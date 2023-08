Nach dem Putsch: Profitiert China von der Krise in Niger?

Von: Frank Sieren

Teilen

Einheimische Arbeiter und Arbeiter aus China beim Bau einer Ölpipeline im Niger. © Boureima Hama/AFP

Durch den Putsch in Niger verlieren Europa und die USA weiter an Einfluss in Afrika. Davon profitiert vor allem China – wenn die Lage militärisch stabil bleibt.

Der Militärputsch in Niger tariert die Machtverhältnisse zwischen den BRICS-Ländern China, Russland und Indien auf der einen Seite sowie Frankreich und den USA auf der anderen Seite neu aus. Der Westen akzeptiert den Putsch des Militärs nicht; die Putschisten wiederum agieren antiwestlich. Chinas Präsenz sei hingegen von „von dem Coup nicht betroffen“, stellt Rahmane Idrissa, Wissenschaftler am African Studies Centre der niederländischen Leiden University, nüchtern fest.

China ist mit einem Anteil von 18,7 Prozent bereits größter Handelspartner Nigers, vor der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich (14,1 Prozent) und Indien (8,5 Prozent). Sollte Putschistenanführer General Abdourahmane Tchiani seinen antiwestlichen Kurs fortsetzen und sich an der Macht halten, könnte China als bisher zweitgrößter ausländischer Investor sogar auf diesem Feld an Frankreich vorbeiziehen.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie China.Table am 09. August 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Niger durch Umsturz für den Westen wohl verloren

Niger war unter der bis zu dem Putsch letzten demokratischen Regierung der Sahel-Zone ausgesprochen wichtig für Europa. Die Umstürze in den Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso hatten Niger zur geostrategischen Bastion des Westens in der Region werden lassen. Was billiges russisches Gas für Deutschland bedeutete, ist preiswertes nigrisches Uran für Frankreich, das weiterhin stark auf Atomkraft setzt. Auch militärisch ist Niger für den Westen wichtig. In dem Land sind bisher nicht nur deutsche und französische Truppen stationiert; die USA betreiben seit 2016 dort die „Niger Air Base 201“, eine ihrer wenigen ständigen US-Militärstützpunkte in Afrika.

Dies alles steht nun auf der Kippe, seit General Tchiani Ende Juli die Macht übernommen und den amtierenden demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum entmachtet hat. Tchiani beendete sofort die Militärkooperation mit den Franzosen. Das ist bitter, weil Frankreich seine Truppen bereits nach den Militärputschen in Mali und Burkina Faso von dort hatte abziehen müssen.

China mit vielen Projekten in Niger

China und Niger haben jedenfalls gemeinsam schon viel aufgebaut und noch viel vor. Peking ist dabei, eine 2000 Kilometer lange Ölexport-Pipeline zu bauen. Und man will die Uranvorkommen gemeinsam abbauen. Auch ein gemeinsamer Industriepark ist geplant.

Die Öl-Pipeline ist bereits zu über 60 Prozent fertiggestellt. Sie kann 60.000 Barrel Öl pro Tag transportieren und wird bei Inbetriebnahme die längste Pipeline Afrikas sein. Sie verläuft durch Benin im Süden und endet am Golf von Guinea, in der Nähe der nigerianischen 16-Millionen-Stadt Lagos. Sie wird das 650 Millionen-Barrel Agadem-Ölfeld erstmals an den internationalen Markt anschließen, das Petro China und Niger seit 2008 gemeinsam ausbauten.

Überhaupt ist Niger erst durch die Hilfe Chinas überhaupt zum Ölproduzenten geworden. Die Produktion des Ölfeldes soll nun ausgebaut werden. Zusammen mit der Pipeline geht es um Investitionen von allein rund vier Milliarden US-Dollar, so das chinesische Handelsministerium. Bisher hat China nach Berechnungen der US-Botschaft dort 2,61 Milliarden in Niger investiert und ist damit der zweitgrößte Investor nach den Franzosen.

Zu den Investitionen gehört auch eine Ölraffinerie mit einer Kapazität von 20.000 Barrel pro Tag zur Deckung des Bedarfes in Niger. China hält einen Anteil von 60 Prozent an der Anlage. Nigers Importe aus China sind in den vergangenen 26 Jahren um durchschnittlich gut 14 Prozent im Jahr auf 441 Millionen US-Dollar 2021 gestiegen, die Exporte gar um gut 33 Prozent auf 344 Millionen.

China und Niger: Gemeinsamer Uranabbau

Auch bei der gemeinsamen Uranproduktion geht es voran. Erst vor gut einem Monat hatte der damalige Präsident Bazoum eine Delegation der China National Uranium Corporation (CNUC) empfangen, um Bedingungen für eine chinesische Übernahme der nigrischen Société des Mines d’Azelik (Somina) zu verhandeln. Vor neun Jahren war das Projekt wegen der damals niedrigen internationalen Uranpreise zunächst aufgegeben worden. „Nun sind die internationalen Preise günstiger“, sagte Ousseini Hadizatou Yacouba, unter Bazoum Nigers Bergbau-Minister. „Nun ist es einfacher für uns, den Sektor mit all unseren Partnern zu entwickeln, einschließlich der CNUC, die schon die Betriebsgenehmigung hat.“

Niger gehört zu den fünf größten Uran-Lieferanten der Welt. Aus Niger stammen etwa ein Viertel der europäischen und ein Drittel der Uranimporte Frankreichs, das mit 56 Kernkraftwerken nach den USA zu den Ländern mit den meisten Atomkraftwerken gehört. Auch Deutschland importiert immer wieder phasenweise Atomstrom aus Frankreich. Deutschland kann also kein Interesse haben, dass das Uran der Franzosen künftig nach China geht.

Stärkere Präsenz Chinas in Niger

Peking steht wiederum steht unter großem Druck, seine Uran-Lieferanten zu diversifizieren: 70 Prozent der Uranimporte Chinas kommen aus nur drei Ländern: Kasachstan, Kanada und Australien. China hätte also auch ohne den Putsch auf eine stärkere Präsenz in Niger gedrängt. Durch den Putsch aber könnte sich die Entwicklung eher beschleunigen. Das befürchtet jedenfalls Gyude Moore, ehemals Minister für öffentliche Aufträge in Liberia, nun Senior Policy Fellow am Centre for Global Development in Washington: „China hat keine Präferenzen bezüglich des Regime-Typs. Wenn die westlichen Regierungen sich zurückziehen, wird Chinas Einfluss automatisch größer.“

Es ist aber noch nicht klar, dass es so kommen wird. Klar ist derweil, dass Tchiani nicht die Unterstützung der Afrikanischen Union hat. Sie hat den Putschisten am 29. Juli ein Ultimatum von zwei Wochen gestellt, das vom UN-Sicherheitsrat unterstützt wird, um die alten Machtverhältnisse wieder herzustellen. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass die Putschisten sich dem Druck beugen wollen.

China: Neutralität, aber pro Bazoum

China verhält sich in dieser Gemengelage neutraler als der Westen und die Afrikanische Union. Laut einem Statement des Außenministeriums hofft China, dass die Politik in Niger „ihre Differenzen friedlich durch Dialog lösen wird“ und „so früh wie möglich“ die „normale Ordnung“ und die „Stabilität und Entwicklung wieder herstellt.“ Dass China die Lage durchaus ernst nimmt, zeigt dass die Botschaft in Niger chinesische Staatsangehörige dazu aufrief, Reisen nach Niger vermeiden, wenn diese nicht unbedingt notwendig wären.

Trotzdem bezog Peking in der Stellungnahme deutlich Position zugunsten des abgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum. Er sei „ein Freund Chinas“ und Peking hoffe, „dass seine persönliche Unversehrtheit garantiert ist“, erläutert Wu Peng, Chef der Afrikaabteilung des Außenministeriums. Das ist für chinesische Verhältnisse ein ziemlich deutliches Bekenntnis zu Bazoum – und zeigt: China braucht politische Stabilität für seine wirtschaftlichen Aktivitäten. Ob General Tchiani die bieten kann, ist ungewiss.