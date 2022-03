Muss Shanghai in den Lockdown? Unruhe wächst in Chinas größter Wirtschaftsmetropole

Von: Christiane Kühl

Shanghai steht dem bisher größen Corona-Ausbruch gegenüber: Droht der Wirtschaftsmetropole mit 26 Millionen Einwohnern der Lockdown? Die Behörden wiegeln bislang ab.

Shanghai/München – Muss Chinas größte Wirtschaftsmetropole Shanghai* in den Lockdown? Die Stadt kämpft mit dem heftigsten Ausbruch des Coronavirus* seit Beginn der Pandemie. Seit zwei Tagen gibt es entsprechende Gerüchte, und es steigt die Unruhe unter den Bewohnern. Die Behörden wiesen die Gerüchte am Freitag erst einmal zurück. Doch wer weiß, was noch kommt? Rund 300 Neuinfektionen verzeichnete Shanghai bisher in diesem Monat. Am Freitag schickten die Behörden daher alle Kinder von Samstag an in den Online-Unterricht, was für viele Shanghaier unerwartet kam. In einigen Gegenden organisierten die Behörden Massentests oder Teil-Lockdowns. Ab dem 17. März werden alle internationalen Flüge vom Shanghaier Pudong Airport sechs Wochen lang auf andere Städte umgeleitet, damit die Passagiere dort aussteigen und getestet werden.

China* betreibt seit 2020 eine harte Null-Covid-Politik und schickt immer wieder selbst bei wenigen Fällen ganze Millionenstädte in den Lockdown. Am Freitag traf es bereits die Neun-Millionenstadt Changchun. Landesweit meldeten die Behörden am Freitag 1100 lokale Neuinfektionen mit Symptomen*, sowie 269 aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen. Es ist der höchste Wert seit zwei Jahren. Asymptomatische Fälle weist China separat aus.

Shanghai: Durch Null-Covid drohen drastische Maßnahmen bei ein paar hundert Fällen

Shanghai meldete Freitag elf neue lokale Fälle und 64 asymptomatische Infektionen, und zwar hauptsächlich bei Personen, die bereits unter Quarantäne stehen. Die Zahlen erscheinen geradezu mickrig, um in einer Stadt mit 26 Millionen Einwohnern die Gerüchteküche in Gang zu setzen. Doch die Menschen haben möglicherweise das Chaos in Hongkong mit seinen Tausenden täglichen Fällen vor Augen: Solche Zustände will man in Festlandchina um jeden Preis vermeiden. Ministerpräsident Li Keqiang* bekräftigte gerade erst auf dem Nationalen Volkskongress, dass Peking an der Null-Covid-Politik vorerst festhalten werde.

In keiner chinesischen Stadt leben so viele Ausländer wie in Shanghai, weshalb es trotz der Pandemie immer noch internationale Reisen und Kontakte gibt. Wirtschaftlich wäre ein Lockdown für die weitläufige Stadt ein großer Rückschlag. „Einen vollständigen Lockdown halte ich für sehr unwahrscheinlich“, sagt Christian Sommer, Geschäftsführer des German Centre in Shanghai, das mittelständische Unternehmen in der Stadt und ihrer Umgebung betreut. Shanghai ist die Hochburg deutscher Firmen mit eigenen Produktionen in China.

Es gehe den Behörden in erster Linie weiterhin darum, den Überblick zu behalten, sagt Sommer Merkur.de*. Dafür müssten gewisse Bewegungen vorübergehend eingeschränkt werden. „Das Umleiten der in Shanghai Pudong ankommenden Flieger auf andere Flughäfen für die nächsten sechs Wochen erlaubt es, das ansonsten am Flughafen gebundene medizinische Personal anderweitig in der Stadt einzusetzen“, so Sommer.

Shanghai: Vorbereitung auf steigende Patientenzahlen

In den letzten Tagen hatten die Behörden bereits begonnen, zusätzliche Krankenhäuser in Covid-19-Kliniken umzuwandeln, damit der Rest des Gesundheitssystems normal funktionieren könne, wie das Wirtschaftsmagazin Caixin berichtete. Alle positiv getesteten Personen mit Symptomen werden demnach in den Spezialklinken behandelt, und zwar in Räumen mit niedrigerem Luftdruck als in der Umgebung. Das soll ein Entweichen des Virus verhindern. Auch Patienten ohne Symptome müssen zur Beobachtung in die Spezialkliniken. Ähnlich wird es in Hongkong gehandhabt, wo der aktuelle Ausbruch allerdings zunehmend außer Kontrolle gerät, auch weil es an solchen Covid-Stationen fehlt - aber zugleich an der Regel festgehalten wird

Die Ankündigungen der Stadtbehörden seien bisher transparent gewesen, heißt es bei europäischen Unternehmen vor Ort. Die Behörden hätten ja inzwischen Erfahrung. Doch angesichts der plötzlichen Anordnung des Online-Unterrichts wächst die Unruhe. Auch droht durch die strikten Kontaktnachverfolgungen jedem potenziell eine plötzliche Isolation, was die Menschen nervös macht.

Firmen versuchen derweil, sich gegen jede mögliche Maßnahme zu wappnen. Eine Idee sind Schlaflager im Büro, damit auch im Lockdown weitergearbeitet werden kann. Mehrere Firmen wiesen laut lokalen Medienberichten Mitarbeitende an, für den Ernstfall schon einmal Bettwäsche im Büro zu deponieren. Die Zeitung Shanghai Daily gab dafür sogar eine Packliste heraus. (ck) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.