerfest endete und Rechte gingen einmal mehr auf die Straße, um ihren Unmut zu demonstrieren: Es war das Jubiläum der rechtsextremen Ausschreitungen vor einem Jahr. Diesmal blieb im Wesentlichen alles ruhig - und ein Polizei-Tweet sorgte im Netz für Erheiterung.

Eigentlich gab‘s genug Stoff für eine hitzigen Sonntagnachmittag. In Sachsen stehen die Landtagswahlen an, bei denen die AfD voraussichtlich gut abschneiden wird; eine schicksalsträchtige Wahl. Und dann kündigte die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz eine Demonstration an - Gegendemonstrationen natürlich inklusive. Schließlich schlossen sich laut Polizeiangaben aber nur 450 Menschen den Demonstranten an.

Hitergruß auf rechter Versammlung - so schlagfertig twittert die Polizei

Die ein oder anderen Rechtsverstöße gab es aber trotzdem. So berichtete die Polizei via Twitter, dass bei einer Versammlung der Hitlergruß gezeigt wurde. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen sei bereits eingeleitet worden. Ein Nutzer schrieb daraufhin: „Was ist wenn antifasischiste Zeitgenossen das Gegenteil tun ????“

Offen blieb, was genau unter „Gegenteil“ zu verstehen ist. Etwa, keinen Hitlergruß zu zeigen? Entsprechend schlagfertig antwortete die Polizei auf die Anmerkung des Nutzers: „Wenn Antifaschisten keinen Hitlergruß zeigen, dann ist das absolut in Ordnung.“

Nachdem in einer der Versammlungen ein Hitler-Gruß gezeigt wurde, schritten unsere Einsatzkräfte ein und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Die Person wird zudem von der Versammlung ausgeschlossen. #Chemnitz #c2508 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 25. August 2019

Tweet wird zum Netzhit

Das Netz feierte die Polizei für diese Antwort. Mehr als 3.400 Menschen gefiel der Beitrag. „Wenn ein Relativierungsversuch so richtig in die Hose ging, gell?“, schrieb eine Nutzerin. Auf die Frage, was denn das Gegenteil von einem Hitlergruß sein soll, gab der Nutzer dann doch noch eine Antwort: „Die geschlossene Faust ala Lenin ?!?“

bah