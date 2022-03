China stemmt sich gegen Omikron: Ausgangssperren für 30 Millionen Menschen im ganzen Land – Börsenkurse fallen

Von: Christiane Kühl

Massentests in Shenzhen: Die Metropole ist für eine Woche im Lockdown © Chu Yan/Imago/Xinhua

China meldet mit über 5000 Neuinfektionen einen neuen Rekord. Mindestens 13 Städte sind im Lockdown, an vielen orten laufen Massentests. Kann China die Null-Covid-Politik halten?

Peking/München – Mit immer neuen Lockdowns versucht China* seit Tagen, den Ausbruch der jüngsten Omikron-Welle in den Griff zu bekommen. Für knapp 30 Millionen Menschen galt am Dienstag eine Corona-Ausgangssperre – und trotzdem verzeichneten die Behörden erneut einen Rekord bei den Neuinfektionen: Innerhalb eines Tages hatten sich demnach 5280 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Das ist die höchste Tagesbilanz seit Februar 2020, der Anfangszeit der Pandemie.

Mehrere Städte befinden sich im Lockdown*, darunter die Hightech-Metropole Shenzhen*, die vor den Toren Hongkongs liegt. Dort haben Massentestungen der 17 Millionen Einwohner begonnen. Landesweit galt am Dienstag für mindestens 13 Städte ein vollständiger Lockdown, über weitere Städte hatten die Behörden einen Teil-Lockdown verhängt. Der Sprecher der Gesundheitskommission, Mi Feng, bestätigte am Dienstag, dass sich die Omikron-Welle inzwischen auf 28 Provinzen ausgebreitet habe. Die Prävention sei „schwierig, kompliziert und schwerwiegend“.

China hält weiter an Null-Covid-Politik fest

Trotzdem will das Land offenbar weiter an seiner Null-Covid-Strategie festhalten – obwohl diese durch Omikron inzwischen wirklich an ihre Grenzen zu stoßen scheint. Das Land hatte das Infektionsgeschehen mit einer strikten Null-Covid-Politik auf seinem Gebiet aber recht schnell eindämmen können. Schon beim Auftreten eines einzelnen Infektionsfalls verhängten die Behörden strikte Maßnahmen wie Ausgangssperren, die Abriegelung ganzer Stadtviertel und Massentests.

Am stärksten von der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante betroffen ist weiter die nordöstliche Provinz Jilin an der Grenze zu Nordkorea, in der nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission mehr als 3000 Fälle verzeichnet wurden. Volkswagen hatte dort wegen der Corona-Beschränkungen bereits eine mehrtägige Schließung dreier Standorte angekündigt. Der Gouverneur der Provinz versprach am Montagabend, alles zu tun, um "innerhalb einer Woche" wieder auf "null Covid" zu kommen. In der gesamten Provinz wurde das Reisen untersagt, die Bewohner dürfen auch nicht ausreisen.

China: Flüge in Shanghai und Peking wegen Covid gestrichen

An den Flughäfen in Peking und Shanghai wurden dutzende Inlandsflüge gestrichen, wie aus Flugdaten ersichtlich wurde. Die Luftfahrtbehörden kündigten zudem an, dass mehr als 100 internationale Flüge mit dem Ziel Shanghai zwischen nächster Woche und dem 1. Mai in andere chinesische Städte umgeleitet werden.

In Shanghai selbst sind bislang nur einzelne Stadtteile abgeriegelt*, da die Behörden die Wirtschaft der wichtigen Metropole schonen möchten. Sie warnten jedoch, dass strengere Maßnahmen bevorstehen könnten. Am Dienstag berichteten Anwohner von Restaurantschließungen. In Peking wurden derweil die Kontrollen der Impfnachweise verschärft.

Auf einer Pressekonferenz riefen Gesundheitsexperten zudem ältere Menschen dazu auf, sich impfen und auch boostern zu lassen. Gerade in dieser Altersgruppe sei das Risiko einer schweren Erkrankung sehr hoch, mahnte der Vertreter der Gesundheitskommission, Jiao Yahui. In China sind offiziellen Angaben zufolge rund 80 Prozent der über 60-Jährigen zweifach geimpft. Die Behörden beobachten jedoch mit Sorge die Situation in Hongkong*, in denen vor allem ungeimpfte oder nicht ausreichend geimpfte ältere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben sind. Unklar ist zudem, wie gut die chinesischen Vakzine gegen Omikron wirken. Ausländische Impfstoffe sind in China nach wie vor nicht zugelassen.

China: Beobachter fürchten wirtschaftliche Probleme durch Omikron-Welle

Die ersten Ökonomen warnen nun vor wirtschaftlichen Problemen durch die Omikron-Welle und die Lockdowns. Unternehmervertreter befürchten überhastete Maßnahmen durch die nervösen Behörden. Man plane nur noch einen halben Tag im Voraus, hieß es aus Peking. Die Lockdowns haben die Börsen in China am Dienstag weiter einbrechen lassen. An der Börse in Hongkong sackte der Leitindex Hang Seng um 5,7 Prozent ein, in Shanghai schloss die Börse knapp 5 Prozent im Minus. Bereits am Vortag hatte es in China deutliche Kursverluste gegeben.

Wang Dan, Chefökonom der Hang Seng Bank China, warnte laut der South China Morning Post davor, dass die Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivitäten in den Küstenregionen das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal in den negativen Bereich treiben könnte. In den kommenden Monaten müssten energische Lockerungsmaßnahmen ergriffen werden, wenn China sein Wachstumsziel erreichen wolle. Auf dem Nationalen Volkskongress hatte Ministerpräsident Li Keqiang 5,5 Prozent als das diesjährige Wachstumsziel bekannt gegeben. (ck/AFP)