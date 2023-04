China: Frieden und Taiwans Unabhängigkeit nicht vereinbar

Wang Wenbin © IMAGO / Kyodo News

China sieht Frieden und die Unabhängigkeit Taiwans als unvereinbar an.

Peking in China - „Die Unabhängigkeit Taiwans und der Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan schließen sich gegenseitig aus“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag.

„Wenn wir den Frieden und die Stabilität (...) schützen wollen, müssen wir jeder Form des Separatismus für eine Unabhängigkeit Taiwans entschieden entgegentreten“, sagte Wang.



China führt derzeit den dritten Tag infolge Militärmanöver vor Taiwans Küste aus. Dabei übte die chinesische Armee am Montag nach eigenen Angaben die „Abriegelung“ der Insel. Mehrere dutzend Militärflugzeuge seien vor Taiwan im Einsatz, um eine „Luftblockade“ der Insel zu simulieren, hieß es im staatlichen chinesischen Fernsehsender CCTV.



Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es notfalls mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigen will.

Die Spannungen in der Taiwan-Frage waren zuletzt durch den Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA angeheizt worden. Tsai hatte dort am Mittwoch in Kalifornien den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, getroffen, den dritthöchsten Vertreter der Vereinigten Staaten. kbh/ju