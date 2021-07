USA: Keine Eskalation mit China - besseres Beziehungsmanagement soll offenen Konflikt verhindern

Nach Treffen der Vizeaußenminister

Von Christiane Kühl schließen

Nach dem Treffen mit chinesischen Amtskollegen will die US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman offene Konflikte verhindern. Sie spricht von verantwortungsvollem Management.

Washington/München - Die USA wollen nach der Reise von Vizeaußenministerin Wendy Sherman nach Tianjin eine weitere Eskalation mit China vermeiden. Sherman habe mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi darüber gesprochen, wie man Wege finden könne, „um den Rahmen für ein verantwortungsvolles Management der Beziehung zwischen unseren beiden Ländern zu setzen”, teilte das US-Außenministerium nach den Gesprächen mit. Die Treffen in Tianjin hätten gezeigt, „wie wichtig es sei, offene Kommunikationswege zwischen unseren beiden Ländern aufrechtzuerhalten“.

Sherman sagte laut der Nachrichtenagentur Associated Press, die USA würden einen starken Wettbewerb mit China begrüßen und zustimmen, dass es für das Land wichtig sei, wirtschaftlich zu wachsen und das Leben seiner Bevölkerung zu verbessern. Eine Aussage, die offenbar nötig ist, denn China wirft den USA auch aufgrund der aggressiven Politik des früheren Präsidenten Donald Trump vor, das Land in Manier des Kalten Krieges grundsätzlich „eindämmen“ zu wollen. Sherman fügte indes hinzu, dass Chinas Entwicklung auf eine Weise erfolgen müsse, die den internationalen Regeln entspricht und kein anderes Land schmälert.

China und USA: Offene Gespräche über schwierige Themen

China und die USA könnten etwa beim Klimaschutz, dem Kampf gegen illegale Drogen und der Nichtverbreitung von Waffen sowie bei regionalen Fragen zu Nordkorea, Iran, Afghanistan und Myanmar zusammenarbeiten, teilte Sherman mit. Bei den Gesprächen gab es laut Wendy Sherman zudem einen offenen Austausch über die lange Liste strittiger Themen von Xinjiang über Hongkong zu den jüngsten Cyber-Attacken auf Microsoft. Man werde sehen, ob sich darauf aufbauen lasse „und wir in der Lage sind, einen weiteren Schritt zu gehen“, sagte sie laut AP. „In der Anfangsphase des Aufbaus dieser Beziehung kann man nicht wissen, ob wir all das erreichen werden, was wir uns erhofft haben.“ Mit schwierigen geopolitischen Themen hat die Vizeministerin jedenfalls Erfahrung: In den Regierungen von Bill Clinton und Barack Obama hatte sie sich mit Nordkorea und Iran befasst.

China und USA: Mehr Verständnis für Positionen der Gegenseite soll offene Konflikte vermeiden

„Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. ist komplex, und auch unsere Politik ist daher sehr komplex“, sagte Sherman in einem Telefoninterview mit der New York Times. „Wir glauben, dass unsere Beziehung diese Nuance tolerieren kann.“ Verhalten optimistische Töne, die zuletzt auf beiden Seiten kaum zu hören waren. Noch direkt vor dem Treffen hatte China die USA mit Vorwürfen überzogen. Unter anderem sprach Vize-Außenminister Xie Feng von einer „Dämonisierung“ seines Landes durch Washington. Xie übergab Sherman in Tianjin Listen mit Bedingungen zur Reparatur der Beziehungen sowie mit Sorgen Chinas - etwa über den wachsenden anti-asiatischen Rassismus in den USA. Der harte China-Kurs der Biden-Regierung hat bisher in der Volksrepublik eher zu wachsender Wut als zu einem Einlenken bei strittigen Fragen wie den Menschenrechten oder bei Handelsfragen geführt.

Shermans Visite solle offenbar verhindern, dass die sich vertiefenden Differenzen zwischen beiden Ländern zu gefährlichen Konfrontationen führen, zitierte die New York Times den früheren China-Direktor des US-Verteidigungsministeriums, Drew Thompson. Das Hauptaugenmerk Washingtons habe sich verändert und richte sich nun darauf, das Verständnis für Chinas Positionen zu vertiefen, sagte Thompson, der heute Forscher an der Lee Kuan Yew School of Public Policy der Universität Singapur ist. Man wolle „das Potenzial für Fehleinschätzungen verringern“, die in der Folge zu offenen Konflikten führen könnten. (ck)