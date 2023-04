Gefährliches Bündnis? Geheimdienste warnen EU vor Abhängigkeit von China

Von: Astrid Theil

Die EU und China arbeiten wirtschaftlich eng zusammen. Das wird von vielen Seiten kritisch und als Sicherheitsrisiko gesehen. © Imago (Montage)

Nachdem sich die EU von russischem Gas gelöst hat, warnen Geheimdienste vor neuen Abhängigkeiten. Vor allem die wirtschaftlichen Verbindungen zu China seien potenziell gefährlich.

Berlin/Brüssel - Das Geheimdienst-Informationszentrum der EU (INTCEN) soll Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten bei einem Treffen Ende März vor verschiedenen wirtschaftlichen Abhängigkeiten ausdrücklich gewarnt haben. INTCEN ist für die Vernetzung von Nachrichtendiensten von EU- und Nicht-EU-Staaten zuständig. Das bei dem Treffen mit den EU-Vertretern entstandene und als vertraulich eingestufte Protokoll liegt offenbar dem Spiegel vor.

Dem Bericht zufolge habe das Nachrichtendienstnetzwerk bei dem Treffen Ende März davor gewarnt, sich von Rohstoffen aus China und von fossilen Energien aus den Golfstaaten oder der Türkei abhängig zu machen. Durch eine Abhängigkeit würden sich die EU-Mitgliedsstaaten nämlich laut Protokoll erpressbar machen.

Vertrauliches Protokoll: Peking könne „seine Macht in Bezug auf Batterien und Solarzellen nutzen“

Obwohl sich Deutschland von der Abhängigkeit von Russland lösen konnte, agiert es nicht unabhängig. In dem Protokoll ist vermerkt, dass die Abkopplung von russischer Energie nur der Anfang sein dürfte. Denn den Europäern drohe, in neue und womöglich noch gefährlichere Abhängigkeiten zu geraten.

Ein besonderes Risiko bestehe im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der eigentlich mehr Unabhängigkeit bringen soll. Zu dessen Umsetzung benötigt die EU nämlich große Mengen an Rohstoffen, die größtenteils aus China importiert werden. Besonders die benötigten seltenen Erden - jene Rohstoffe, die die Industrie für die Herstellung von Akkus, Halbleitern oder Magneten für E-Motoren benötigt - wurden zuletzt zu rund zwei Dritteln aus China eingeführt. Laut dem vertraulichen Protokoll von INTCEN könne Peking „seine Marktmacht in Bezug auf Batterien und Solarzellen nutzen“.

Neue Abhängigkeiten nach Loslösung von Russland: Türkei und Golfstaaten könnten Druck machen

Auch bei fossilen Energien sind die EU-Mitgliedsstaaten trotz der Loslösung von Russland weit von einer Unabhängigkeit entfernt. Daher könnten ausländische Akteure „weiterhin Energie als Druckmittel gegen die EU verwenden“, zitiert der Spiegel aus dem Sitzungsprotokoll. So könne Katar als größter Flüsiggaslieferant Druck ausüben und die Türkei könne LNG- oder Öltanker in Richtung EU stoppen. Dem Protokoll zufolge könnten die Golfstaaten „ihre Positionen aufeinander abstimmen, um die eigene Position zu stärken“.

China: Lieferant seltener Erden und Sicherheitsherausforderung zugleich

Auch andere Experten sehen in der drohenden Abhängigkeit eine Gefahr: China-Experte Mikko Huotari vom Mercator-Institut für China-Studien bezeichnete Peking in einem Gespräch mit dem ZDF als „Sicherheitsherausforderung für Europa“. Die Nato habe China zunehmend im Blick - zentrale Frage hier sei die nach der militärischen und strategischen Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau.

„Es gibt eine Verschränkung der beiden großen Konfliktzonen: In Ostasien um Taiwan, in Europa um die Ukraine“, so Huotari. Umso enger diese Konflikte zusammenhängen, desto eher werde China in der Nato als Rivale angesehen. Auch Huotari betont, dass China und die EU wirtschaftlich besonders bei kritischen Rohstoffen voneinander abhängig seien. Daher müsse die Politik versuchen, das Risiko hier zu vermindern.

EU-Strategie des „De-Riskings“: Weniger Abhängigkeit von China im Bereich kritischer Rohstoffe

Die wirtschaftliche Abhängigkeit zu China wird derzeit auch in der Ampel-Koalition diskutiert. Grünen-Politiker kritisierten zuletzt ein Strategiepapier des konservativen SPD-Flügels, in dem dieser vor einer „Anti-China“-Strategie warnt. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte gegenüber der Deutschen Presseagentur: „China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale zugleich – das anzuerkennen ist Grundlage einer ernstzunehmenden China-Politik. In der SPD scheint das in Teilen nach wie vor nicht angekommen zu sein.“ Die Verweigerung, Realitäten zu sehen, habe Deutschland und Europa in gefährliche Abhängigkeit von Russland gebracht. „Es wäre fahrlässig, diese historischen Fehlentscheidungen nun in der China-Politik zu wiederholen.“

EU-Kommisionschefin Ursula von der Leyen lehnt eine wirtschaftliche Abkopplung von China derweil ab. Dennoch sollen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Sie erklärte am Dienstag (18. April) im Europaparlament, dass sie die Strategie des „De-Riskings“ verfolgen wolle. In besonders kritischen Bereichen soll die Abhängigkeit von China verringert werden, etwa bei kritischen Rohstoffen, künstlicher Intelligenz, Quantencomputern, Bio- und Militärtechnologie. (at/dpa)