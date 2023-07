China erklärt, UN-Sanktionen gegen Nordkorea „strikt“ umzusetzen

Der chinesische Präsident Xi Jinping © Li Xueren/Imago

China hat erklärt, UN-Sanktionen „strikt“ umzusetzen.

Peking in China - Peking „erfüllt ernsthaft seine internationalen Verpflichtungen“, teilte der Sprecher der chinesischen UN-Mission am Montag im Onlinedienst Twitter mit. Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates setze China „strikt um“.

Peking forderte seinerseits die „relevanten Parteien“ auf, die UN-Resolutionen zu Nordkorea „vollständig umzusetzen“. Dazu gehörten „insbesondere die Bestimmungen zur Wiederaufnahme des Dialogs, zur Verstärkung der diplomatischen Bemühungen und zur Förderung einer politischen Lösung“. Außenamtssprecherin Mao Ning sagte mit Blick auf die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, China habe immer „ernsthaft seine internationalen Verpflichtungen erfüllt“.



Die USA, die EU, Japan und andere Staaten hatten China zuvor aufgefordert, Nordkorea an der Umgehung von UN-Sanktionen zu hindern. Die Botschafter der beteiligten Länder bei den Vereinten Nationen baten ihren chinesischen Kollegen Zhang Jun um „Hilfe“, um Nordkorea an der Umgehung der UN-Sanktionen zum Erdölimport zu hindern. Sie äußerten sich insbesondere „besorgt“, dass von den Sanktionen betroffene Erdölfrachter immer wieder in chinesischen Gewässern gesichtet würden.

Nordkorea unterliegt seit 2006 wegen des Starts ballistischer Raketen und seines Atomprogramms UN-Sanktionen. Zusätzliche Sanktionen schränkten im Jahr 2017 Ölimporte ein. mhe/oer