Ukrainisches Militär entzieht westlichen Medienvertretern die Akkreditierung

Militär in Ukraine entzieht Journalisten die Zulassung © IMAGO/Stefano Ronchini

Nach eigenen Angaben entziehen ukrainische Soldaten mehreren Medienvertretern nach ihren Berichten aus der Stadt Cherson die Zulassung.

Kiew/Cherson - «In jüngster Zeit haben einige Medienvertreter die bestehenden Verbote und Warnungen ignoriert und ohne Zustimmung der Kommandeure und zuständigen PR-Abteilungen des Militärs ihre Berichterstattung aus Cherson aufgenommen, noch bevor die Stabilisierungsmaßnahmen abgeschlossen waren», begründete der Generalstab am Montag per Facebook die Zwangsmaßnahme.

Aus dem Eintrag geht nicht hervor, welche Journalisten betroffen sind. Medienberichten zufolge jedoch sollen mindestens sechs Korrespondenten der Fernsehsender CNN und Sky News ihre Akkreditierung verloren haben.

Die russische Armee hat Ende vergangener Woche den nordwestlichen Teil der Region Cherson geräumt, darunter auch die Gebietshauptstadt selbst. Das ukrainische Militär ist aus Vorsichtsmaßnahmen erst langsam in die Gebiete eingerückt. Als eine der wichtigsten Sofortmaßnahmen nannte der in Krywyj Rih geborene Präsident Wolodymyr Selenskyj die Minenräumung in Cherson und Umgebung. (dpa)