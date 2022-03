Ukraine-Krieg: China will „aktive Rolle bei der Rückkehr zum Frieden“ spielen

Von: Sven Hauberg

Flüchtlinge in der Nähe von Kiew: China hält weiterhin zu Russland, verurteilt aber die Gewalt in der Ukraine. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Chinas Premier Li Keqiang hat erneut die Bereitschaft seines Landes betont, im Ukraine-Krieg eine Vermittlerrolle zu übernehmen. Außerdem kündigte er für 2023 seinen Rückzug vom Amt an.

München/Peking – Chinas* Premierminister Li Keqiang* hat sich besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert. Auf einer Pressekonferenz zum Abschluss der diesjährigen Tagung des Nationalen Volkskongresses* (NVK) sagte Li, China sei „zutiefst besorgt“ über die Entwicklungen. Er vermied es aber getreu der aktuellen Linie, von einem Krieg oder einer Invasion zu sprechen. Auch direkte Kritik an Russland äußerte Li nicht. Stattdessen betonte der 66-Jährige, sein Land werde „kooperative Beziehungen mit allen Parteien im Geiste der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen Nutzens entwickeln, um mehr Stabilität für die Welt zu schaffen“. Außerdem sei die chinesische Regierung „bereit, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft eine aktive Rolle bei der Rückkehr zum Frieden zu spielen“.

Zuletzt hatte es mehrfach Spekulationen darüber gegeben, ob China vermittelnd in den Ukraine-Konflikt* eingreifen wolle*. So hatte Anfang der Woche der chinesische Außenminister Wang Yi auf einer Pressekonferenz erklärt, China sei „bereit, bei Bedarf mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die erforderlichen Vermittlungsbemühungen einzuleiten“. Gegenüber merkur.de bezweifelte der grüne EU-Politiker Reinhard Bütikofer* jedoch, dass China „zu einer wirksamen Vermittlerrolle willens und in der Lage ist“. China habe „viel Verständnis für Russlands imperiale Forderungen“ gezeigt, für die Ukraine hingegen nur „warme Worte“ übriggehabt, so der China-Kenner.

China: Kritik an Ukraine-Sanktionen des Westens

Ministerpräsident Li Keqiang erneuerte am Freitag auf der Pressekonferenz, die in Peking* wie jedes Jahr vor ausgewählten nationalen und internationalen Journalisten stattfand, seine Kritik an der Reaktion des Westens auf den russischen Einmarsch. „Die fraglichen Sanktionen werden sich zum Nachteil aller Beteiligten auf die weltweite wirtschaftliche Erholung auswirken“, sagte er mit Blick auf die Strafmaßnahmen, die unter anderem die EU und die USA gegen Moskau verhängt hatten.

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang nahm nur virtuell an der Pressekonferenz teil. © EPA/Alex Plavevski

Wie bereits bei seiner Rede zur Eröffnung des Volkskongresses am vergangenen Wochenende betonte Li die Gefahren des Konflikts für die Weltwirtschaft: „In diesem Jahr ist die Wirtschaft in der Tat mit neuem Abwärtsdruck und neuen Herausforderungen konfrontiert, ganz abgesehen davon, dass sich die verschiedenen komplexen Umfelder verändern und die Unsicherheiten zunehmen“, so der Premierminister. Zuvor hatte die chinesische Regierung für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent als Ziel vorgegeben* – so wenig wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet sogar mit einem Wachstum von nur 4,8 Prozent. Um die chinesische Wirtschaft zu stützen, versprach Li Steuersenkungen.

China: Angespanntes Verhältnis zu den USA

Zum Verhältnis mit den USA* sagte Li, es sei „nach wie vor notwendig, den Dialog und die Kommunikation zu intensivieren“. Unter Bezugnahme auf das 50. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Peking und Washington im Jahr 1972 sagte Li: „Da die beiden Seiten die Tür füreinander geöffnet haben, sollten sie sie nicht wieder schließen.“ Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei „für die Welt von Vorteil“.

Neben Handelsstreitigkeiten sorgt auch die Taiwan-Frage für Spannungen zwischen den beiden Supermächten*. Während China die demokratisch regierte Insel als Teil des eigenen Staatsgebiets betrachtet und mit einer gewaltsamen Eroberung droht, haben sich die USA dazu verpflichtet, Taiwan mit Waffen zu unterstützen. China trete „den sezessionistischen Handlungen der ‚taiwanesischen Unabhängigkeit‘ entschieden entgegen“, sagte Li. Er vermied es allerdings, offen mit Gewalt zu drohen. Zu Beginn des Nationalen Volkskongresses hatte Peking eine Erhöhung des Militärhaushaltes um 7,1 Prozent auf umgerechnet 230 Milliarden US-Dollar angekündigt*.

China: Premier Li Keqiang kündigt Rückzug an

Auch auf die Corona-Lage in China ging Li ein. Nachdem am Freitag so viele Corona-Neuinfektionen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gemeldet worden waren*, erklärte der Ministerpräsident. Dinge wie der Impfschutz und die Entwicklung wirksamer Medikamente“ müssten verstärkt werden. Zur Situation hin Hongkong, wo täglich mehrere Zehntausend neue Infektionen gemeldet werden, sagte Li, dass die dortige Verwaltung „die Hauptverantwortung für die Bekämpfung der Epidemie übernehmen“ müsse. Die Zentralregierung in Peking werde jedoch „den Kampf gegen die Epidemie voll unterstützen“.

Zum Schluss der Pressekonferenz bestätigte Li, dass er wie erwartet in einem Jahr sein Amt niederlegen werde. „Dies ist mein letztes Jahr als Premierminister", sagte Li, der laut Verfassung nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten darf. Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei, der im Herbst in Peking stattfinden soll, wird voraussichtlich ein Nachfolger für Li bestimmt, der auf dem NVK im März 2023 sein Amt übernehmen wird. Staatschef Xi Jinping hat eigens die Verfassung ändern lassen, damit nicht auch er zur gleichen Zeit sein Amt abgeben muss. (sh)