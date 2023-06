Wirbel um Claudia Pechsteins CDU-Rede – Auftritt in Uniform hat Konsequenzen

Von: Sandra Kathe

Teilen

Für uniformierte Beamtinnen und Beamten gilt eine Neutralitätspflicht, im Fall Claudia Pechstein kann das nun Konsequenzen haben. © Michael Kappeler/dpa

Ein politischer Auftritt von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein sorgt für Diskussionen und Kritik. Die Bundespolizistin hatte bei einer CDU-Veranstaltung Uniform getragen.

Berlin – Mit einem Appell für mehr Förderung für den Schul- und Leistungssport, erzkonservativen Positionen zu Themen wie Asylrecht, Regenbogenfamilien und gendergerechter Sprache und der Forderung, dass sich die Familienpolitik der CDU „zuallererst mit der traditionellen Familie beschäftigen“ solle, meldete sich die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein am Wochenende bei einem Berliner CDU-Konvent zu Wort. Und auch wenn das für Pechstein, als Mitglied und ehemalige Bundestagskandidatin der Partei, eigentlich keine ungewöhnliche Sache sein sollte, hat ihr Auftritt einigen Wirbel ausgelöst.

Der Grund: Pechstein war in ihrer Dienstuniform als Bundespolizeibeamtin zu der Veranstaltung erschienen und hatte sich so auch ans Mikrofon begeben. Und während Artikel 5 des Grundgesetzes die freie Meinungsäußerung zwar für alle unter Schutz stellt, was selbstverständlich auch für Polizeibeamtinnen und Prominente gilt, macht ein anderes geltendes Gesetz den provokanten Auftritt problematisch.

Neutralitätspflicht für Uniformierte: Parteimitgliedschaft selbst ist kein Problem

Als uniformierte Beamtin der Bundespolizei untersteht Pechstein der sogenannten Neutralitätspflicht, die immer dann gilt, wenn Beamtinnen und Beamten im Dienst sind und Uniform tragen. Das ist laut einer Erklärung der Fachleute von DGB Rechtsschutz auch Teil des Amtseids. Denn während ihnen das Gesetz ganz klar erlaubt, sich politisch in einer verfassungskonformen politischen Partei wie der CDU zu betätigen, ist eine politische Äußerung in Uniform ein Regelbruch. Im Bundesbeamtengesetz heißt es dazu: „Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben.“

Das ist auch das Detail, das inzwischen nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Bundespolizei angekündigt hat, eine dienstrechtliche Prüfung einzuleiten, sondern auch, dass der bekannten Sportlerin auch in den sozialen Medien eine Welle an Kritik entgegenschlägt. So twitterte etwa der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler: „Eine Polizeibeamtin in Uniform schwingt Parteitagsreden? Ich reibe mir gerade ungläubig die Augen.“ Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) bezeichnete Pechsteins Auftritt über Twitter als „außerhalb von jeder tolerablen Möglichkeit“.

Ärger um Claudia Pechstein: Bundespolizei war über geplanten Auftritt nicht informiert

Eine Sprecherin der Partei gab am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, dass vor der Rede nicht klar gewesen sei, dass Pechstein ihre Rede in Uniform halten wolle. Ihrer Kenntnis nach habe Pechstein jedoch eine Tragegenehmigung für die Uniform. Pechstein war 2021 für die CDU in Berlin bei der Bundestagswahl angetreten, jedoch nicht ins Parlament eingezogen.

Laut einem Bericht des Online-Nachrichtenportals t-online.de wäre die Bundespolizei nicht über Pechsteins Plan, in Uniform zu sprechen, informiert gewesen und hätte laut dpa „unverzüglich“ eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. Pechsteins Management teilte der Agentur am Sonntag mit, sich nicht äußern zu wollen.

Pechstein gewann bei Olympischen Winterspielen fünfmal die Goldmedaille, außerdem holte sie jeweils zweimal Silber und Bronze. Bei den Spielen 2022 in Peking durfte sie gemeinsam mit Bobpilot Francesco Friedrich bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen. Trotz ihrer mittlerweile 51 Jahre zählt Pechstein national noch immer zu den besten Eisschnellläuferinnen, internationale Medaillen sind für sie aber außer Reichweite geraten. (saka mit dpa)