Christian Ude mischt sich in den Wahlkampf ein. Allerdings unterstützt der Ex-OB diesmal nicht die SPD. Das sorgt bei seiner Partei für Aufregung.

München - Es ist Wahlkampf - und es knistert zwischen dem Alt-OB und seiner Partei. Christian Ude tritt am Bavariapark bei einer Veranstaltung seines Freundes Hep Monatzeder (Grüne) auf. Der Wahlkreis Mitte, zu dem der Bavariapark gehört, ist hart umkämpft, und Monatzeder selbst will im Westen gegen Bürgermeister Josef Schmid (CSU) und SPD-Mann Florian Ritter in den Landtag einziehen.

Die SPD ist sauer. „Wenn er mit dem politischen Gegner Wahlkampf macht, muss er damit rechnen, dass das bei uns nicht auf Freude stößt“, sagt SPD-Chef Alexander Reissl. Und Parteichefin Claudia Tausend ergänzt: „Mein Verständnis hält sich in Grenzen. Ich erwarte vom Alt-OB, dass er sich für seine eigene Partei einsetzt.“

+ Nanu, wer grüßt denn da vom Wahlplakat der Grünen? Christian Ude unterstützt seinen guten Freund Hep Monatzeder. © fkn

Veranstaltung zum Thema Linux in der Stadtverwaltung

Bei der Veranstaltung wird es um das Thema Linux in der Stadtverwaltung gehen. Die Stadt hatte 2003 unter OB Ude und Bürgermeister Monatzeder die Verwaltung von Windows auf Linux umgestellt. CSU und SPD kippten das Projekt im Vorjahr. Monatzeder entgegnet daher: „Wir stehen zu den Beschlüssen, die wir damals gefasst haben.“

SPD-Kandidat Ritter wollte sich nicht äußern. Josef Schmid (CSU) sagte derweil, dass sich seine politischen Gegner ruhig mit ihrer Vergangenheit beschäftigen sollen. „Ich kümmere mich um die Sorgen der Bürger heute und die Zukunft.“ Es ist eben Wahlkampf…

