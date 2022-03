Covid in China: Shenzhen lockert strikten Corona-Lockdown – doch Fallzahlen steigen schon wieder

Von: Christiane Kühl

PCR-Test während der Feldarbeit: Pandemiebekämpfung auf dem Land in China © Sun Zhenghao/Imago/Xinhua

Shenzhen hat den strikten Corona-Lockdown etwas gelockert. Doch generell hält China trotz Omikron weiter an der Null-Covid-Politik fest. Ein Grund: Die Impfquote unter Älteren ist niedrig.

Shenzhen/München – Die südchinesische Wirtschaftsmetropole Shenzhen* hat ihren strikten Corona-Lockdown gelockert. In der 17-Millionen-Einwohner-Stadt, die seit Sonntag vollständig abgeriegelt war, dürfen Fabriken und andere Betriebe in vier Stadtbezirken und einer Sonderwirtschaftszone wieder arbeiten, teilten die Behörden mit. Der iPhone-Hersteller Foxconn hatte bereits am Donnerstag wieder begonnen zu produzieren*, nachdem er für die Mitarbeitenden eine Art „Blase“ geschaffen hatte.

Doch die laufende Omikron-Welle ist noch lange nicht ausgestanden. Am Freitag meldeten die Gesundheitsbehörden landesweit 4365 Neuinfektionen. Damit steigen die Zahlen nach einer Delle zur Wochenmitte nun wieder an. Chinas Regierungsspitze beharrt unterdessen weiter auf Null Toleranz gegenüber dem Virus. Staatschef Xi Jinping* unterstrich am Donnerstag die Notwendigkeit, das Leben der Menschen in den Vordergrund zu stellen und „mit wissenschaftlichen und gezielten Maßnahmen an der dynamischen Null-COVID-Strategie“ festzuhalten. Xi forderte zugleich, die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft des Landes zu „minimieren“.

Noch immer sind mehrere Städte im Lockdown, und überall im Land bekämpfen die Behörden mit Massentests und verschiedenen Beschränkungen lokale Infektionsherde. Das erstreckt sich inzwischen auch in einige ländliche Regionen.

Ein Grund für die anhaltende Nervosität der Regierung dürfte die niedrige Impfquote unter älteren Menschen in China sein. Nur etwa 51 Prozent der über 80-Jährigen hätten zwei Impfungen erhalten, teilten Gesundheitsbeamte am Freitag in Peking mit. Jeder fünfte sei geboostert. In Hongkong sind in dem aktuellen schweren Corona-Ausbruch aufgrund der ebenfalls niedrigen Impfrate bereits viele Ältere schwer erkrankt und gestorben*. Insgesamt seien 87,9 Prozent der 1,4 Milliarden Menschen in China zweifach geimpft, so die Behörden. Das ist ein vergleichsweise hoher Prozentsatz. Doch niemand weiß genau, wie gut die chinesischen Vakzine gegen die Omikron-Variante schützen.

China: Erste Anpassungen in der Pandemie-Bekämpfung

Doch es gibt erste Anzeichen für eine Debatte hinter den Kulissen. Immer wieder hatten einzelne chinesische Wissenschaftler und Experten in den vergangenen Wochen aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der immer neuen Lockdowns und Massentestungen Zweifel an der Null-Covid-Politik geäußert.

Auch gibt es erste vorsichtige Anpassungen in der Pandemie-Bekämpfung. So gaben die Gesundheitsbehörden am Freitag bekannt, bei PCR-Tests die Schwelle beim sogenannten ct-Wert für einen als positiv eingestuftes Ergebnis an internationale Maßstäbe anzupassen. Dieser ct-Wert (cycle-threshold-Wert) gibt die Viruslast einer infizierten Person an und zeigt zudem das von dieser Person ausgehende Risiko. In China galt bislang ein ct-Wert von 40. Doch nun soll er gemäß internationalen Standards bei 35 liegen. Während der Olympischen Spiele hatte die unterschiedliche Bewertung von PCR-Tests bei mehreren Athleten-Delegationen für Unmut* gesorgt. Positiv Getestete mit nur milden oder gar keinen Symptomen müssen ab sofort nur noch in Quarantänezentren umziehen statt in Spezialkliniken. Dort sollen mehr Betten für schwerer Erkrankte freigehalten werden.

Shenzhen: Lockerung auch aus Sorge vor wirtschaftlichen Folgen

Stärker berücksichtigt werden offenbar auch wirtschaftliche Folgen der Lockdowns. Shenzhen ist ein wichtiger Industrie- und Technologie-Standort mit großem Containerhafen. Viele Betriebe mussten die Produktion vorübergehend einstellen; im benachbarten Hongkong brachen daraufhin die Börsenkurse ein. Die nun angekündigten Lockerungen sollen die „Prävention und Bekämpfung der Epidemie“ mit der „wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Einklang bringen“, wie der Corona-Krisenstab der Stadt mitteilte. Die Corona-Lage in Shenzhen sei weiterhin „ernst“, aber „kontrollierbar“. (ck/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

