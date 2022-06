Verhärtete Fronten in Taiwan-Krise: China und USA liefern sich Schlagabtausch bei Treffen

Von: Christiane Kühl

Nachdenklich: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin traf in Singapur erstmals mit seinem chinesischen Amtskollegen, General Wei Fenghe, zusammen (Archivbild). © Brendan Smialowski/afp

Die Verteidigungsminister der USA und Chinas sind wieder im Gespräch. Lloyd Austin und General Wei Fenghe stritten am Rande eines Sicherheitsforums über Taiwan – aber wollen den Dialog fortsetzen.

München/Singapur – Zum ersten Mal seit Jahren treffen Sicherheitspolitiker der USA und China an diesem Wochenende wieder persönlich zusammen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein chinesischer Amtskollege, General Wei Fenghe, trafen am Freitag am Rande des Shangri-La Dialogs in Singapur zusammen, dem wichtigsten Sicherheitstreffen in Asien. Nach einem Schlagabtausch zwischen beiden zu Taiwan vereinbarten sie nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg, weitere Gespräche zu führen.

Wei drohte nach Angaben seines Sprechers Wu Qian für den Fall einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans wie aus Peking gewohnt mit Krieg: „Falls es irgendjemand wagt, Taiwan von China zu trennen, wird die chinesische Armee definitiv nicht zögern – koste es, was es wolle – einen Krieg zu beginnen.“ Taiwan sei „Chinas Taiwan, Taiwan zu benutzen, um China einzudämmen, wird sich niemals durchsetzen“. Austin entgegnete dem nach Angaben des Pentagon, Peking müsse „von weiteren destabilisierenden Aktionen gegenüber Taiwan Abstand nehmen“. Frieden und Stabilität in der Region seien extrem wichtig. Trotz allem schrieb Bloomberg nach dem Treffen von „optimistischen Tönen“. Bislang hatten Austin und Wei nur einmal telefoniert, im April.

Der Shangri-La Dialog ist eine Art Münchner Sicherheitskonferenz für Asien und bringt Verteidigungspolitiker und Militärs aus aller Welt in Singapur zusammen. China und die USA werden das Forum nach Ansicht von Beobachtern nutzen, um ihre konkurrierenden Visionen für regionale Sicherheit und Stabilität zu pushen. Die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten sind seit Jahren zunehmend angespannt. Konflikte im Sicherheitsbereich gibt es neben der Taiwan-Frage auch im Zusammenhang mit Chinas militärischen Aktivitäten im Südchinesischen Meer sowie Pekings Versuchen, seine Einflusssphäre auf den Westpazifik auszudehnen.

„Es gibt ein neues Gefühl der Dringlichkeit in Bezug auf die laufende Modernisierung der Volksbefreiungsarmee und die Durchsetzungskraft Chinas, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben“ sagte Meia Nouwens, Senior Fellow for Chinese Defence Policy and Military Modernisation at The International Institute for Strategic Studies – das den Shangri-La Dialog ausrichtet – zu Reuters. Im April schloss China ein von Anrainern wie Australien mit Sorge betrachtetes Sicherheitsabkommen mit den pazifischen Salomonen-Inseln. In dieser Woche zirkulierten Berichte über ein angebliches Geheimabkommen Chinas mit Kambodscha zum Betrieb einer Militärbasis an der Küste des Südchinesischen Meeres. Peking wiederum lehnt die US-Präsenz in der Region vehement ab und wirft Washington eine Eindämmungspolitik vor.

Gesprächspartner Austins: Chinas Verteidigungsminister, General Wei Fenghe, bei der Ankunft zum Shangri-La Sicherheitsdialog in Singapur. © Roslan Rahman/afp

USA und China im Clinch: Schwerpunkt Taiwan

Die Taiwan-Frage dürfte auf der Konferenz eine zentrale Rolle spielen. Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan weiter verschärft. China hat in den letzten Monaten immer wieder provokativ Kampfjets in den Luftraum nahe der demokratisch regierten Insel geschickt, die es als abtrünnige Provinz ansieht. Die Kommunistische Partei hat eine gewaltsame Eroberung Taiwans nie ausgeschlossen. Auch US-Verbündete sehen dies kritisch. So will Japans Ministerpräsident Fumio Kushida nach einem Bericht der South China Morning Post seine Rede in Singapur für eine Warnung an China nutzen über die Gefahren einer Gewaltanwendung zum Erreichen politischer Ziele.

Während einer Asienreise Anfang des Monats hatte US-Präsident Biden etwas überraschend zugesagt, die Vereinigten Staaten würden sich bei einem Angriff Chinas zum Schutz Taiwans auch militärisch einmischen. Peking regierte empört – auch wenn unklar ist, was genau von der Ankündigung zu halten ist. Die US-Regierung bemühte sich nach Bidens Aussagen darum zu betonen, dass sich die US-Politik in dieser Frage nicht geändert habe. Washington setze weiterhin auf eine „strategische Unklarheit“, die beide Seiten davon abhalten solle, einseitig Fakten zu schaffen.

Eine Unabhängigkeit Taiwans lehnen die USA ebenso wie die allermeisten Staaten der Welt ab. Doch Washington bemüht sich zum Ärger Pekings um den Erhalt des Status Quo – und das auch mit Waffenlieferungen. In diesem Jahr sagte das US-Verteidigungsministerium Taipeh bereits zwei Waffenpakete zu: Im Februar Ausrüstung und Programme zur Verbesserung des taiwanischen Raketenabwehrprogramms für 100 Millionen US-Dollar, und erst vor wenigen Tagen Ausrüstung für die Marine im Wert von 120 Millionen. Im Februar reagierte Peking darauf erstmals mit Sanktionen, und zwar gegen die US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Raytheon Technologies. Beide Firmen seien seit Langem an Verkäufen an „Chinas Taiwan-Region“ beteiligt, teilte das Außenministerium damals in Peking mit.

Ein Ausweg aus der seit Jahrzehnten schwelenden Krise scheint aufgrund der gegensätzlichen Positionen schwer möglich. Es geht daher wohl vor allem um das Managen des Konfliktes und die Vermeidung einer versehentlichen Eskalation. Schon vor dem treffen hatten US-Offizielle der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, es gehe um den Aufbau von „Sicherheitsgeländern“ in den Konflikten mit China. Frust gibt es laut der US-Nachrichtenplattform Politico derweil über Pekings Weigerung, ein Treffen zwischen Austin und Chinas wichtigstem Militär, dem Luftwaffengeneral Xu Qiliang zu arrangieren. Xu ist hinter Staats- und Parteichef Xi Jinping Vizevorsitzender der Zentralen Militärkommission, dem obersten KP-Militärorgan. KP-Organe sind typischerweise weniger transparent und treten international praktisch nicht in Erscheinung – ziehen aber die entscheidenden Strippen.

Nordkorea, Sicherheit im Pazifik und Ukraine-Krieg weitere Themen der Konferenz

Neben Taiwan wird es in Singapur auch um die allgemeine Sicherheitslage im Indopazifik, die atomare Bedrohung durch Nordkorea und den Ukraine-Krieg gehen. In allen diesen Konflikten stehen die USA und ihre Verbündeten China gegenüber. Einigkeit ist Mangelware.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Samstag zugeschaltet werden. Die Ukraine werde eine Delegation schicken, Russland aber nicht, schreibt Reuters unter Berufung auf ungenannte informierte Quellen. „Amerikanische Teilnehmer werden die Gelegenheit nutzen, um Chinas strategische Partnerschaft mit Russland zu kritisieren“, sagte Li Mingjiang, Professor an der S. Rajaratnam School of International Studies in Singapur zu Reuters. Umgekehrt werde China „seine Beziehung zu Russland, seine Position und Politik als Reaktion auf die Ukraine verteidigen.“ Erst kürzlich hatten die Außenminister Chinas und Russlands, Wang Yi und Sergej Lawrow, erneut ihre Partnerschaft bekräftigt.

China und die USA: Pazifikinseln im Fokus des strategischen Wettbewerbs

Münchner Sicherheitskonferenz-Format für Asien: Tagungsort Shangri-La-Hotel in Singapur © Roslan Rahman/afp

Im Südchinesischen Meer beobachten die USA und ihre Verbündeten misstrauisch den Aufbau chinesischer Militärbasen auf umstrittenen Atollen. Diese ließ Peking teilweise eigens zu Inseln aufschütten, um anschließend das umliegende Gewässer als exklusive Wirtschaftszone zu beanspruchen. Die USA schicken regelmäßig Schiffe in die Region, um – auch in von China beanspruchte Zonen – für Navigationsfreiheit zu demonstrieren.

Aber Peking drängt inzwischen auch über die so genannte „erste Inselkette“ hinaus, die die nahen Gewässer umschließt – das Abkommen mit den Salomonen nur der erste Schritt hin zu einer geplanten Sicherheitsarchitektur. Und so sind auch die pazifischen Inseln zu einer Schlüsselfront in Washingtons strategischem Wettbewerb mit China geworden.

Zuletzt musste China dort allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Ein geplantes Sicherheitsabkommen mit zehn Pazifikstaaten, das China unter anderem Zugang zur Polizeiausbildung ermöglichen sollte, scheiterte vor allem an Widerstand von Mikronesien. Außenminister Wang Yi war eigens in die Region gereist und musste sich mit ein paar bilateralen Übereinkünften begnügen. Doch der Warnschuss war laut genug: Sofort kündigte Australiens neue Regierung mehr Engagement auf Augenhöhe mit der Südsee an. Bidens Sondergesandter für die Region soll nächste Woche die Marshallinseln besuchen. Die US-Luftwaffe hofft nach einem Bericht des Air Force Magazin, dass Austin in Singapur bestehende Partnerschaften vertiefen könne, um die „zahlreichen Herausforderungen im riesigen pazifischen Raum“ zu bewältigen, wie Tanken, Logistik an abgelegenen Stützpunkten und flexible Einsätze. (ck)