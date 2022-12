China verkündet Abschaltung der staatlichen Corona-App

Frau mit Smartphone und Maske in China © Sheldon Cooper/IMAGO

China will die staatliche Corona-App abschalten.

Peking in China - Die „Communications Itinerary Card“, die anhand des Handysignals prüft, ob sich Nutzer in einem Risikogebiet aufgehalten haben, wird nach Behördenangaben im Onlinedienst WeChat am Dienstag vom Netz gehen.

Die App war ein zentraler Bestandteil der strengen chinesischen Null-Covid-Politik. Sie war im Jahr 2020 eingeführt worden und war Voraussetzung für Reisen zwischen den Provinzen oder die Teilnahme an Veranstaltungen.



Auch wenn die App nur eine von vielen Apps ist, die den Alltag in China während der Pandemie bestimmt haben, kommentierten zahlreiche Nutzer in Onlinediensten die bevorstehende Abschaltung. Viele veröffentlichten Screenshots von ihren letzten Logins. Andere fragten, was mit den von der App gesammelten Daten geschehen werde.

China hat nach landesweiten Protesten und nach einem Einbruch des Außenhandels im November mit einer Abkehr von seiner strikten Null-Covid-Politik begonnen. Landesweit wurden bereits Quaranäneregeln und Testpflichten gelockert oder sogar abgeschafft. kbh/noe