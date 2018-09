Es war noch schlimmer: ZDF-Mann findet Debatte um Hetzjagd absurd

Früher als im Staate für mich noch alles einigermaßen in Ordnung war, da wählte ich als Bayer brav meine schwarze Partei. Jetzt sehe ich allerdings schwarz aber für die Zukunft für mich und meine Kinder. Wenn ich diesen Bericht des mm lese oder die Berichterstattung von ARD ZDF usw. da hätte ich es gerne wenn jedesmal zu so einem Bericht wie oben auch gefragt würde was sind die tatsächlichen Ursachen, wie konnte es soweit kommen. Wie gehen die Angehörigen der deutschen Toten mit den Geschehnissen um??? Was sind die Ängste der Bürger??? Warum wird die Bundeskanzlerin nicht zur Rechenschaft gezogen als sie Deutschland aufgab und die Grenzen öffnete??? MM, öffentlich rechtliche Fernsehanstalten und seit einiger Zeit auch die Grünen treiben mich in die Hände einer Partei die nie eine Chance gehabt hätte wenn der Rechtsstaat funktionieren würde. In Bayern wird gewählt. Meine Change zu reagieren damit die Berichterstattung auch wieder Ursachen hinterfrägt.