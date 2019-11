„China Cables“: China hält eine Million Menschen in Lagern fest - Geheimdokumente als Beweis

Ein Recherchebund hat mithilfe von geheimen Dokumenten aufgedeckt, dass China hunderttausende Menschen - vor allem Anhänger der muslimischen Minderheit der Uiguren - in Lagern festhält. Von einem „kulturellen Genozid“ ist die Rede.

Nach Recherchen des Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ), an dem auch NDR, WDR und SZ beteiligt sind, hat China in der Autonomieregion Xinjiang im Nordwesten Chinas einen gigantischen Unterdrückungsapparat etabliert. Dem Recherchenetzwerk wurden offenbar von einer anonymen Quelle geheime Dokumente aus dem Inneren der Chinesischen Kommunistischen Partei zugespielt, die erstmals einen detaillierten Blick auf die Verfolgung religiöser Minderheiten in China ermöglichen. Die Recherchen werden nun unter dem Begriff „China Cables“ veröffentlicht. Das berichten am Sonntagabend (24. November) unter anderem tagesschau.de und sueddeutsche.de.

Demnach werden in der Autonomieregion Xinjiang im Nordwesten Chinas nach Einschätzung von Experten mehr als eine Million Menschen in Lagern und weitgehend ohne Gerichtsprozesse festgehalten. Betroffen sind vor allem Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren. Die Lager werden demnach als freiwillige Weiterbildungseinrichtungen getarnt - doch in Wirklichkeit sollen sie abgeschottet und stark bewacht sein.

Die Insassen der Umerziehungslager werden gegen ihren Willen gefangen gehalten und psychisch manipuliert. Wenn sich Insassen gegen die Umerziehung weigern, sollen ihnen Strafen drohen. Das Vorgehen gegen die Uiguren soll sich nicht nur auf die Lager beschränken, auch außerhalb soll China die Anhänger der muslimischen Minderheit gezielt überwachen, um sie in einer Datenbank zu erfassen.

Laut der Süddeutschen Zeitung nennen Experten das Vorgehen Chinas „eine der größten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit“.

Die chinesische Regierung versucht, die Lager unbedingt vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu verbergen. Von den Umerziehungslagern soll es eine Vielzahl geben. Dem Bericht zufolge sprechen Experten von einem „kulturellen Genozid“ mit dem Ziel, die Kultur der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten in China auszulöschen.

Die „China Cables“ liefern einen erschütternden Eindruck von Chinas Unterdrückungsapparat. Am Sonntagabend befasst sich „Anne Will“ mit China und der Frage, ob man der Wirtschaftsmacht vertrauen kann.

China macht seit Wochen Negativ-Schlagzeilen - bei der Protestwelle in Hongkong gab es Festnahmen, Verletzte und sogar Todesopfer. Bei den Hongkonger Bezirkswahlen gab es jetzt eine Rekord-Wahlbeteiligung.

