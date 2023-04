China: Prominente Menschenrechtsanwälte zu über zehn Jahren Haft verurteilt

Chinesische Flagge (Symbolbild) © rarrarorro/IMAGO

Zwei bekannte Menschenrechtsanwälte sind in China zu über zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Peking in China - In China sind zwei prominente Menschenrechtsanwälte zu jeweils mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden. Xu Zhiyong sowie sein Mitstreiter Ding Jiaxi seien in einem Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen „Untergrabung der Staatsgewalt“ verurteilt worden, teilten die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch sowie eine der Ehefrauen der beiden Verurteilten am Montag mit.

Xu, der den Rücktritt von Staatschef Xi Jinping aufgrund dessen strenger Politik während der Coronapandemie gefordert hatte, wurde Human Rights Watch zufolge in der ostchinesischen Provinz Shandong zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ding sei zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt und „für drei Jahre seiner politischen Rechte beraubt“ worden, erklärte seine Ehefrau Luo Shengchun gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ein Gerichtsvertreter bestätigte die Urteile auf Anfrage von AFP zunächst nicht.

Nach Einschätzung von Menschenrechtsgruppen sind Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung in China seit Xis Amtsantritt im Jahr 2013 massiv eingeschränkt worden. Die beiden jüngsten Verurteilungen zeigten die „unnachgiebige Feindseligkeit von Präsident Xi Jinping gegenüber friedlichem Aktivismus“, sagte die für China zuständige Forscherin Yaqiu Wang von Human Rights Watch. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe hatte es im Rahmen der Prozesse „verfahrenstechnische Probleme und Misshandlungsvorwürfe“ gegeben.



Im Dezember 2019 hatten die nun verurteilten Ding und Xu an einem geheimen Treffen von Juristen und Menschenrechtsaktivisten in der Provinz Fujian teilgenommen, bei dem nach damaligen Angaben von Aktivisten über einen „demokratischen Übergang in China“ diskutiert worden war. Ding forderte später Präsident Xi zum Rücktritt auf. Er wurde bereits im Dezember 2019 festgenommen.



Der ehemalige Rechtsprofessor Xu wurde im Februar 2020 verhaftet, nachdem er eine Reihe von Internet-Beiträgen veröffentlicht hatte, in denen er Xi für sein hartes Vorgehen angesichts der damals beginnenden Coronapandemie und bei regierungskritischen Protesten in Hongkong kritisiert hatte. Er hatte zuvor bereits eine vierjährige Haftstrafe verbüßt, weil er Beamte aufgefordert hatte, ihr persönliches Vermögen offenzulegen.



Beobachter äußern regelmäßig Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in China. Die Verurteilungsquote der Gerichte bei Strafverfahren liegt im Land bei etwa 99 Prozent. kbh/se