Land ohne Facebook: In China blüht eine schillernde Social-Media-Welt - aber die Partei jagt sogar „Fetische“

Von: Foreign Policy

Teilen

Das Smartphone ist auch in China präsent - ohne US-Social-Media und trotz Interventionen der Partei. © Kyodo News/www.imago-images.de

Ein Land ohne Facebook: Wie sieht der größte Social-Media-Markt der Welt aus, nachdem alle großen US-Plattformen China verlassen haben?

Die westlichen Großkonzerne bieten keine soziale Medien in China mehr an.

Das Resultat ist ein schillerndes, allumfassendes Angebot. Aber auch eine ständige Jagd der Kommunistischen Partei.

Die Journalistin Christina Lu beleuchtet in diesem Text die im Westen kaum bekannte Social-Media-Welt Chinas.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 11. November 2021 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C./Peking - Als LinkedIn, die letzte große noch in China* aktive US-amerikanische Social-Media-Plattform im Oktober ankündigte, das Land zu verlassen*, wurde dies als endgültiger Bruch zwischen US-amerikanischen und chinesischen sozialen Netzwerken angesehen.

Für die Mehrheit der Social-Media-Nutzer in China war LinkedIns Abgang jedoch kein großer Verlust. In den zehn Jahren seines Bestehens in China hatte das Unternehmen große Schwierigkeiten, eine treue Nutzergemeinde aufzubauen, was zum Teil daran lag, dass chinesische Nutzer eine Fülle von anderen Optionen hatten. Denn seit Jahren schottet Peking seine digitale Sphäre ab – was sich in der Zensur von Facebook und Twitter widerspiegelt – und kultiviert ein riesiges, dynamisches Ökosystem sozialer Medien.

„Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen auch nur annähernd eine genaue Vorstellung davon haben, wie das tägliche Leben in China aussieht.“

Die Beziehungen zwischen den USA und China werden zunehmend als geopolitischer Wettbewerb betrachtet, und Diskussionen über chinesische soziale Medien sind daher oft an die Politik gekoppelt. Forscher sagen jedoch, dass dies nur eine Seite der Geschichte ist, bei der die Innovationskraft der chinesischen sozialen Medien nicht berücksichtigt wird. Heute sind die sozialen Medien ein Raum, in dem chinesische Bürger die sich ständig ändernden Vorschriften – und Zensur – umgehen, um über alles Mögliche zu diskutieren. Von der Netflix-Serie Squid Game bis hin zur toxischen Arbeitskultur.

„Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen auch nur annähernd eine genaue Vorstellung davon haben, wie das tägliche Leben in China aussieht“, sagt Jeremy Daum, ein Senior Research Scholar am Paul Tsai China Center der Yale Law School. „Wir neigen dazu, eine Menge Fantasien darüber zu haben, was dort vor sich geht.“

China beherbergt den größten Social-Media-Markt der Welt, der im Jahr 2020 schätzungsweise 927 Millionen Nutzer hatte. Die Social-Media-Landschaft hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Früher wäre es ein Leichtes, jeder in China entstandenen Social-Media-App ein westliches Gegenstück zuzuordnen. Doch solche Vergleiche sind nicht mehr immer möglich. Denn chinesische Plattformen haben sich in einer Weise entwickelt, die es ihnen ermöglicht, Facebook, Twitter und Instagram weit voraus zu sein.

China: „Super-Apps“ sprießen - allumfassendes Angebot in den sozialen Medien

„In China sind die sozialen Medien stark und grundlegend in viele andere Plattformen integriert, sei es für Zahlungen, Essenslieferungen, Bankgeschäfte oder Routenplanung“, sagt Silvia Lindtner, Professorin an der University of Michigan.

Zu diesem Wandel gehören auch die sogenannten Super-Apps, One-Stop-Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, auf einfache Weise mehrere Aktivitäten auszuführen – Einkaufen, SMS schreiben, Überweisungen vornehmen und Flüge buchen, um nur einige zu nennen –, ohne die App wechseln zu müssen.

Nehmen wir WeChat, Chinas riesige Messaging-Plattform mit mehr als einer Milliarde monatlicher Nutzer. WeChat gehört zu Tencent, einem 69 Milliarden US-Dollar schweren chinesischen Mischkonzern*, der auch an großen Hollywood-Blockbustern und beliebten Videospielen beteiligt ist. Obwohl es sich technisch gesehen um einen Messaging-Dienst handelt, ist das Angebot inzwischen fast allumfassend. In der WeChat-Welt können Nutzer auch Kredite aufnehmen, im Supermarkt einkaufen, online shoppen, sich Lebensmittel liefern lassen, Ride-Hailing-Services anrufen und Flüge buchen. „WeChat hat sich zu einem sehr innovativen System entwickelt, das so ziemlich alles umfasst, was man jemals brauchen könnte“, so Cara Wallis, Professorin an der Texas A&M University.

Social-Media in China: „WeChat wird für alles verwendet“

„WeChat wird für alles verwendet. Es ist mehr als eine Kommunikations-App. Es ist eine Zahlungs-App. Es ist eine Nachrichten-App. Es ist alles“, sagt auch Daum. „Es ist zu einer eigenen Art von Internet geworden. Es ist ein kleines Ökosystem für sich ... So etwas gibt es in den USA nicht.“

Das WeChat-Ökosystem ist eine Säule einer umfangreichen Social-Media-Architektur. Sie hätten gerne ein Date? Sie haben mindestens neun Optionen. Probieren Sie Tantan, Momo oder verschiedene andere Dating-Apps aus, von denen einige Livestreaming-Dienste anbieten, um potenzielle Partner besser einschätzen zu können. (Beliebte internationale Optionen wie Tinder können in China nur über ein virtuelles privates Netzwerk aufgerufen werden.)

Für zielloses Scrollen gibt es Weibo, eine beliebte Microblogging-Plattform, oder Douyin, eine App für Kurzvideos, die das westliche Pendant TikTok* abgelöst hat und süchtig macht. Obwohl sowohl TikTok als auch Douyin dem chinesischen Entwickler ByteDance gehören, ist Douyin die technologisch fortschrittlichere Option, da es spezielle E-Commerce-Funktionen einbindet. Die Nutzer können sofort Produkte zu kaufen, Hotelzimmer buchen und Orte virtuell besichtigen, nachdem sie diese in Videos gesehen haben. Auch die Livestreaming-Branche hat in China einen beispiellosen Aufschwung erlebt: Hunderte von Millionen Menschen schalten auf der Suche nach Nähe und Verbundenheit Livestreams ein.

Die Plattformen sind aber auch das Ziel immer strengerer Restriktionen. Die sind Teil von Pekings anhaltendem Versuch, Verhalten und soziale Normen bis ins kleinste Detail zu formen. Früher war die Zensur in den chinesischen sozialen Medien langsam und schwerfällig, und in den späten 2000er-Jahren galt vor allem Weibo als Vorbote einer offeneren Medienlandschaft. Korrupte oder missbräuchlich handelnde Regierungsvertreter wurden oft in Videos auf Weibo entlarvt und manchmal auch bestraft.

China: Kommunistische Partei ist den Debatten immer auf der Spur - und den „Fetischen“

Das änderte sich jedoch rasch, als sich die Behörden anpassten und die Kommunistische Partei Chinas (KPCh)* mehr Gewicht auf ideologische Kriegsführung und das Blockieren westlicher Ideen legte. Ein hartes Vorgehen gegen die „Big Vs“, das Weibo-Äquivalent zu den Kontoverifizierungen auf Twitter, im Jahr 2013 hat die Weibo-Debatte effektiv beendet. Als sich ein Teil dieser politischen Diskussionen in private Gruppen auf WeChat verlagerte, nahm die Regierung diese 2017 ins Visier und machte die Organisatoren für jede politisch abweichende Äußerung in der Gruppe verantwortlich.

Wenn man sich beispielsweise in den sozialen Medien über die Kriegshelden der KPCh lustig macht, kann man ins Gefängnis kommen – und es werden nicht nur politische Inhalte kontrolliert. In den letzten Jahren sind die Vorschriften immer weiter in den persönlichen Bereich eingedrungen und es wurden scheinbar harmlose Themen zensiert. Nutzer, die sich mit ASMR im Hintergrund entspannen oder ein Mukbang, eine in Südkorea populäre Form des übermäßigen Verschlingens von Essen, ansehen möchten, haben möglicherweise Pech. Beide werden als unangemessene, vulgäre Fetisch-Sujets angesehen und sind verboten worden. Livestreaming ist, seit es im Jahr 2014 beliebt wurde, ebenfalls zu einer ständigen Zielscheibe staatlicher Maßnahmen geworden. In jüngster Zeit wurde sogar vorgeschrieben, wie sich Influencer kleiden und sprechen dürfen.

Social Media in China: Plattformen spielen auch hier Schiedsrichter - ByteDance beschäftigt 20.000 Moderatoren

Da Peking seinen Einfluss immer weiter verschärft, werden diese Regeln ständig weiterentwickelt. Social-Media-Plattformen werden oft zu den Schiedsrichtern dieser sich ändernden Vorschriften gemacht. Dadurch entsteht ein schonungsloses Umfeld, das Selbstzensur anheizt und die Art und Weise beeinflusst, in der Menschen öffentliche Gespräche führen. Bei der Regulierung von Inhalten müssen Apps oft viel Geld und Arbeit aufwenden, um das Verhalten der Nutzer zu überwachen. Im Jahr 2020 beschäftigte ByteDance schätzungsweise 20.000 Moderatoren, um Beiträge zu zensieren.

„Man ist sich nie ganz sicher über die genauen Regeln. Sie verändern sich, sie verschieben sich. Was heute in Ordnung ist, ist morgen nicht mehr in Ordnung“, sagt Lindtner. „Es ist ein ständiges Hin und Her, bei dem die Leute ausprobieren, wie weit sie gehen können.“

Der Datenschutz ist auch in China ein wichtiges Thema, obwohl die Vorschriften unterschiedlich gehandhabt werden – und nicht jeder muss sich an die gleichen Regeln halten. So wie Facebook wegen seiner Datenschutzbestimmungen und der Begünstigung von Falschinformationen in die Kritik geraten ist, wurden auch chinesische Plattformen im Zuge ihrer Expansion und ihrer zunehmenden Monopolisierung unter die Lupe genommen.

China und die sozialen Medien: „Es ist fast so, als würde der Datenschutz ins Gegenteil verkehrt“

Das neue chinesische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten bietet Nutzern nun theoretisch einen besseren Schutz vor Technologieunternehmen. Als eines der weltweit strengsten Gesetze unterliegen Unternehmen strengen Beschränkungen in Bezug auf die Informationen, die sie sammeln und weitergeben dürfen – auch wenn ungewiss ist, wie streng dieses Gesetz in der Praxis angewendet wird.

Die neue Gesetzgebung, die im November in Kraft trat, „unternimmt große Schritte, um personenbezogene Daten in einer Weise zu schützen, wie es vorher nicht der Fall war“, sagt Expert Daum. Er weist darauf hin, dass chinesische Unternehmen jetzt vergleichsweise weniger Möglichkeiten haben, personenbezogene Daten zu erheben.

Die gleichen Regeln gelten aber natürlich nicht für staatliche Behörden. „Es ist fast so, als würde der Datenschutz in China ins Gegenteil verkehrt. In den USA geht es in fast allen Gesetzen, einschließlich der Verfassung, darum, die Macht der Regierung zu begrenzen“, so Daum. „In China wurde das Ganze gewissermaßen auf den Kopf gestellt.“

Von Christina Lu

Christina Lu ist redaktionelle Mitarbeiterin bei Foreign Policy. Twitter: @christinafei

Dieser Artikel war zuerst am 11. November 2022 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com