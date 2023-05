China kündigt Ausbau der Zusammenarbeit mit fünf zentralasiatischen Ländern an

Beim China-Zentralasien-Gipfel beschließt Xi Jinping die regelmäßige Zusammenarbeit mit fünf asiatischen Ländern © Kyodo News / IMAGO

China wird in Zukunft mehr mit fünf zentralasiatischen Staaten zusammenarbeiten.

Xi‘an - Zum Abschluss eines zweitägigen China-Zentralasien-Gipfels in der ostchinesischen Metropole Xi‘an vereinbarten die Länder am Freitag, ihre Kooperation «auf ganzer Linie» zu fördern. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, geht es dabei etwa um die Bereiche Wirtschaft und Handel, Investitionen und Industrie sowie Landwirtschaft und Energie.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte die Präsidenten Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans am Donnerstag mit einer Zeremonie und einem gemeinsamen Abendessen begrüßt. Laut Xinhua wurde vereinbart, dass Treffen in diesem Format künftig regelmäßig stattfinden sollen. Der nächste China-Zentralasien-Gipfel ist demnach für 2025 in Kasachstan geplant.

Der China-Zentralasien-Gipfel fand fast gleichzeitig mit dem Gipfel der Gruppe der führenden demokratischen Industrieländer (G7) statt, der am Freitag im japanischen Hiroshima begann. Neben Russland und dem Krieg in der Ukraine dürfte auch dort China ein zentrales Thema sein. Einige Beobachter sehen das Treffen in Xi‘an als Gegenveranstaltung zum G7-Gipfel. (dpa)