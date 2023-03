Kurze Amtszeit, viel Kritik: Großer Zapfenstreich für Ex-Verteidigungsministerin Lambrecht

Gut ein Jahr war Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin im Amt, im Januar trat sie zurück. Heute Abend findet ihr Großer Zapfenstreich statt. News-Ticker.

Berlin – Heute Abend ist es für Christine Lambrecht (SPD) so weit: Ab 18:30 Uhr wird sie offiziell mit dem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Nach Sonnenuntergang, um 20:30 Uhr, beginnt der öffentliche Teil, der rund eine Stunde dauert. Der Sender Phoenix überträgt die Zeremonie ab etwa 20:15 Uhr live.

Eine der spannendsten Fragen, die vor jedem Großen Zapfenstreich auftauchen, ist aber noch offen: Welche Musikauswahl hat sich Lambrecht wohl gewünscht? Denn neben dem traditionellen „Locken“ der Spielleute sowie dem Auftritt des Musikkorps und der berittenen Truppen werden jedes Mal auch drei persönlich ausgewählte Musikstücke der oder des Geehrten gespielt. Außerdem beinhaltet der Zapfenstreich auch immer ein Gebet und die Nationalhymne.

Kurzzeit-Ministerin Lambrecht: Die Kritik war zu groß

Die Ex-Verteidigungsministerin war 13 Monate im Amt, bevor sie im Januar zurücktrat – groß war die Kritik an ihr und ihrer Amtsführung. Insgesamt war es wohl ihr Unvermögen, große Reformen zur Modernisierung der Bundeswehr einzuleiten, das für ihren Rücktritt verantwortlich war.

Sie selbst erklärte damals in ihrem Statement, dass die „monatelange mediale Fokussierung auf meine Person […] eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen“ kaum noch zulasse.

Amtsübergabe: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Gespräch mit seiner Vorgängerin Christine Lambrecht. © Michael Kappeler/dpa

Ärger um Lambrechts Silvester-Videoansprache vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs

Letztendlich wurde ihr wohl vor allem ihr Silvester-Video zum Verhängnis, in welchem sie bei einer Neujahrsbotschaft von den Feuerwerksraketen fast übertönt wurde. Während im Hintergrund die Böller knallten, sprach sie von den Gräueln des Ukraine-Kriegs – für ihre Kritiker war das wohl das i-Tüpfelchen.

Denn es war nicht ihr erster blamabler Fehltritt, für den sie scharf kritisiert wurde: So kündigte die damalige Verteidigungsministerin beispielsweise wenige Wochen vor dem russischen Angriff an, der Ukraine 5000 Helme schicken zu wollen. Das bezeichnete sie als „ganz deutliches Signal“ an das bedrohte Land, Deutschland stehe fest an seiner Seite.

Der Zapfenstreich: Eine große Ehre

Der Große Zapfenstreich vor dem Berliner Amtssitz des Bundesverteidigungsministeriums ist die höchste Form militärischer Ehrerweisung deutscher Soldatinnen und Soldaten und darf nur zu ganz besonderen Anlässen aufgeführt werden - etwa, um ehemalige Verteidigungsminister zu verabschieden. Eingeladen zu dem Zapfenstreich hat Lambrechts Nachfolger Boris Pistorius (SPD).

Lambrecht ist erst die vierte Frau, die von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich geehrt wird. Vor ihr wurde diese Ehre den Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel zuteil.