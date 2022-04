EU bereitet Öl-Embargo vor und visiert wichtige Bank Russlands an

Russland-Sanktionen: EU bereitet Öl-Embargo vor und will Putin-Plan verhindern

Von: Astrid Theil, Bedrettin Bölükbasi, Cindy Boden

Die CIA ist „besorgt“: Setzt Russland irgendwann kleinere Atomwaffen im Ukraine-Krieg ein? Kreml-Kritiker Nawalny fordert „Informationsfront“ vom Westen. News-Ticker zu Verhandlungen.

Ukraine-Konflikt *: Russland warnt die USA in einem Schreiben wegen weiterer Waffenlieferungen .

*: Russland warnt die USA in einem Schreiben wegen weiterer . Selensky warnt vor Atomwaffen: Für Russland seien Menschenleben nichts wert, sagt der Präsident der Ukraine in einem CNN-Interview.

Neue EU-Sanktionen: Die Europäische Union bereitet ein Öl-Embargo und weitere Schritte gegen Russland vor.

Dieser News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg und diplomatischen Bemühungen wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 17. April, 12.30 Uhr: Die ukrainische Regierung hat nach eigenen Angaben die G7-Staaten um eine Finanzhilfe in Höhe von 50 Milliarden Dollar gebeten. Darüber hinaus soll die Ukraine die Emission unverzinster Anleihen erwägen. Die teilte der Präsidentenberater Oleh Ustenko im ukrainischen Fernsehen mit. Auf diese Weise solle das durch den Ukraine-Krieg bedingte Budgetdefizit in den kommenden sechs Monaten gedeckt werden.

Ukraine-Krieg: Rumänien und Bulgarien sperren Häfen für russische Schiffe

Update vom 17. April, 12.00 Uhr: Bulgarien sperrt seine Häfen für russische Schiffe. Dies teilte die bulgarische Seefahrtsverwaltung mit. Von dieser Bestimmung seien nicht nur Schiffe unter russischer Flagge betroffen, sondern auch solche, die nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre Flagge oder Registrierung geändert hätten. Von der Maßnahme ausgenommen seien Schiffe in Seenot oder mit humanitären Notfällen, sowie Frachter mit Energieprodukten, Nahrungsmitteln oder Medikamenten für EU-Staaten. Die Sperrung sei laut Angabe der Seefahrtsverwaltung Teil der erweiterten EU-Sanktionen gegen Russland.

Auch Rumänien hat seinen Schwarzmeerhafen Constanta für russische Schiffe gesperrt und setzt damit entsprechende EU-Wirtschaftssanktionen um. Von der Maßnahme ausgenommen sind nur Seefahrzeuge, deren Besatzungen um Asyl nachsuchen, die in lebensrettender Mission unterwegs oder in Seenot geraten sind.

Constanta ist in Bezug auf den Warenverkehr der wichtigste Hafen am Schwarzen Meer. Er liegt am Ausgang des Donau-Schwarzmeer-Kanals und ist damit ein Bindeglied zwischen Mitteleuropa und der Schwarzmeer-Region.

EU bereitet Öl-Embargo vor und visiert wichtige Bank Russlands an

Update vom 17. April, 9.30 Uhr: Die Europäische Union bereitet als Teil eines neuen Sanktionspakets* ein Öl-Embargo vor. Die EU-Kommission entwickele „gerade kluge Mechanismen, damit im nächsten Sanktionsschritt auch Öl einbezogen werden kann“, sagte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegenüber der Bild am Sonntag. Oberstes Ziel sei es, die russischen Einnahmen zu schrumpfen. Es müsse verhindert werden, dass Wladimir Putin auf anderen Märkten noch höhere Preise für Öl-Lieferungen erziele, die sonst in die EU gingen. Putin hatte vergangene Woche verkündet, dass man sich nach den Sanktionen auf andere Märkte konzentrieren wolle.

Darüber hinaus seien auch Sanktionen gegen die einflussreiche russische Sberbank geplant. „Wir sehen uns weiter den Bankensektor an, insbesondere die Sberbank, die alleine 37 Prozent des russischen Bankensektors ausmacht“, so von der Leyen. Sie betonte, dass die bereits geltenden Strafmaßnahmen gegen Moskau wirken würden: „Die Sanktionen fressen sich Woche für Woche tiefer in die russische Wirtschaft.“ Der Export nach Russland sei um 70 Prozent eingebrochen, das Bruttoinlandsprodukt in Russland werde um elf Prozent einbrechen. Der Staatsbankrott sei daher nur noch eine Frage der Zeit.

Von der Leyen rief die Mitgliedstaaten darüber hinaus zu schnellen Waffenlieferungen an die Ukraine auf. „Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen“. „Ich unterscheide nicht zwischen schweren und leichten Waffen. Die Ukraine muss das bekommen, was sie zur Verteidigung braucht und was sie handhaben kann.“ Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer abendlichen Videobotschaft, dass ein Fragebogen für einen EU-Beitritt fast abgeschlossen sei.

Kampf um Mariupol: Selenskyj fordert mehr Unterstützung vom Westen

Update vom 17. April, 06.10 Uhr: Angesichts der „unmenschlichen“ Situation in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Unterstützung vom Westen gefordert. Entweder die „Partner liefern der Ukraine sofort alle notwendigen schweren Waffen“, oder sie unterstützten ihn bei den Verhandlungen über ein Ende der Belagerung, sagte Selenskyj in der Nacht zum Sonntag. Die russischen Streitkräfte, die mittlerweile laut eigenen Angaben das gesamte Stadtgebiet bis auf die Stahlwerke kontrollierten, setzten den verbliebenen Verteidigern ein Ultimatum.

Selenskyj will mit westlichen Kampfflugzeugen den „Druck auf Mariupol verringern und die Belagerung“ aufbrechen. Der ukrainische Präsident räumte ein, dass die Suche nach einer „militärischen oder diplomatischen“ Lösung der Situation „äußerst schwierig“ sei.

Britischer Premierminister Johnson verspricht Ukraine Lieferung bewaffneter Fahrzeuge

Update vom 16. April, 20.05 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Lieferung bewaffneter Fahrzeuge in den kommenden Tagen versprochen. Johnson habe Selenskyj versichert, Großbritannien werde der Ukraine weiterhin Material bereitstellen, um sich selbst zu verteidigen, hieß es in einer Mitteilung der Downing Street. Die beiden Regierungschefs hätten außerdem über die Notwendigkeit einer langfristigen Lösung für die Sicherheit der Ukraine gesprochen. Johnson wolle eng mit Partnern und Verbündeten zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass das Land in den kommenden Wochen und Monaten seine Souveränität verteidigen könne. In der vergangenen Woche hatte Johnson Selenskyj persönlich in Kiew getroffen.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj warnt vor Gesprächs-Stopp – „verhandeln nicht über unsere Menschen“

Update vom 16. April, 18.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf russische Angriffe in Mariupol vor einem „Ende aller Verhandlungen“ gewarnt. Sollte die russische Armee die ukrainischen Verteidiger der Hafenstadt „auslöschen“, so werde dies den Verhandlungen ein Ende setzen. „Dann ist das eine Sackgasse, denn wir verhandeln nicht über unser Territorium und unsere Menschen“, betonte der ukrainische Staatschef gegenüber dem ukrainischen Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Gespräche mit Russland für Mariupol würden zwar andauern, sagte Selenskyj. Doch Moskau fordere die Kapitulation der ukrainischen Einheiten in der Stadt.

Darüber hinaus gab Selenskyj erneut an, Großbritannien, die USA, Italien und die Türkei seien bereit, als Sicherheitsgarant für die Ukraine zu fungieren. Zwar habe keines der Länder bislang eine klare Antwort gegeben. Die Bereitschaft sei aber vorhanden, führte der ukrainische Präsident an. Daneben äußerte sich Selenskyj auch zu einer möglichen Vereinbarung mit Russland. Sie müsse aus zwei Dokumenten bestehen, sagte der Staatschef. Dabei müsse sich ein Dokument mit den Sicherheitsgarantien für die Ukraine und das andere mit den Beziehungen zu Russland befassen. „Russland will ein Dokument, das alle Themen adressiert, aber für uns sind Sicherheitsgarantien ein Thema und Beziehungen zu Russland ein anderes Thema“, so Selenskyj.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj-Berater kritisiert EU wegen langsamen Waffenlieferungen

Update vom 16. April, 16.15 Uhr: Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und zugleich der ukrainische Chefunterhändler bei Verhandlungen, Mychajlo Podoljak, kritisierte die Europäische Union mit Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Die EU liefere zwar Waffen, schrieb Podoljak auf Twitter, allerdings handle es sich dabei nicht um die von Kiew geforderten Waffen. Zudem dauere die Ankunft der Waffen zu lange. „Demokratie wird nicht gewinnen, indem dieses Spiel gespielt wird. Die Ukraine braucht Waffen. Nicht in einem Monat. Jetzt“, unterstrich Podoljak in seiner Nachricht.

Ukraine-Krieg: Britische Regierung reagiert auf Einreiseverbot für Johnson - „bleiben entschlossen“

Update vom 16. April, 15.30 Uhr: Nachdem Russland ein Einreiseverbot gegen den britischen Premierminister Boris Johnson sowie weitere britische Politiker erlassen hat, betonte die britische Regierung nun, man werde die Ukraine weiterhin „entschlossen“ unterstützen. „Das Vereinigte Königreich und internationale Partner verurteilen gemeinsam die verwerflichen Aktionen der russischen Regierung in der Ukraine und rufen den Kreml dazu auf, den Krieg zu stoppen“, sagte ein Sprecher der britischen Regierung gegenüber The Guardian. „Wir bleiben entschlossen in unserer Unterstützung für die Ukraine“, so der Sprecher weiter.

Ukraine-Krieg: Johnson darf nicht mehr nach Russland reisen

Update vom 16. April, 12.03 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson darf wegen des Ukraine-Kriegs nicht mehr nach Russland reisen. Das russische Außenministerium hat ein Einreiseverbot gegen ihn und weitere britische Politiker erlassen. Demnach dürfen auch Außenministerin Liz Truss, Verteidigungsminister Ben Wallace und zehn weitere britische Politiker nicht mehr einreisen. Wie das Außenministerium mitteilte, würden auch weitere Personen auf diese Liste gesetzt.

Boris Johnson hatte erst vergangene Woche die Ukraine besucht:

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Boris Johnson (r.) in Kiew. © Ukrainian Presidency/Imago Images

Begründet wird die Maßnahme mit „dem beispiellosen unfreundlichen Vorgehen der britischen Regierung, insbesondere die Verhängung von Sanktionen gegen hochrangige russische Vertreter“.

Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt erneut vor Einsatz von Atomwaffen durch Russland

Update vom 16. April, 09.11 Uhr: Im Ukraine-Krieg gibt es erneut Warnungen vor dem Einsatz von Atomwaffen durch Russland: „Nicht nur ich, sondern die ganze Welt, alle Länder, müssen in Sorge sein, weil es sich nicht nur um Gerüchte, sondern um die Wahrheit handeln könnte“, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in einem CNN-Interview am späten Freitag. Für Russland seien Menschenleben „nichts wert“. Auch für den Einsatz von chemischen Waffen müsse man gewappnet sein. „Und das ist nicht nur eine Frage für die Ukraine, sondern eine Frage für die Welt“, sagte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Nawalny fordert „Informationsfront“ gegen den Kreml

Update vom 16. April, 08.11 Uhr: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny fordert im Zuge des Ukraine-Kriegs westliche Regierungen und US-Internetkonzerne dazu auf, mit Werbemöglichkeiten in den sozialen Medien eine „Informationsfront“ gegen den Kreml zu eröffnen. Auf Twitter wandte er sich an westliche Spitzenpolitiker und Meta-Chef Mark Zuckerberg: „Wir brauchen Werbung, viel Werbung“.

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny (2.v.r.) ist auf einem Standbild aus einem Video zu sehen. © Alexander Zemlianichenko / dpa

„Die Kombination aus wirklich verrückter Propaganda auf allen Kanälen rund um die Uhr, die Abschaltung und Blockierung unabhängiger Medien und Websites zeigt langsam Wirkung“, schrieb er. „Tatsache ist, dass die Mehrheit der russischen Bürger eine völlig verzerrte Vorstellung davon hat, was in der Ukraine passiert.“ Er bezeichnete allerdings Umfragen, wonach die Unterstützung für Putin in letzter Zeit zugenommen hatte, als „Lügen“. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind Twitter, Instagram und die meisten unabhängigen Medien in Russland blockiert.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Slowakischer Verteidigungsminister vergleicht Putin mit Hitler

Update vom 15. April, 23.18 Uhr: Nun gibt es eine offizielle Bestätigung: Russland hat wegen Waffenlieferungen an die Ukraine Protestnoten an mehrere westliche Länder gesendet. Darunter seien auch die USA, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Nach Angaben der Washington Post warnte Moskau in dem Schreiben, dass solche Lieferungen „unvorhersehbare Folgen“ haben könnten.

Update vom 15. April, 19.51 Uhr: Angesichts des Ukraine-Kriegs hat der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad Russlands Präsidenten Wladimir Putin mit Adolf Hitler verglichen. Putin sei „ebenbürtig mit Hitler“, sagte der 41-Jährige nach einem Bericht der New York Times, den am Freitag slowakische Medien aufgriffen. Er müsse gestoppt werden, bevor er weiter nach Westen ziehen könne. „Die Ukraine kämpft buchstäblich für unsere Zukunft“, sagte Nad.

Die Slowakei hat ihrem Nachbarland ein Flugabwehrraketensystem des Typs S-300 überlassen. Seit Beginn des Kriegs am 24. Februar kamen mehr als 330.000 ukrainische Flüchtlinge über die Grenze.

Schwedische Militärexperten haben unterdessen kühl auf russische Drohungen für den Fall eines Nato-Beitritts reagiert.

Russland-Diplomatie: Kreml verweist 18 EU-Vertreter des Landes

Update vom 15. April, 19.45 Uhr: Russland hat 18 Mitglieder der EU-Vertretung in Moskau des Landes verwiesen. Die EU-Mitarbeiter seien zu „unerwünschten Personen“ erklärt worden und müssten Russland „in der nahen Zukunft verlassen“, teilte das russische Außenministerium am Freitag mit.

Wie das Außenministerium in Moskau weiter mitteilte, wurde der Leiter der EU-Mission in Russland, Markus Ederer, einbestellt. Dabei sollte die Kritik Moskaus an der Ausweisung von 19 Mitgliedern der russischen Vertretung bei der Europäischen Union Anfang April vorgetragen werden.

Die EU nannte die Ausweisungen „ungerechtfertigt“. „Für die Entscheidung der russischen Behörden vom Freitag gibt es keine Gründe, die über eine reine Vergeltungsmaßnahme hinausgehen“, erklärte der diplomatische Dienst der EU in Brüssel. „Die von Russland gewählte Vorgehensweise wird seine internationale Isolierung weiter vertiefen.“ Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte 19 Vertreter Russlands bei der EU zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Zur Begründung führte Borrell „illegale“ und „störende“ Aktionen der russischen Mission bei der EU an.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Putin-Schreiben an USA - Warnung vor „unvorhersehbaren Konsequenzen“

Update vom 15. April, 14.25 Uhr: Russland hat die USA vor einer weiteren Bewaffnung der Ukraine gewarnt. Laut Washington Post schickte Russland in dieser Woche ein diplomatisches Schreiben an die Vereinigten Staaten, in dem davor gewarnt werde, dass die USA und die Nato mit Lieferungen an die Ukraine den dortigen Konflikt „anheizen“ und „unvorhersehbare Konsequenzen“ nach sich ziehen könnten. Die Nachricht liege der Zeitung in Kopie vor. Zu diesem Zeitpunkt kündigten die USA an, sie wollten der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar liefern. Das Außenministerium wollte den Inhalt der Nachricht nicht kommentieren, heißt es.

Joe Biden (r.), heute US-Präsident, und Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen im Jahr 2016. © Saul Loeb/AFP

Ukraine-Verhandlungen: Russland warnt Finnland und Schweden vor „Konsequenzen“ bei Nato-Beitritt

Update vom 15. April, 12.45 Uhr: Russland hat Finnland und Schweden erneut vor den „Konsequenzen“ eines möglichen Nato-Beitritts gewarnt. Helsinki und Stockholm müssten „verstehen, welche Folgen ein solcher Schritt für unsere bilateralen Beziehungen und für die europäische Sicherheitsarchitektur insgesamt hat“, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag.

Auch werde eine Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands in der Nato „wahrscheinlich nicht zur Stärkung (ihres) internationalen Ansehens beitragen“, sagte die Sprecherin. Die Politik der Blockfreiheit der beiden Länder biete „ein verlässliches Sicherheitsniveau“, während die Mitgliedschaft in einem Militärbündnis „nicht in der Lage ist, ihre nationale Sicherheit zu stärken“. Beide Länder würden „sich automatisch an der Front der Nato wiederfinden“.

Derweil reißen die Spekulationen um den Gesundheitszustand des russischen Verteidigungsministers nicht ab: Ein Ex-Oligarch behauptet, dieser habe einen Herzinfarkt erhalten, der nicht natürlichen Ursprungs sei*.

Putins nächster Schritt? CIA in Sorge vor Einsatz „taktischer Atomwaffen“

Erstmeldung: Kiew/Moskau - Über den Stand der Verhandlungen im Ukraine-Krieg* ist derzeit wenig öffentlich bekannt. Österreichs Kanzler Karl Nehammer traf Wladimir Putin zuletzt persönlich und teilte zumindest seinen Eindruck: Trotz der explosiven Lage hielten beide Seiten die Tür zu Verhandlungen noch einen Spalt weit offen.

Doch auch international wird der Ton deutlich rauer. US-Präsident Joe Biden* warf Russlands Präsidenten einen „Völkermord“ in der Ukraine vor. Die Beitrittsüberlegungen von Finnland und Schweden zur Nato ließen Russland wiederum erzürnen. Sogar Atomwaffen wurden wiederholt verbal ins Spiel gebracht.

Ukraine-Verhandlungen: Droht Atomwaffen-Einsatz? CIA warnt

Und nicht nur bezüglich der Lage im Baltikum spielen nukleare Waffen eine Rolle: Der US-Geheimdienst CIA warnte davor, dass Russland im Ukraine-Krieg kleinere Atomwaffen einsetzen könnte. Angesichts einer „möglichen Verzweiflung“ über militärische „Rückschläge“ könnte Wladimir Putin* den Einsatz „taktischer Atomwaffen oder Atomwaffen mit geringer Reichweite“ anordnen, sagte CIA-Direktor William Burns am Donnerstag (14. April). „Wir sind natürlich sehr besorgt“, sagte Burns, der gleichzeitig betonte, dass es bislang „nicht viele praktische Beweise“ für Vorbereitungen auf den Einsatz solcher Waffen gibt.

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP veröffentlichte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, der während seines Besuchs des Weltraumbahnhofs Kosmodrom Wostotschny eine Rede in einer Raketenmontagehalle hält (Archivbild) © Evgeny Biyatov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Russland verfügt über ein Arsenal an taktischen Atomwaffen mit kleinerer Sprengkraft als die Bomben, die die USA im Zweiten Weltkrieg über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten. In der russischen Militärdoktrin gibt es das Prinzip „Eskalieren, um zu deeskalieren“, das den Erstschlag mit einer Atomwaffe mit geringer Sprengkraft vorsieht, wenn Russland in einem Konflikt mit dem Westen ins Hintertreffen gerät. Die Hoffnung dahinter wäre, dass die Gegenseite sich nach diesem Signal zurückzieht, um die gegenseitige vollständige Auslöschung durch einen Atomkrieg mit großen, strategischen Atombomben zu vermeiden.

Wann ist Töten im Krieg ein Verbrechen? Merkur.de* liefert hier die Antwort*.

Ukraine-Verhandlungen: Möglicher Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands erhitzt die Lage

Wegen des Ukraine-Kriegs erwägen derweil Finnland und Schweden, rasch dem westlichen Verteidigungsbündnis Nato beizutreten. Schon darauf reagierte der russische Ex-Präsident Medwedew erbost. „In diesem Fall kann schon nicht mehr von einem atomwaffenfreien Status des Baltikums die Rede sein“, schrieb der Putin-Vertraute bei Telegram. Konkret drohte er mit der Stationierung von „Iskander“-Raketen, Hyperschallwaffen und Kriegsschiffen mit Atomwaffen. Litauens Präsident Gitanas Nauseda nannte die Drohung allerdings „einen leeren Schuss in die Luft“, da Russland bereits Atomwaffen in seine Ostsee-Exklave Kaliningrad verlegt habe.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock pochte auf das freie Entscheidungsrecht Schwedens und Finnlands. „Es ist das Recht eines jeden Landes (...), sich seine Verteidigungsbündnisse frei zu wählen", sagte sie am Donnerstag am Rande eines Besuches in Niger. Dies gelte erst recht für zwei europäische Länder, die bereits Mitglieder in der Europäischen Union seien. „Wenn sich Finnland und Schweden dafür entscheiden, dann sind sie herzlich willkommen" in der Verteidigungsallianz, so Baerbock.