Vielflieger trotz Klimakrise: CDU zwingt Baerbock und Scholz zur Preisgabe ihrer CO2-Bilanz

Von: Jens Kiffmeier

Flüge trotz Klimakrise: 2022 waren die Minister oft mit Regierungsfliegern unterwegs – und produzierten einen großen CO₂-Ausstoß. Die CDU wollte es genau wissen.

Berlin – Für die Wirtschaft, für den Frieden: Ein Außenminister muss reisen. Darüber wurden früher Witze gerissen, etwa so: „Treffen sich zwei Flugzeuge am Himmel. In beiden saß Hans Dietrich Genscher.“ Klar, der Liberale war bekannt für seine Reise-Diplomatie. Mehrfach umrundete er in seiner Dienstzeit mit dem Regierungsflieger den Erdball, besuchte fast alle Länder und war dabei meistens einen Schritt schneller als viele andere. In den 1990er Jahren war die Vielfliegerei noch Ausdruck von Tatkraft. Herzhaft wurde darüber gelacht. Damals nahm man den Klimawandel noch nicht wirklich ernst.

CO₂-Ausstoß der Regierungsflieger: Baerbock und Scholz haben die schlechteste Klimabilanz

Die Zeiten haben sich geändert. Dennoch muss eine der Genscher-Nachfolger im Auswärtigen Amt weiter durch die Welt jetten. Im vergangenen Jahr bestieg Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) deshalb insgesamt 67 Mal den Regierungsflieger der deutschen Flugbereitschaft. Dabei wurde ein CO₂-Ausstoß von 5000 Tonnen und Kosten von rund 7,6 Millionen Euro verursacht.

Die Klimabilanz geht aus einer Anfrage der CDU hervor. Auf Druck vom Bundestagsabgeordneten Tilmann Kuban musste die Bundesregierung ihre CO₂-Bilanz mit den Regierungsfliegern aufschlüsseln. Genüsslich schlachtete die Bild-Zeitung die Daten aus. Der Unterton des Artikels legte nahe: Die Grünen sind in der Ampel-Koalition die größten Klimasünder. Dass dies auch mit der Ressortverteilung zu tun haben könnte, ließ man unerwähnt.

Flugbereitschaft in Deutschland: Mit 114 Flügen im Regierungsflieger ist Scholz der König

Natürlich reist eine Außenministerin mehr mit dem Flugzeug um den Globus als die Bildungsministerin. Tatsächlich steigt laut den Zahlen die Flugaktivität mit der Wichtigkeit des Ressorts. Spitzenreiter ist der Kanzler: Olaf Scholz schaffte es auf 114 Flüge, wodurch fast 7200 Tonnen CO₂ ausgestoßen wurden. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Jahr und Kopf rund 7,91 Tonnen CO₂ ausgestoßen. Auf Platz zwei liegt Baerbock, dann folgt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der in Folge des Ukraine-Krieges die Gasengpässe beseitigen musste und dafür mehrfach auf der Welt unterwegs war. Seine Klimabilanz: Bei 32 Flügen wurden fast 1900 Tonnen CO2 ausgestoßen. Kostenpunkt rund 3,2 Millionen Euro.

Insgesamt verursachten die von den Grünen geführten Ministerien mit 7000 Tonnen rund 60 Prozent des CO₂-Ausstoßes aller Minister-Flüge. Dahinter kommen die fünf SPD-Ministerien mit einem CO₂-Ausstoß von rund 2900 Tonnen. Dabei entfallen laut dem Medienbericht allein 1200 Tonnen CO₂ auf das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius. Und die FDP? Die schafft es mit ihren drei Ministerien noch auf 1300 Tonnen CO₂, wobei allein 1100 Tonnen auf die Flugreisen des Finanzministeriums unter Christian Lindner zurückgehen.

Regierungsflieger und Dienstwagen: Die CO₂-Bilanz der Bundesregierung ist immer wieder Thema

Doch muss das sein? In Zeiten der Klimakrise? Ganz neu ist die Debatte nicht. Immer wieder lodert sie auf – ob bei Regierungsfliegern oder der Dienstwagen-Flotte. Während die Bürgerinnen und Bürger zum Energie- und Ressourcensparen aufgerufen werden, sollen die Politiker mit gutem Beispiel vorangehen. Doch im Arbeitsalltag eines Ministers fällt das oftmals schwer. Der Termindruck ist zu groß.

Aufregung gab es zuletzt deswegen auch um das Tempolimit. Nach Expertenmeinung soll es durchaus helfen können, die Klimabilanz im Verkehrssektor zu verbessern. Doch nur eines von 15 Ministerien hat sich freiwillig für Dienstreisen die Beschränkung von Tempo 120 auferlegt. Nur Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) reist mit einer Höchstgeschwindigkeitsgrenze, wie die Linke kürzlich mit einer Anfrage in Erfahrung brachte.

Regierungsflieger: Kritik an den Leerflügen der Flugbereitschaft der Bundeswehr

Und auch bei der Flugbereitschaft scheint es Einsparpotenzial zu geben. Immer wieder fragt die Opposition die Zahl der Leerflüge bei den Regierungsfliegern ab. Rund 500 Mal starten sie nämlich ohne Passagiere. Denn die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist weiterhin in Köln/Bonn stationiert – während die meisten Regierungsmitglieder in Berlin abgeholt werden müssen. „Klimapolitischer Irrsinn“ sei das, schimpfte Linken-Politiker Dietmar Bartsch schon zu Beginn der Legislaturperiode in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.

Immerhin: Bei der Außenministerin ist schon ein Problembewusstsein vorhanden. Ihren Antrittsbesuch in Spanien bestritt sie vor einem Jahr per Linienflug. Man wolle den Regierungsflieger öfter mal stehen lassen, der Umwelt zuliebe, teilte ihr Sprecher damals dem Berliner Tagesspiegel mit. Doch damals hatte Putin die Ukraine noch nicht überfallen – und die Welt drehte sich für die Ministerin langsamer. Das sind alles Probleme, mit denen einer nichts zu tun hatte: Hans-Dietrich Genscher. (jkf)