Chinesisches Manöver vor Taiwan: Japan entsendet Kampfjets zur Beobachtung

Konflikt zwischen China und Taiwan (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Japan hat nach eigenen Angaben mehrere Kampfjets als Reaktion auf chinesische Militärmanöver vor Taiwan entsendet.

Tokio in Japan - Die japanischen Streitkräfte hätten seit Freitag den chinesischen Flugzeugträger Shandong und mehrere andere chinesische Marineschiffe in dem Gebiet südlich der japanischen Miyako-Inselgruppe beobachtet, erklärte der japanische Generalstab am Montag. Es seien zu diesem Zweck „zwei Eskorten entsandt worden“ hieß es weiter.

Die japanischen Kampfjets seien „als Reaktion auf die Landungen und Starts der Kampfjets an Bord der Shandong“ gestartet. Insgesamt bestätige er „etwa 120 Landungen und Abflüge auf dem Flugzeugträger Shandong - 80-mal durch Kampfflugzeuge und 40-mal durch Hubschrauber“, erklärte der Generalstab.



Die chinesischen Schiffe, neben dem Flugzeugträger Shandong auch ein Raketenzerstörer, eine Fregatte und ein schnelles Kampfunterstützungsschiff, wurden demnach zwischen 230 und 430 Kilometer südlich der Inselgruppe Miyako in der südjapanischen Präfektur Okinawa gesichtet.



Chinas Armee hatte das Manöver vor Taiwan am Samstag als „Warnung“ an „separatistische Kräfte“ bezeichnet. Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt.

Die Spannungen in der Taiwan-Frage waren zuletzt durch den Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA angeheizt worden. Tsai hatte dort am Mittwoch in Kalifornien den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, getroffen. kas/se