Merkel JETZT live: Kanzlerin warnt eindringlich und rechtfertigt sich für "Diskussionsorgien"-Aussage

Die ersten Lockerungen des Shutdowns befeuern offenbar Forderungen nach weiteren Schritten. Jetzt kritisiert Kanzlerin Angela Merkel die „Öffnungsdiskussionsorgien“.

Seit rund einem Monat ist Deutschland im Shutdown.

Aufgrund der Coronavirus*-Pandemie hat man Deutschland strenge Kontaktsperren verhängt.

Am Montag, 20. April, treten erste Lockerungen in Kraft. Doch just an diesem Tag rudert Kanzlerin Angela Merkel wieder zurück - und warnt vor einem Rückfall.

Update 15.53 Uhr: Damit endet die kurze Pressekonferezn der Bundeskanzlerin. Angela Merkel bedankt sich bei den anwesenden Vertretern der Presse und verlässt den Raum.

Corona: Bundeskanzlerin Merkel erklärt "Diskussionsorgien"-Aussage - Forderung nach „Konsequenz und Disziplin“

Update 15.44 Uhr: „Was genau beunruhigt Sie?“, wird die Bundekanzlerin gefragt. Sie habe den Eindruck, dass seit dem vergangenen Mittwoch eine Diskussion in Gang gekommen sei, die eine Sicherheit vermittle, die so noch nicht gegeben sei. Man dürfe den erfolgreichen Weg, den Deutschland bisher gegangen ist, nicht aufs Spiel setzen. Als Bundeskanzlerin fühle Angela Merkel sich verpflichtet, ihre Position mit in die Diskussion einzubringen. Ihr Kommentar zu den „Öffnungsdiskussionsorgien“ sei mahnend gemeint gewesen.



Update 15.42 Uhr: Man bewege sich weiterhin auf dünnem Eis, sagt Merkel, als sie auf ihre Aussagen zu den „Öffnungsdiskussionsorgien“ angesprochen wird. Sie verstehe, dass in der Bevölkerung der dringende Wunsch bestehe, wieder in einen normalen Alltag zurückzukehren. Dennoch sei der vorsichte Weg jetzt der richtige Weg.

Update 15.37 Uhr: „Ich werde ncht nachlassen, weiter darauf hinzuweisen, dass wir weiter konsequent und diszipliniert sein müssen“, wiederholt die Kanzlerin und nennt die präzise Nachverfolgung von Infektionsketten, als wichtigsten Schritt in der Zukunft. Bund und Ländern werden deswegen weitere Maßnahmen einleiten, um die Gesundheitsämter zu unterstützen. Lockerungen ohne die bessere Erfassung von Infizierten, werden keine Besserung bewirken, schließt die Kanzlerin ihre kurze Ansprache.



Corona: Bundeskanzklerin Merkel live spricht in Berlin - „Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen“

Update 15.33 Uhr: Der Spielraum, den die einzelnen Bundesländer bei der Umsetzung der Maßnahmen haben, sollten möglichst engt umgesetzt werden, fordert die Bundeskanzlerin. Die Folgen der Wiedereröffnung von Geschäften würden erst in 14 Tagen sichtbar werden. Das oberste Ziel sei es weiterhin eine Überlastung der Gesundheitssystem zu verhindern.

Update 15.31 Uhr: Nun spricht Angela Merkel im Bundeskanzleramt. „Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen“, sagt die Bundeskanzlerin und fordert von den Bürgern Wachsamkeit und Disziplin. „Die Situation, die wir gerade haben, ist trügerisch“, fügt Angela Merkel hinzu. Deutschland brauche jetzt die Kraft für weitere harte und strenge Maßnahmen, so Merkel und fasst die Ergebnisse der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch noch einmal zusammen.

Update, 15.27 Uhr: Um 15.30 Uhr will Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt vor die Presse treten. Erste Informationen über die Ankündigungen der Kanzlerin sind bereits durchgesickert. Krankschreibungen wegen Erkältungen sind in der Corona-Krise nun doch weiterhin möglich und zwar auch per Telefon. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Josef Hecken, mit. Kanzlerin Merkel hatte dies ebenso wie zahlreiche Ärzte-Vertreter gefordert.

Update, 13.03 Uhr: Parallel zur Pressekonferenz von Jens Spahn informiert nun auch Steffen Seibert in der Regierungskonferenz über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Demnach wird Kanzlerin Merkel ab 15.30 Uhr in einer weiteren Pressekonferenz über die Gespräche des Corona-Kabinetts berichten.

Rund 1,7 Millionen Menschen seien bislang einem Corona-Test unterzogen worden. Etwa 229 Patienten seien bislang aus dem EU-Ausland für eine Behandlung nach Deutschland gebracht worden. Die Patienten seien bislang aus Italien, Frankreich und den Niederlanden aufgenommen worden.

Coronavirus: Jens Spahn informiert über Lockerungen

Update 12.51 Uhr: Vor der Kabinettssitzung am Montag dämpft auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Hoffnungen auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Für das weitere Vorgehen der Bundesrepublik in Bezug auf die Corona-Krise seien die entscheidenden Parameter, dass der öffentliche Gesundheitsdienst sowie die medizinischen Kapazitäten in der Lage seien, den Folgen der Virus-Pandemie Herr zu bleiben.

Man habe die Coronavirus-Pandemie* in Deutschland aktuell gut im Griff und könne die Infektionsketten gut nachvollziehen, so Spahn. Aber auch bei größeren Fallzahlen müsse diese Nachvollziehbarkeit gegeben sein. Deshalb wolle der Bund den Ländern ein personelles Update geben - und ein finanzielles Förderprogramm für den digitalen Bereich. 150.000 Euro sollen jedem regionalen Gesundheitsdienst kurzfristig und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahmen sollen dabei helfen, dass sich die Infektionszahlen trotz Lockerungen nicht unkontrolliert vermehrten.

Merkel attackiert Kollegen am Telefon außergewöhnlich scharf - Kanzlerin fürchtet zweite Welle

Update 11.59 Uhr: „Wir haben es noch nicht geschafft“, soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Coronavirus-Pandemie in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums gesagt haben. Die Kanzlerin hatte ihre Kollegen in dem Gespräch scharf kritisiert und vor einem Rückfall gewarnt.

Wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, liege der Kanzlerin die Stärkung der Gesundheitsämter am Herzen. Merkel betonte demnach: „Unser Spielraum ist sehr klein.“ In einigen Bundesländern wird mit den Lockerungen der Maßnahmen ab Montag, 20. April, aber offenbar bereits über weitere Öffnungen des Lockdowns diskutiert. Das stößt der Kanzlerin offenbar bitter auf. Sie mache sich allergrößte Sorgen, dass sich die gute Entwicklung bei den Corona-Infektionen wieder umkehre, weil sich zu wenige Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten würden. Die Diskussion über Lockerungen sei nicht hilfreich.

Weitere Diskussionen um Lockerungen verschob Merkel demnach auf den dafür bereits vorgesehenen Termin am 30. April. Dann sollen Bund und Länder in die nächsten Verhandlungen über das weitere Vorgehen treten. Wichtiger sei allerdings noch, wie es eine Woche später aussehe. Erst am 8. oder 9. Mai werde man einen Überblick darüber haben, wie man in der Wirtschaft vorankomme und wie es in den Schulen aussehe. Merkel soll auch auf den Kontaktregeln beharren. Sie habe klargemacht, dass sie darauf setze, dass sich alle an die bestehenden Regeln hielten. Dennoch sei die Kanzlerin in dieser Hinsicht aber skeptisch.

Coronavirus: Merkel befürchtet Rückfall - „Wir haben es noch nicht geschafft“

Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier sowie die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner kritisierten nach diesen Angaben etwa das Vorgehen im SPD-geführten Rheinland-Pfalz, wo Zoos und Shopping-Malls wieder öffnen sollten. Die SPD habe dort auch erlaubt, dass Parteiveranstaltungen wieder stattfinden könnten.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ebenfalls CDU-Bundesvize ist, verteidigte nach diesen Informationen die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet unter anderem. Von weiteren Teilnehmern hieß es, Laschet habe Merkel grundsätzlich unterstützt. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte unter anderem angekündigt, man wolle bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen. Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge wandte sich Laschet in der Schaltkonferenz zugleich gegen Pläne unter anderem Bayerns, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken.

Von weiteren Teilnehmern der CDU-Beratungen hieß es, nach den strikten Beschränkungen folge nun in einigen Ländern ein „Wettlauf der Lockerungsmaßnahmen“. Hier sei Vorsicht geboten, dennoch müssten länderspezifische Lösungen möglich sein. Jedes Land müsse allerdings die Kriterien seiner Entscheidungen besser begründen, ansonsten sinke die Akzeptanz und man werde leichtsinnig. Notwendig sei politische Führung, denn es sei schwerer, den richtigen Zeitpunkt für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu finden, als strikte Beschränkungen in einer realen Gefahr zu organisieren.

Um 15.30 Uhr will Merkel nach der Sitzung des „Corona-Kabinetts“ ein Statement abgeben.

Doch die Zeichen stehen in der Coronavirus-Pandemie auf Marathon: Bevor es keinen Impfstoff* gibt, so scheint der Tenor, kann nicht unbeschwert an eine unbeschränkte Öffnung gedacht werden.

Coronavirus: Merkel attackiert Kollegen am Telefon außergewöhnlich scharf

Update 10.22 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel macht sich offenbar Sorgen um die Coronavirus-Pandemie. Vor allem beschäftigt sie die nachlassende Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Schutzvorkehrungen. Zwar gelten ab Montag erste Lockerungen der Maßnahmen, doch Kontaktsperre, Abstandsregeln der Bürger und weitere Schutzmaßnahmen seien nach wie vor unabdingbar, so die Kanzlerin nach AFP-Informationen.

Demnach ist Merkel derzeit allerdings „skeptisch“ und mache sich „große Sorgen“. Sie habe den Eindruck, dass jetzt nur noch über Lockerungen gesprochen würde, wurde Merkel zitiert.

Sinngemäß habe sie gesagt: Nun komme es erst einmal darauf an, wie sich die Lage bis zum 30. April entwickle, wenn die derzeitigen Schutzbestimmungen auslaufen. Noch wichtiger sei dann das Datum 8. oder 9. Mai - erst bis dahin werde sich zeigen, wie es der Wirtschaft gehe und wie es mit dem Unterricht in den Schulen weitergehe. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Bund und Länder in der Corona-Krise zu mehr Einigkeit aufgerufen.

Am Montag um 11 Uhr will Merkel mit den Ministern im Corona-Kabinett über die aktuelle Lage beraten. Neue Konsequenzen seien dabei aber nicht geplant, sagte Merkel den Angaben zufolge im CDU-Präsidium.

Coronavirus in Deutschland: Merkel attackiert Kollegen am Telefon außergewöhnlich scharf

Erstmeldung vom 20. April:

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Diskussionen über weitergehende Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen dasCoronavirus* außergewöhnlich scharf kritisiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen machte Merkel am Montag in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“ geführt habe. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark.

Sie mache sich größte Sorgen, dass sich die gute Entwicklung bei den Corona-Infektionen wieder umkehre, weil sich zu wenige Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten würden, machte Merkel demnach deutlich. Die Diskussion über Lockerungen sei nicht hilfreich.

Shutdown in Deutschland: Merkel kritisiert „Öffnungsdiskussionsorgien“

Bund und Länder hatten sich am vergangenen Mittwoch nach fast vier Wochen Zwangspause darauf geeinigt, dass von diesem Montag an kleine und mittlere Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Die Details hängen von Branche und Bundesland ab. In den ersten Ländern sollte am Montag und in den Tagen danach für die Abschlussklassen die Schule wieder losgehen. Die strikten Kontakt- und Abstandsregeln sollen allerdings mindestens bis zum 3. Mai weiter gelten. Was sich ab dem 20. April ändert, und was bleibt, haben wir für Sie zusammengefasst.

In Bayern wurden indes Forderungen der Freien Wähler nach einer Maskenpflicht laut. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kontert live* auf einer Pressekonferenz.

Als drittes Bundesland führt Bayern eine Maskenpflicht ein - wir erklären die Hintergründe.

