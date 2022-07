Lindner-Hochzeit auf Sylt startet am Donnerstag: Schon der erste Termin hat eine besondere Bedeutung

Trauung mit Franca Lehfeldt

Am Donnerstag starten die Hochzeitstage von Christian Lindner und Franca Lehfeldt auf Sylt. Mit dabei sein wird auch Deutschlands Politik-Elite.

Keitum/Sylt - Es ist wohl eine der meistbeachteten Hochzeiten des Jahres 2022: Bundesfinanzminister Christian Lindner heiratet seine Freundin Franca Lehfeldt auf der Insel Sylt. Los geht es schon am Donnerstag - das eigentliche Highlight folgt dann am Samstag.

Lindner-Hochzeit auf Sylt: Standesamtliche Trauung mit romantischem Hintergrund

Am Donnerstag startet das Event mit der standesamtlichen Hochzeit im Sylt-Museum in Keitum. Schon hier beginnen die Besonderheiten, denn als Standesbeamter wird niemand geringeres als der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, agieren. Er ist parteilos.

Auf Sylt heiraten nicht nur die Insulaner selbst, sondern auch viele Gäste. „Vor Corona hatten wir jährlich etwa 800 Trauungen mit unterschiedlicher Gästezahl“, sagte Häckel. Es gibt auf der Insel vier feste Standesbeamte sowie drei „Aushilfen“, das sind Standesbeamte, die aber fest in einem anderen Fachbereich arbeiten.

Der 7. Juli ist dabei offenbar nicht zufällig als Termin gewählt. Einem Bericht der Bild nach wollten Christian Lindner und Franca Lehfeldt bewusst diesen Termin in ihrer Hochzeitsurkunde stehen haben. Der Hintergrund: Genau am 7. Juli sollen sich Franca und Christian vor vier Jahren zum ersten Mal begegnet sein.

Linder heiratet Franca Lehfeldt auf Sylt: Scholz und Co als Gäste

Auch in den kommenden Tagen wird weiter auf Sylt gefeiert: Wie die dpa aus FDP-Kreisen erfuhr, soll es am Freitag einen Polterabend geben und am Samstag wollen sich Lindner und Lehfeldt in einer Kirche das Jawort geben. Medienberichten zufolge sollen zahlreiche Prominente auf der Gästeliste der Lindner-Hochzeit stehen - darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Paar selbst machte bislang keine Angaben zu der bevorstehenden Trauung.

Lehfeldt arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekanntgeworden, dass sie und Lindner sich verlobt haben. „Wir sind überglücklich“, sagte Lehfeldt dem Sender RTL, für den sie damals noch arbeitete. Für den 43-jährigen Lindner wird es die zweite Ehe sein, er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Die heutige Chefredakteurin der Tageszeitung „Die Welt“ und Lindner waren seit 2011 verheiratet. Im April 2018 wurde ihre Trennung bekannt.

Im vergangenen Jahr hatte Lindner im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ auch Privates ausgeplaudert. So sei ihm die Gründung einer Familie mit seiner Partnerin Lehfeldt sehr wichtig. „Ja, den Wunsch haben Franca und ich“, antwortete er auf die Frage, wie es mit dem Thema einer eigenen Familie aussehe. Sein größter Wunsch an das Leben sei es, „bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben.“

Und schon im Vorfeld gab es Ärger: Punker kündigten an, dass sie die Lindner-Hochzeit stürmen wollen. (dpa/rjs)