Dunja Hayali diskutiert über Chemnitz-Ausschreitungen: Meuthen wirft Merkel Fake-News vor

Da ich aus den Osten komme kann ich verstehen warum Frau Hayali da nicht klar kommt. Der Osten hatte weder die 50zigern Hausfrauen noch die 68ziger Schon in den 50zigern der DDR saßen meine Eltern völlig Gleichberechtigt, bei gleicher Bezahlung am Tisch. Diese Frau wird nie den Osten verstehen, weil FKK und Gleichberechtigung ihren Horizont übersteigt.

Der nach wie vor unbelehrbare Kretschmer, der für die CDU im Bundestag saß, dort die Landesgruppe der Sachsen leitete, und jetzt Nachfolger von Ex-Ministerpräsident Tillich ist, trat häufig wie der in die CDU verlängerte Arm von Pegida auf, verharmloste Nazi-Strukturen und rechte Umtriebe, beschönigte den in Sachsen verbreiteten Rechts-Extremismus, indem er Kritik daran als „Sachsen-Bashing“ klein redete. Tatsächlich ist Sachsen ein Hort von Rassismus!

Beispiel: Nicht, dass er zu Unrecht vor einem Jahr darauf hinwies, dass „seit Wochen“ in Bautzen eine problematische Lage entstanden sei. Und dass es etwa verboten wäre zu sagen, dass diese von einer Gruppe unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge ausging. Nein, bei Kretschmer wirkte der Sprachgebrauch erschreckend. Davon, dass die geflüchteten Jugendlichen den Kornmarkt „okkupiert“ hätten, sprach der CDU-Politiker. Oder davon, dass dort eine „No-go-Area“ entstanden sei“ – eigentlich eine Vokabel, die in Ost-Deutschland vor allem für von Neonazis geschaffene Gebiete verwendet wird, in die keine Ausländer gehen sollten.

Warum redet der Mann so? Niemand will seiner Aussage widersprechen, dass den Jugendlichen Grenzen aufgezeigt werden müssten. Doch für seine Wortwahl und für seine eindeutige Festlegung darauf, dass das Problem einzig und alleine von den jungen Flüchtlingen ausgegangen sein soll, bekam Kretschmer - verdientermaßen - kräftige Kritik. Und auch jetzt deckt er - mal wieder - die sächsische Polizei, die sich in Dresden und Chemnitz schützend vor PEGIDA stellt! Und der unsägliche Rainer Wendt, Vorsitzender der deutschen Polizeigewerkschaft mit zwielichtigem Ruf, stellt sich vor Kretschmer und seine Polizei! Wer solche „Freunde“ hat, ...

Doch nach den Ausschreitungen in Dresden und Chemnitz weint Kretschmer Krokodilstränen und verspricht, dass künftig die Polizei konsequenter gegen Extremisten - unbelehrbar spricht er nicht von Rechts-Extremisten! - vorgehen solle. Warum erst jetzt? Warum haben Kretschmer und seine CDU den sächsischen Rechts-Extremismus bisher verharmlost? Aber nur wenige Tage später verharmlost er in der Sendung bei Anne Will am 2.9.2018 schon wieder das Versagen der sächsischen Behörden im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und auch von rechtem Mob und Hetzjagden auf Ausländer will er wieder mal nichts gesehen haben!

Dieser Kretschmer ist offensichtlich nicht der politische Führer, den echte Demokraten für Sachsen anmahnten! Im Gegenteil!

PS: Übrigens hat die sächsische CDU seit Jahrzehnten in Sachsen das Thema kleingeredet. So z.B. schon Ex-CDU-Ministerpräsident Biedenkopf: „Die Sachsen sind immun gegen den Rechtsradikalismus“!