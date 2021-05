China: Deutscher UN-Botschafter fordert Abriss von Internierungslagern in Xinjiang - Kritik aus Peking

Berittene Polizei in der Wüste von Xinjiang: Bisher kein Zugang für Vereinte Nationen in die chinesische Region

Digitales UN-Treffen

von Christiane Kühl schließen

Die UN-Botschafter:innen westlicher Staaten übten heftige Kritik an Chinas Vorgehen in der Region. Peking hatte vergeblich versucht, das auch von Deutschland ausgerichtete Treffen zu verhindern.

New York/München - Gegen den Widerstand Pekings haben Deutschland und andere Länder auf einer Digital-Konferenz der Vereinten Nationen die Unterdrückung von Minderheiten in der chinesischen Region Xinjiang angeprangert. Der deutsche Botschafter Christoph Heusgen forderte am Mittwoch in New York den Abriss von Internierungslagern, in denen Hunderttausende Angehörige der Minderheit der Uiguren in der Region einsitzen sollen. „Die Menschenrechte sind universell, und alle UN-Mitgliedstaaten haben die bedingungslose Verpflichtung, sie zu respektieren“, sagte Heusgen. „Nach dem, was wir heute gehört haben und hören, ist dies in Xinjiang sicher nicht der Fall.“

„In Xinjiang werden Menschen gefoltert. Frauen werden gewaltsam sterilisiert“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, die von mehr als einer Million Internierten sprach. Es gebe glaubwürdige Berichte, dass viele Uiguren und andere ethnische und religiöse Minderheiten gezwungen sind, bis zum Umfallen zu arbeiten und Kleidung sowie Waren herzustellen.

China: Xinjiang-Konflikt dominiert die Geopolitik

Die klaren Worte zeigen, wie sehr der Ärger über die Zustände in Xinjiang inzwischen die Beziehungen zwischen China und vielen westlichen Staaten dominiert. Das von Deutschland, den USA und Großbritannien ausgerichtete Treffen ist China indes ein Dorn im Auge. In den Tagen vor der Sitzung hatten die bei den Vereinten Nationen einflussreichen Chinesen eine Reihe von Staaten unter Druck gesetzt, nicht teilzunehmen. „Es ist offensichtlich, dass Ihre Mitwirkung an diesem politisch motivierten Ereignis unserer Beziehung und Zusammenarbeit schadet“, hieß es in einer Nachricht, die mit dem Vornamen des chinesischen UN-Botschafters Zhang Jun unterschrieben war und der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Wie viele Staaten dem Treffen deswegen fernblieben, war zunächst nicht bekannt.

China: Kein Zugang nach Xinjiang - unabhängige Analyse der Lage schwer möglich

China weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Lager als Ausbildungsstätten. Auch Zwangsarbeit gebe es nicht. Um sich ein unabhängiges Bild von der Lage zu machen, fordern internationale Organisationen schon länger Zugang nach Xinjiang, zuletzt die G7-Außenminister. Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die im Oktober 2017 erstmals einen Besuchsantrag gestellt hatte, durfte bisher nach einem Bericht der Hongkonger South China Morning Post nicht einmal nach China einreisen - ebensowenig Michelle Bachelet, die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Anträge der Europäischen Union, ihren Botschaftern uneingeschränkten Zugang zu Xinjiang zu gewähren, wurden ebenfalls abgelehnt.

Diesen Zugang zu gewähren, widerspricht indes Pekings Doktrin, dass niemand sich in die „inneren Angelegenheiten“ anderer Staaten einmischen dürfe. Die Situation ist also festgefahren. Forschende zu Xinjiang im Westen stützen sich derweil auf Open-Source-Material, ihnen zugespielte nicht-öffentliche Dokumente der chinesischen Regierung, akademische Quellen, staatliche Medienberichte, Satellitenbilder und Interviews mit ehemaligen Häftlingen.

Ebenfalls diese Woche fand in Kopenhagen ein sogenannter „Demokratie-Gipfel“ statt, auf dem unter anderem der Hongkonger Dissident Nathan Law sowie die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen sprachen. Auch diese Veranstaltung war Peking ein Dorn im Auge. Das Treffen sei voller ideologischer Vorurteile und ohne jegliche Demokratie, sagte dazu die Außenamtssprecherin Hua Chunying. Organisiert wurde das Treffen bereits zum vierten Mal von der Nichtregierungsorganisation „Alliance for Democracy“ des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. Die Organisation wurde im Streit um Xinjiang ebenso wie mehrere EU-Parlamentarier:innen und das deutsche MERICS-Forschungsinstitut von Peking mit Sanktionen belegt. (ck, mit dpa)