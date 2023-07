USA testen neue Luftwaffe: „Rapid Dragon“ könnte „Bedrohung“ für China werden

Von: Bona Hyun

Bei einer Übung testen die USA das Langstrecken-Munitionssystems „Rapid Dragons“. Diese könnten China zur Bedrohung werden. © Cover-Images/imago (symbolbild)

Ein amerikanisches Waffensystem könnte für China die Luftverteidigung erschweren. Bei einem US-Großmanöver wurde dessen Fähigkeit demonstriert.

Washington D.C. – Eine mögliche Machtdemonstration könnte die chinesisch-amerikanische Beziehung auf die Probe stellen. Während einer multinationalen Trainingsübung im Pazifik in diesem Monat testeten die amerikanischen Luftstreitkräfte (US Airforce) eine ihrer neuesten und einzigartigsten Waffen. China beobachtet diese Übung genauestens, offenbar mit Sorge. Denn eine Waffe könnte für das chinesische Militär eine besonders ernsthafte Bedrohung darstellen.

USA testen neue Cruise Missile Systeme - genau vor Chinas Haustür

Die US-Streitkräfte schlossen eine umfangreiche Übung am Indopazifik am 21. Juli ab, bei der die Reichweite und Fähigkeiten einiger der größten Frachtflugzeuge getestet wurden. In derselben Woche testete ein Frachter den „Rapid Dragon“, ein einzigartiges System, das Langstrecken-Marschflugkörper von Frachtflugzeugen startet, indem es sie zuerst mit einem Fallschirm vom Heck eines Frachtflugzeugs abwirft. Das berichtete das US-Onlinemagazin taskandpurpose.

Normalerweise werden Marschflugkörper, die Hunderte und sogar Tausende von Meilen entfernt Ziele erreichen können, nur von großen Bombern eingesetzt. Aber mit der „Rapid Dragon“ könnte ermöglichen, Luftangriffe aus Frachtflugzeugen durchzuführen. Zum allerersten Mal wurde von der US Air Force in einem Überseetest November 2022 eingesetzt, berichtet futurezone.at. Der Test hatte über der norwegischen See stattgefunden.

Was kann der Rapid Dragon? Das Langstrecken-Munitionssystems „Rapid Dragon” wird mit einem Fallschirm abgeworfen und setzt Munition – üblicherweise Marschflugkörper – frei. Mithilfe der „Rapid Dragons“ können normale Transportflugzeuge wie die C-130 „Hercules“ oder die C-17 „Globemaster III“ kostengünstig als Behelfsbomber eingesetzt werden, um dann massenweise mit Kurz- oder Langstrecken-Cruise-Missiles Land- oder Seeziele zu bekämpfen.

USA testest Rapid Dragon – China beobachtet Militärübung: „Ernsthafte Bedrohung“

China dürfte die Übung der amerikanischen Luftstreitkräfte genau beobachten. Derek Solen, ein leitender Forscher am „China Aerospace Studies Institute der U. S. Air Force“, glaubt, dass die Übung und insbesondere die Fähigkeit des „Rapid Dragon“ die Aufmerksamkeit des chinesischen Militärs auf sich ziehen wird. „In diesem Fall betrachtet das chinesische Militär wahrscheinlich Rapid Dragon insbesondere als eine glaubwürdige Bedrohung“, schrieb er. Noch ernster werde das Militär die Bedrohung nehmen, wenn „Rapid Dragon“ auch mit anderen amerikanischen Verbündeten geteilt wird.

In einem Kommentar zur Aviation Week schrieb ein General der amerikanischen Luftstreitkräfte, Mike Minihan, er hoffe, dass der Test eine Botschaft senden würde. Auch wenn er China nicht explizit nannte, scheint sein Kommentar an die Volksrepublik gerichtet zu sein. „Jetzt hat der Gegner ein unendlich größeres Problem, um das er sich Sorgen machen muss“, schrieb Minihan. Der mögliche Einsatz des „Rapid Dragon“-Systems könnte laut taskandpurpose zudem die chinesische Verteidigung im Luftraum erschweren, weil es das militärische Transportflugzeug C-130 in eine Marschflugkörperplattform verwandelt.

Chinesische Hyperschall-Rakete könnte der US Airforce zur Bedrohung werden

Für die amerikanischen Luftstreitkräfte stellt derweil Chinas neueste Hyperschall-Rakete, die DF-27, eine Bedrohung dar. Die Rakete kann bis nach Hawaii fliegen, die US-Raketenabwehr durchdringen und eine besondere Bedrohung für US-Flugzeugträger darstellen, so eine Einschätzung des Pentagon.



Chinesische Forscher behaupteten in einem Forschungsjournal vom Mai 2023, dass die Hyperschallraketen des Landes eine US-Trägergruppe „mit Sicherheit“ zerstören könnten. Diese Fähigkeit droht, US-Flugzeugträgergruppen im Pazifik an den Rand zu drängen, wodurch möglicherweise das strategische Machtgleichgewicht verschoben wird und die USA nur begrenzte Möglichkeiten haben, Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion zu unterstützen. (bohy)