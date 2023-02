„Beunruhigende Trends“: US-Regierung warnt vor wachsender Unterstützung Chinas für Putin

Von: Felix Durach

Die US-Regierung hat China vor einer wachsenden Unterstützung für Moskau gewarnt. Außenminister Blinken sprach von „ernsthaften Problemen“.

München – Die US-Regierung befürchtet, dass China seine Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg in den kommenden Monaten deutlich erhöhen könnte. Wie der US-amerikanische Fernsehsender CNN berichtet, habe die Regierung in Washington in den vergangenen Wochen einen „beunruhigenden Trends“ beobachten können. Dieser weise darauf hin, dass Peking in Zukunft unter der Hand „tödliche Militärhilfe“ an Moskau leisten könnte.

Der genaue Inhalt dieser Trends ist zwar nicht bekannt. Dennoch berichtete ein US-Beamter gegenüber dem Sender, man sei besorgt genug gewesen, um die Informationen in den letzten Tagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) mit Verbündeten und Partnern zu teilen.

Ukraine-Krieg: Bei Unterstützung für Russlands – Blinken warnt Peking vor „Konsequenzen“

US-Außenminister Anthony Blinken warnte auf der Siko öffentlichkeitswirksam vor einem Ausbau der russischen Unterstützung durch Peking. Blinken habe bei einem Gespräch mit dem chinesischen Top-Diplomaten und früherer Außenminister Wang Yi vor „Konsequenzen“ gewarnt, sollte Peking Russland „materielle Unterstützung“ zukommen lassen oder bei der Umgehung westlicher Sanktionen helfen, fasste der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, das Treffen zusammen. Dabei habe Blinken jedoch auch klargemacht, dass die USA „keinen Konflikt“ mit China wolle.

Moskau und Peking pflegten bereits vor der russischen Invasion in der Ukraine eine enge diplomatische Beziehung und bekannten sich öffentlich zu einer „Freundschaft ohne Grenzen“. Auch wenn die chinesische Regierung nach außen betont, nicht in den Ukraine-Krieg involviert zu sein, soll es bereits zu Lieferungen an Russland gekommen sein. Das geht aus Informationen hervor, die der US-Regierung vorliegen. Diese bestanden bisher jedoch wohl nur aus Bekleidung und Helmen – Kriegsgerät oder Munition wurde offenbar noch nicht geliefert.

US-Vizepräsidentin Harris „besorgt“ über wachsende chinesische Unterstützung für Moskau

Für die USA sei es nun von größter Bedeutung, dass es dabei bleibe. „Die Sorge, die wir jetzt haben, basierend auf Informationen, die uns vorliegen, dass sie erwägen, tödliche Unterstützung zu leisten. Und wir haben ihnen sehr deutlich gemacht, dass dies ein ernsthaftes Problem für uns und in unserer Beziehung verursachen würde“, sagte Blinken auf der Sicherheitskonferenz weiter.

Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris warnte Peking in ihrer Rede in München vor einem Ausbau der Unterstützungen. Alle Schritte Chinas in diese Richtung würden „Aggression belohnen, das Töten fortsetzen und eine regelbasierte Ordnung weiter untergraben“, sagte Harris am Samstag. „Wir sind besorgt darüber, dass Peking seine Beziehungen zu Moskau seit Beginn des Krieges vertieft hat.“

Chinesischer Diplomat fordert „Friedensplan“ – von der Leyen: „Bisher sehen wir das Gegenteil“

Der chinesische Top-Diplomat Wang Yi hatte sich auf der Konferenz derweil die Notwendigkeit eines Friedensplans zwischen Russland und der Ukraine betont, an dem auch Peking sich beteiligen wolle. „Dieser Krieg kann nicht weiter toben. Wir müssen darüber nachdenken, welche Anstrengungen wir unternehmen können, um diesen Krieg zu beenden“, sagte Wang.

Die westlichen Staaten bleiben trotzt dieses Bekenntnisses skeptisch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im Gespräch mit CNN, sie könne mit Blick auf Peking aktuell eher ein gegenteiliges Verhalten feststellen. „Wir haben gesehen, dass China und Russland eine unbegrenzte Partnerschaft unterzeichnet haben, und ich denke, wir brauchen mehr Beweise und mehr Maßnahmen, um zu sehen, dass China Russland nicht unterstützt“, sagte die CDU-Politikerin. „Bisher sehen wir das Gegenteil. Und deshalb liegt eine offene Frage auf dem Tisch.“

Wang reist im Anschluss an die Münchner Sicherheitskonferenz für Gespräche nach Moskau. Ob es dabei auch um weitere Unterstützungen durch China gehen wird, werden wohl die kommenden Monate im Krieg zeigen. (fd mit dpa)