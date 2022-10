Lindner startet eigenen Podcast „CL+“ und spricht über China, Russland und die deutsche Gesellschaft

Christian Lindner (FDP) bei einem Pressestatement am 5. Oktober 2022. Nun startete der Finanzminister seinen eigenen Podcast. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Bundesfinanzminister Christian Lindner startet am Donnerstag seinen eigenen Podcast und spricht in der ersten Folge auch über China, Wladimir Putin und den Wohlstandsverlust in Deutschland.

Berlin - Auf Spotify gibt es weltweit über 3,6 Millionen Podcasts - rund 70.000 davon sind deutschsprachig. Bald kommt ein weiterer hinzu: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) startete nun seinen eigenen Podcast mit dem Titel „CL+“, in dem er „seinen Blick auf die Fragen der Zeit“ darlegen will. Sein erster Gast ist der Publizist Michel Friedman, die erste Folge soll am Donnerstag (13. Oktober) erscheinen.

Michel Friedman als erster Interviewgast in Lindners Podcast: „Du bist ein Seismograf“

In der ersten Ausgabe des Podcasts CL+ sprach Lindner mit dem Publizisten, Philosophen, Juristen und ehemaligem CDU-Politiker Michel Friedman, der einst Vorsitzender im Zentralrat der Juden in Deutschland war und sich mit dem damaligen stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Jürgen Möllemann einen Schlagabtausch über dessen antisemitische Äußerungen lieferte. Allerdings musste Friedman nach Bekanntwerden der sogenannten „Friedman-Affäre“ seine öffentlichen Ämter niederlegen, erhielt in der Öffentlichkeit aber eine „zweite Chance“. Heute hat der Publizist und Autor unter anderem seinen eigenen Podcast „Zukunft denken“ und kommentiert darin das Zeitgeschehen.

„Ich schätze dich nicht nur für deine intellektuellen Impulse, sondern insbesondere dafür, dass du ein Seismograf bist. [...]“ sagt Lindner in der ersten Folge seines Podcasts zu Friedman. „Ich glaube, dass du ein Gespür seismografischer Art hast für die Situation in einer Gesellschaft, die tiefen Strömungen.“ Der Bundesfinanzminister bezog sich auf „intensive Gespräche“ mit Friedman vor einigen Jahren, etwa beim Aufkommen der AfD, „wo du viel vorhergesehen hast“, so Lindner zu Friedman und erwähnt auch den kulturell politischen Umgang „mit der Krise durch die Fluchtmigration“. „Wie siehst du Deutschland? Was fühlst du in die deutsche Gesellschaft hinein horchst und spürst?“, lautet die erste Frage des FDP-Politikers an den Publizisten.

Lindner über China als systemischen Rivalen und Putins Wette

Themen des Gesprächs mit Friedman sind außerdem der gesellschaftliche Umgang mit Unsicherheiten, das Verhältnis zwischen Wohlstand und Freiheit und die liberale Demokratie im globalen Wettbewerb der Systeme. „Wir sind jetzt dabei zu verstehen, dass China nicht einfach nur ein Handelspartner ist, sondern auch ein systemischer Rivale und auch ein Konkurrent auf der Welt, ein Dominanz anstrebender Konkurrent, und darauf stellen wir uns ein und stellt die deutsche Wirtschaft sich ein“, sagt Lindner, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. Die Veränderungen seien „mindestens in der Umstellungsphase eine Herausforderung für die Prosperität einer Gesellschaft“.

Lindner plädiert in der ersten Folge, westliche Werte müssten mit wirtschaftlichem Erfolg unterlegt werden, damit ein Plan des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht aufgehe. „Putins Wette ist ja, dass auch unsere demokratischen Gesellschaften auf Dauer nicht den Wohlstandsverlust aushalten können, der mit verteuerten Energieimporten zusammenhängt“, erklärt der Finanzminister. Putin sage: „Der Westen ist schwach.“ Populisten könnten das aufgreifen. Der FDP-Politiker meinte dazu: „Also ist der Auftrag: Wir müssen unsere Werte zugleich auch untermauern durch wirtschaftlichen Erfolg, dass wir genau das erreichen können: Gesellschaften zusammenzuhalten, Chancen zu bieten, Sicherheit zu bieten.“ Die Zitate aus dem Podcast „CL+“ wurden der Deutschen Presse-Agentur vorab übermittelt. Der Podcast soll immer an einem Donnerstag erscheinen, allerdings nicht wöchentlich (AFP/dpa/bme).