Anne Will: Söder mit Zahlen-Ansage an RKI - dann läuft er in der Runde heftig auf

Was Sie schreiben, stimmt einfach nicht. Das RKI hat - bei allen Problemen - bis heute nicht geschafft, die Daten transparent aufzubereiten. Was Österreich seit dem 15.März vorbildlich macht, kann man in D doch zumindest Anfang Mai erwarten. Beim RKI funktioniert noch nicht einmal die transparente Darstellung der Rohdaten. Man kann (siehe AUT) R, die Verdoppelungstage, die Gesunden, die Infiziertem, die Toten und die Krankenhauspatienten tagesgenau darstellen. Wenn man das von Anfang an so macht, wie in AUT, kann man ganz unaufgeregt die Graphen jeden Tag anschauen und verfolgen. Bei RKI klappt all das nicht.

Ich habe auch nicht für Hopkins-Zahlen plädiert, die durchaus die von Ihnen geschilderten Probleme aufweisen. Die offiziellen ZAhlen beim RKi wären in der Tat besser.

Aber genau das, was Sie so anpreisen funktioniert eben nicht: die Meldekette! Da muss das RKI halt einmal die unteren Behörden in die Pflicht nehmen.

NRW und BW hängen 2-3 Tage in der Datenübermittlung hinterher. Viele Kommunen übermitteln keine Daten und das RKI ist auch nicht in der Lage, die Daten dem Datum zuzuordnen, an dem sie eingegangen sind (und zwar vorort). Es nutzt gar nichts, die Daten vom 22.April in BW dem 25.April zuzuordnen, weil sie dort erst beim RKI eingegangen sind. Bei Bayern werden die Daten vom 25.April ja auch dem 25.April zugeordnet.