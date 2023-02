CIA-Chef prognostiziert: „Die nächsten sechs Monate entscheidend für Ukraine-Krieg“

Von: Patryk Kubocz

Teilen

Wann findet der Ukraine-Krieg sein Ende? Diese Frage stellen sich viele. Dem CIA-Chef zufolge entscheiden die nächsten sechs Monate über den Ausgang.

Washington, D.C. - Wie wird der Ukraine-Krieg weiter verlaufen? Eine Antwort auf diese Frage versuchte jetzt CIA-Direktor William Burns zu geben. Im Zuge des „Trainor Awards“, den Burns am Donnerstag (2. Februar) an der Georgetown Universität erhielt, sprach er mit den Anwesenden auch über die Situation in der Ukraine.

„Der Ausgang des Krieges wird auf dem Schlachtfeld bestimmt“, sagte der frühere amerikanische Botschafter in Russland. Dabei sind laut Burns die nächsten sechs Monate entscheidend und kritisch. „Mit jedem Monat, der vergeht, steigert sich für Russland das Risiko, die illegal besetzen Gebiete wieder zu verlieren“, so Burns.

Bei einer Veranstaltung der Georgetown Universität sprach CIA-Chef William Burns über die Zukunft des Ukraine-Kriegs © IMAGO

Putin zeigt sich im Ukraine-Krieg nicht verhandlungsbereit

Auch diskutierte Burns die aktuelle Strategie und Handlungsweisen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dem CIA-Chef zufolge hofft Putin darauf, dass die Zeit für ihn spielt und der Westen des Konfliktes in der Ukraine überdrüssig wird. Dies könnte das russische Militär laut Burns nutzen, um eine breite Offensive zu starten. Der CIA-Chef betonte aber, es sei wichtig, dem russischen Präsidenten die Stirn zu bieten. „Diese nächste Phase könnte der Knackpunkt über den Ausgang des Krieges sein“, sagte der 66-Jährige.

Auch ist sich der ehemalige Vizeaußenminister aus North Carolina sicher, dass es nicht zu Verhandlungen kommen wird. „Nach unseren Informationen gibt es keine Anzeichen dafür, dass Putin an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert ist“, erklärte der Direktor der CIA.

Wenn man in das russische Staatsfernsehen schaut, lässt sich die Aussage von Burns nur bestätigen. Zuletzt wütete ein Putin-Propagandist über die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und bezeichnet sie als Kriegstreiberin. (Patryk Kubocz)