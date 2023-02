Selfie mit „Kultstatus“: US-Pilot lichtet Chinas Ballon aus dem Cockpit ab

So nah sah man den chinesischen Ballon, den die US-Luftwaffe abgeschossen hatte, wohl noch nicht: Die USA veröffentlichen ein Cockpit-Foto.

Washington - Rund um die Spionage-Vorwürfen an China sorgt aktuell ein Selfie für Aufsehen. Das Pentagon hat es am Mittwoch (22. Februar) veröffentlicht – es zeigt den mutmaßlichen chinesischen Überwachungsballon am 3. Februar über dem US-Festland schwebend. Aufgenommen wurde es offenbar aus dem Cockpit eines U2-Aufklärungsflugzeugs – der Pilot selbst ist mit im Bild. In der US-Regierung genieße es bereits „Kultstatus“, berichtete der US-Sender CNN, er schrieb von einem Selfie.

Nur einen Tag später erfolgte der Ballon-Abschuss durch das US-Militär vor der Küste des Bundesstaats South Carolina über dem Atlantik. Weitere Sichtungen „unbekannter Flugobjekte“ über den USA und Kanada folgten im Laufe des Monats; es gab sogar Spekulationen über „UFOs“.

Das Piloten-Selfie der U.S. Air Force © --/Department of Defense via DVIDS/dpa

Ballon-Affäre zwischen China und den USA: Rätsel bleiben - die Beziehungen sind angespannt

Die Bergung des Ballons war Ende vergangener Woche abgeschlossen worden. Die Trümmerteile werden nun vom Spionageabwehrbüro der Bundespolizei FBI ausgewertet. „Der größte Teil des Ballons, einschließlich der Ladung, wurde geborgen“, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Mittwoch. Weitere Einzelheiten zu Erkenntnissen der Untersuchungen wollte sie nicht preisgeben und verwies auf das FBI.

Die USA werfen China vor, es habe mit dem Ballon Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking spricht dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei. Der Vorfall sorgte für zusätzliche Spannungen im ohnehin belasteten Verhältnis. US-Außenminister Antony Blinken und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi kamen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) 2023 zusammen. Zunächst gab es jedoch danach keine Anzeichen für eine Entspannung. (dpa/frs)