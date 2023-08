Konspiratives Treffen: Warum Chinas kommunistische Elite jedes Jahr gemeinsam zum Baden fährt

Von: Christiane Kühl

Mao Zedong im Sommer 1960 am Strand von Beidaihe: Er erfand die Treffen in dem Badeort. Auch unter Xi kommt die Parteispitze hierher. Und alles ist geheimer denn je. © imago stock&people

Chinas Parteiführung ist mal wieder im geheimen Arbeitsurlaub in Beidaihe. In einer streng abgeschotteten Wohnanlage am Strand fochten KP-Granden früher Machtkämpfe aus. Heute reden sie über die Wirtschaft.

Beidaihe/Frankfurt – Weltweit ist Urlaubszeit, auch in China. Da ist sogar die Spitze der Kommunistischen Partei ans Meer gefahren, in ein streng abgeschottetes Gästehaus im Badeort Beidaihe. Das Treffen findet praktisch jedes Jahr statt, doch Peking kündigt nie vorher an, wann die KP-Elite sich dort versammelt. Stattdessen gibt es zu Beginn der rund zweiwöchigen Klausur eine dürre Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zu niederrangigen Begegnungen. So auch dieses Jahr: Cai Qi, Stabschef von Staats- und Parteichef Xi Jinping, traf sich laut Xinhua vergangene Woche mit 57 Technologieexperten in Beidaihe und forderte sie auf, mehr zu tun, um China technologisch unabhängig zu machen. Inzwischen dürften alle Großkopferten in Beidaihe weilen.

Das Treffen ist von einer absurden Geheimhaltung umgeben. Dennoch weiß jeder Tourist in dem Badeort, wann es beginnt. Dann nämlich, wenn der Strand vor der kiefernbestandenen Anlage mit ihren großzügigen Wohnhäusern abgesperrt wird. Wächter schicken dann alle Spaziergänger ohne Angabe von Gründen weg. Doch das allein reicht in diesen Zeiten nicht mehr: Die nächstgelegene Großstadt Qinhuangdao hat von Juli bis Ende August alle zivilen Drohnen in der Region verboten. Es könnte ja jemand Xi und sein Politbüro von oben filmen.

Beidaihe: Spitzenkader tauchen ab im „Sommerbüro“

Für die zwei Wochen verlangsamt sich die Regierungsarbeit und verschwinden die Funktionäre aus den Nachrichten. Xi Jinping wurde zuletzt am Montag vergangener Woche in der Öffentlichkeit gesehen, als er in Peking eine jährliche Beförderungsfeier für Generäle abhielt. Es war jene Veranstaltung, bei der bekannt wurde, dass Xi die Spitze seiner Raketenstreitkräfte ausgetauscht hatte, die auch für das Atomwaffenarsenal zuständig sind. Seither kursieren Spekulationen über Korruption und Spionage und sogar über eine Verbindung zum Fall des urplötzlich entlassenen Außenministers Qin Gang.

Revolutionsführer Mao Zedong hatte das „Sommerbüro“ von Beidaihe in den 1950-er Jahren eingeführt. Er selbst schwamm gern im Meer und wurde 1960 sogar am Strand abgelichtet. Unter Mao hielten die Spitzenpolitiker des Politbüros in Beidaihe sogar offizielle Sitzungen ab, um richtungsweisende politische Entscheidungen zu besprechen. Darunter waren katastrophale Beschlüsse wie der Startschuss für den „Großen Sprungs nach Vorn“, mit dem Mao industriell zur Sowjetunion aufschließen wollte und stattdessen eine Hungersnot auslöste. Oder der Beschuss eines taiwanischen Außenpostens auf der Insel Kinmen direkt vor der Küste Festlandchinas 1958, der in Beidaihe beschlossen wurde und eine tiefe Krise an der Taiwanstraße auslöste. Die Welt hatte in jener Zeit noch das damalige Militärregime in Taipeh als Regierung für ganz China anerkannt.

In diesem Jahr dürfte es vor allem um die aktuellen Probleme der Wirtschaft gehen. Bau, Industrieproduktion und Dienstleistungen schwächeln, ebenso wie Direktinvestitionen aus dem Ausland.

Beidaihe: Sanatorien, Hotels und russische Feriengäste

Der Badeort 300 Kilometer östlich von Peking beherbergt Sanatorien für pensionierte Kader, die sich gern morgens früh oder abends zur blauen Stunde zum gemeinsamen Bad im Meer treffen; ausgestattet mit roten Badekappen und Schwimmreifen halten die Gruppen es bis zu einer Stunde in dem warmen Wasser aus. Zu Maos Zeiten reisten auch die in Peking residierenden ausländischen Diplomaten in ein eigens errichtetes Gästehaus mit Privatstrand. Über die Jahre kamen neue Hotels und normale Badegäste aus China hinzu. An der Promenade entstanden Fischlokale, deren Erfolg sich daran bemessen ließ, ob sie in der Winterpause ein neues Stockwerk über der Dachterrasse errichten konnten.

Badende in Beidaihe: Der Strandort ist seit Jahrzehnten beliebt bei Chinesen und ihrer KP-Führungselite © ED JONES/AFP

Seit etwa 2010 tauchten in der Stadt zunehmend russischsprachige Schilder auf. So wie auch andere Orte entlang der Küste zieht Beidaihe russische Urlauber aus der Mittelschicht Ostsibiriens an. Für sie sind die Strände Chinas viel näher als die Schwarzmeerküste; und Europa wäre eh zu teuer. Heute gibt es in Beidaihe Surfshops, Beachparties, und vor der Küste entsteht eine künstliche Insel.

Geheimes KP-Treffen in Beidaihe: Aus der Zeit gefallenes Ritual

Dieses Badeleben koexistiert jedes Jahr mit dem KP-Treffen, das wie ein aus der Zeit gefallenes Relikt scheint und über das in Beidaihe kaum jemand spricht. Beidaihe stand einst für hitzige Machtkämpfe unter den Mitgliedern der Kommunistischen Partei, bei denen auch die längst in den Ruhestand getretenen Parteigrößen mitmischten. Jiang Zemin, Staats- und Parteichef von 1989 bis 2002, hat die chinesische Politik bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr beeinflusst.

Doch seit Xi Jinping in den letzten zehn Jahren die Macht auf seine Person zentralisiert hat, haben die pensionierten Kader immer weniger Einfluss, sagte ein chinesischer Wissenschaftler zur Nachrichtenagentur Reuters. Auch ist unklar, ob Xis Vorgänger Hu Jintao, der beim KP-Parteitag im Oktober mitten in einer Abstimmung über die künftige Parteiführung aus dem Saal geführt wurde, nach Beidaihe gekommen ist.

Journalisten versuchen jedes Jahr wieder, meist ohne größere Erfolge, Details von diesen Treffen herauszubekommen. Die politische Bedeutung der Treffen habe durch Xis machtpolitischen Durchmarsch ohnehin abgenommen, berichtet die Hongkonger South China Morning Post unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Die Parteigranden kommen demnach vor allem für einen netten Sommerurlaub.