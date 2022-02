Wie geht es weiter? Corona-Zankapfel „Basisschutz“ - Termin für Entscheidung im Bundestag steht

Von: Astrid Theil

In der Ampel-Koalition herrscht keine Einigkeit darüber, wie es genau nach dem Auslaufen der aktuellen Corona-Maßnahmen am 19. März weitergehen soll. © IMAGO / photothek

Wie es langfristig in der Corona-Politik weitergehen soll, wird voraussichtlich am 18. März vom Bundestag und Bundesrat beschlossen. In der Regierung herrscht Uneinigkeit.

Berlin - Die bislang geltenden Corona-Schutzmaßnahmen laufen bundesweit am 19. März aus. Über die Corona-Politik, die darauf folgen soll, herrscht in der Ampel-Koalition aktuell noch Uneinigkeit. Einige Politiker plädieren für einen „Basisschutz“, der nur noch wenige Maßnahmen umfassen soll, während andere davor warnen, zu viel zu lockern. Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann betonte, dass auch über den 19. März hinaus „ein passender Instrumentenkasten an Schutzmaßnahmen“ nötig sei.

Laut Haßelmann müssten auch nach dem 19. März Maßnahmen „flexibel anwendbar sein, damit bei einer möglichen Verschlechterung der Lage eine kurzfristige und punktgenaue Erhöhung des Schutzes möglich ist.“ Damit Kommunen, Städte und Bundesländer weiterhin beim Pandemiemanagement handlungsfähig bleiben können, müsse im Infektionsschutzgesetz eine Grundlage geschaffen werden.

Ampel-Koalition: unterschiedliche Meinungen zu weiteren Corona-Maßnahmen

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai betont unterdessen, dass alle „tiefgreifenden, pauschalen und grundrechtseinschränkenden Maßnahmen“ wegfallen müssten. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, dass „so freiheitseinschränkende Maßnahmen“ nicht „dauerhaft, sozusagen auf Vorrat“ immer wieder verlängert werden dürften. Sollte sich das Infektionsgeschehen erneut substanziell ändern, sei der Bundestag handlungsfähig. Im Bedarfsfall seien darüber hinaus weiterhin punktuelle und zielgerichteten Maßnahmen möglich.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sprach sich dafür aus, die Schutzmaßnahmen ab dem 20. März streng zu begrenzen. Gegenüber der Rehinischen Post konkretisierte er seine Vorstellung: „Mir erscheinen hier aktuell lediglich Maßnahmen mit einer hohen Wirksamkeit und einer geringen Eingriffsintensität vorstellbar. Dies könnten insbesondere Teststrategien und die Maskenpflicht in besonderen Situationen sein“.

Corona-„Basisschutz“: Abstimmung im Bundestag und Bundesrat am 18. März

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnte hingegen vor zu schnellen Lockerungen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erinnerte wiederum an eine allgemeine Impfpflicht und die damit verbundene Debatte.

Bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch wurde beschlossen, die meisten Corona-Maßnahmen am 19. März auslaufen zu lassen. Bestimmte Maßnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie ein Abstandsgebot sollen allerdings weiterhin Bestand haben. Auch eine Testpflicht etwa in Alten- oder Pflegeheimen könnte darunter fallen. Die Länder fordern zudem auch „die Pflicht zur Nachweisführung des Impf-, Genesenen- und Teststatus“.

Infektionsschutzgesetz erneut im Fokus

Um diese Maßnahmen weiter festsetzen zu können, muss eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgenommen werden. Die Änderung soll spätestens am 16. März im Bundestag beraten werden. Beschlossen werden könnte sie dann von Bundestag und Bundesrat am 18. März. (at/dpa)