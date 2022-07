Von der Trauung geht‘s in die Kult-Bar: So laufen Hochzeit und Feier von Lindner und Lehfeldt auf Sylt

Die Hochzeit auf Sylt von Christian Lindner und Freundin Franca Lehfeldt rückt näher. Sie soll bereits auf der Insel verweilen. Er kommt erst am Mittwochabend.

Sylt – Es ist die Insel der Reichen und Schönen. Und nun auch der Hochzeitsort von Bundesfinanzminister Christian Lindner (43, FDP) und der Journalistin Franca Lehfeldt (32). Allerdings ist Sylt für das Paar nur die zweite Wahl. Zuvor wollten Lindner und Lehfeldt in Italien heiraten. Aus Sicherheitsgründen ging das aber nicht. Personenschützer, die für den Schutz von Christian Lindner zuständig sind, konnten den Schutz des Bundesfinanzministers in Italien mutmaßlich nicht garantieren – Umplanung. Über die neuen Pläne berichtet 24hamburg.de.

Wann ist die Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt auf Sylt? Die standesamtliche Trauung von Franca Lehfeldt und Christian Lindner findet am Donnerstag, 07. Juli 2022, auf der Insel Sylt statt. Diese findet im Sylt-Museum in Keitum statt. Am Samstag, 09. Juli 2022, findet die kirchliche Trauung in der St. Severin Kirche statt. Es werden rund 140 Gäste erwartet.

Hochzeit auf Sylt von Christian Lindner und Franca Lehfeldt – Wann und wo heiratet das Paar auf der Insel?

Als zweite Wahl hat sich das Paar die Insel der Reichen und Schönen ausgesucht – Sylt. Gefeiert wird mit 140 Gästen, darunter hochrangige Politiker wie Kanzler Olaf Scholz (64, SPD), Armin Laschet (61) und Friedrich Merz (66, CDU). Und auch andere Prominente werden an dem Hochzeitsmarathon auf Sylt teilnehmen. Wie Focus Online berichtet, soll auch die Dressurreiterin Isabell Werth (52) auf der Gästeliste stehen. Ob auch ungebetene Gäste eintreffen, ist noch unklar. Im Internet haben Punks angekündigt, die Lindner-Hochzeit zu entern.

Ein Wal-Kiefer schmückt den Eingangsbereich des Sylter-Museums in Keitum. Hier wollen sich Christian Lindner und Franca Lehfeldt sich standesamtlich das Ja-Wort geben. © Sebastian Peters

Wie alt ist Franca Lehfeldt? Franca Lehfeldt ist 32 Jahre alt. Sie wurde im September im Jahr 1989 in Hamburg geboren. Im September 2021 verlobten sich Christian Lindner und Franca Lehfeldt.

Im Sylt-Museum in Keitum soll das Paar standesamtliche getraut werden. © Sebastian Peters

Die standesamtliche Trauung findet nicht im Standesamt in der Inselhauptstadt Westerland, sondern im Sylt-Museum in Keitum statt. Am 07. Juli 2022 möchte sich das Paar in dem reetgedeckten Haus, was direkt am Wattenmeer nördlich des Hindenburgdammes liegt, das Ja-Wort geben. Das im Jahr 1739 erbaute Haus wurde zunächst als Wohnhaus für einen Kapitän errichtet.

Deshalb sind im Inneren des Hauses noch Einrichtungsgegenstände, die Schifffahrtsmotive aufzeigen. Später, im 19. Jahrhundert, war es das Wohnhaus von Christian Peter Hansen (1803–1879). Der Lehrer, Chronist, Sammler und Zeichner hat den Grundstock für das heutige Museum zusammengetragen. Im Jahr 1908 eröffnete das Museum auf Sylt. Damit war Christian Peter Hansen der erste Museumsleiter auf der Insel.

Wann ist Christian Linder auf Sylt? Bundesfinanzminister Christian Lindner (43, FDP) soll selbst erst am Vorabend des 07. Juli 2022 auf der Insel eintreffen, so berichten es verschiedene Medien. Seine noch Freundin Journalistin Franca Lehfeldt (33) soll bereits eine Tage vorher mit ihrer Familie auf der Promi-Insel-Sylt verweilen.

Am darauffolgenden Tag, am 08. Juli 2022, möchte das frisch standesamtlich getraute Paar mit einem Polterabend den „Hochzeitmarathon“ einläuten. Am Samstag, 09. Juli 2022, wird vermutlich das bedeutsamste Event stattfinden. Die kirchliche Trauung in der St. Severin Kirche. Zu der Trauung in der Kirche in Keitum werden auch die meisten (rund 140) Gäste erwartet. Danach geht es zum Feiern und Anstoßen in das Kult-Lokal „Sansibar“ in den Dünen von Rantum (Sylt).

Die St. Severin Kirche wurde um das Jahr 1216 erbaut. © Sebastian Peters

In der Kirche St. Severin wollen sich Christian Lindner und Franca Lehfeldt sich das Ja-Wort geben. © Sebastian Peters

Bereits im Vorfeld hatte es im Netz viele Scherze über die Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt gegeben, die in den Zeitraum des 9-Euro-Tickets fällt. Auf Facebook liest man Aussagen wie „Herr Lindner hat uns spontan zu seiner Hochzeit eingeladen – und für nur 9 Euro können wir alle dabei sein.“ Wird es zur Traumhochzeit auch Chaostage auf Sylt geben? Pfingsten war vielleicht erst der Anfang, aber die Klassenfahrt zu den Reichen wurde auf Facebook für das Wochenende nach der Trauung von Lindner und Lehfeldt angekündigt.