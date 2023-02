„Ballons viel billiger“? Warum China einen Spionageballon und keinen Satelliten benutzt hat

Spionage-Affäre

Ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon sorgt für viel Aufregung zwischen den USA und China. Doch warum nutzte China nicht lieber einen Satelliten?

Washington D.C. – Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch das U.S. Militär am 4. Februar stellen sich viele die Frage, warum China einen altmodisch anmutenden Ballon für Spionagezwecke verwenden sollte. Wäre ein Satellit nicht deutlich effizienter und unauffälliger? Ein Geheimdienstexperte hat gegenüber der New York Post nun Gründe genannt, warum ein Spionageballon gegenüber einem Satelliten deutlich im Vorteil sei.

+ Ein mutmaßlicher Spionage-Ballon aus China sorgte in den USA für Aufruhr. Inzwischen wurde er von der Luftwaffe abgeschossen. © dpa

Mutmaßlicher chinesischer Spionageballon: Vorteile gegenüber Satelliten

Der Hauptvorteil eines Spionageballons gegenüber einem Satelliten seien die geringeren Kosten, so Blake Herzinger, ein ehemaliger Navy-Geheimdienstoffizier gegenüber der New York Post: „Ballons sind viel billiger! Und Sie brauchen keine Rakete“. In der Tat müssen Satelliten zunächst mit einer Trägerrakete ins All befördert werden, was Kosten verursacht.

Und entgegen ihrem Namen, der Assoziationen an Heißluftballons weckt, sind Spionageballons absolute Hightech-Geräte: Sie können in Höhen von bis zu 100.000 Fuß beziehungsweise 30.480 Metern fliegen, weit über dem normalen Flugverkehr (bei maximal 15.000 Metern) und unerreichbar für Kampfflugzeuge und Boden-Luft-Raketen. Spionageballons sind damit schwer zu entdecken und ab einer gewissen Höhe nicht abschießbar.

Im Falle des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons, der tagelang über die USA geflogen war, gelang der Abschuss jedoch bei etwa 18 Kilometern Höhe durch ein F-22-Kampfflugzeug der US-Luftwaffe vor der Küste von South Carolina. Seitdem ist die Beziehung zwischen den USA und China auf einem neuen Tiefpunkt. Während die USA ihr Verhalten als gerechtfertigt ansehen, wirft China den USA eine Überreaktion vor und spricht von einem zivilen Fluggerät zu wissenschaftlichen Forschungszwecken.

Mutmaßlicher Spionageballon aus China: Eine perfekte Kombination

Der ehemalige Navy-Geheimdienstoffizier Herzinger erklärte gegenüber der New York Post, dass dies nicht möglich gewesen wäre, wenn der Ballon in größerer Höhe geflogen wäre: „Wenn sich dieser Ballon in 80.000 Fuß Höhe befunden hätte, könnte beispielsweise eine F-22 ihn nicht erreichen, und bodengestützte [Boden-Luft-Raketen] könnten dies auch nicht“, sagte er. Ein weiterer Vorteil ist, dass Spionageballons manövrierfähiger sind und besser über einem Zielobjekt schweben können als Satelliten.

Iain Boyd, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der University of Colorado, schrieb auf The Conversation, einer Veröffentlichungsplattform für Wissenschaftler, Satelliten im geosynchronen Orbit (die sich synchron zur Erde bewegen) könnten zwar auch kontinuierlich Bilder aufnehmen, aber nicht so klar, da sie weiter von der Erdoberfläche entfernt seien. Satelliten mit niedrigerer Erdumlaufbahn hingegen seien zwar näher am Boden und könnten daher Objekte klarer sehen, seien dafür aber ständig in Bewegung. Für eine Erdumrundung würden sie ungefähr 90 Minuten brauchen. Das erschwert die gezielte Beobachtung bestimmter Zielobjekte. Ein klarer Nachteil gegenüber Spionageballons.

„Ein Ballon bekommt in gewisser Weise das Beste davon. Diese Ballons sind viel, viel näher am Boden als jeder der Satelliten, sodass sie noch klarer sehen können. Und dann bewegen sich Ballons natürlich, aber sie bewegen sich relativ langsam, also haben sie auch eine gewisse Ausdauer“, so Boyd. (kasa)

