Maskenpflicht? Holetschek lässt Lauterbach abblitzen – „Hätte er mehr auf Bayern gehört ...“

Von: Sebastian Horsch

Klaus Holetschek (l.) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach haben unterschiedliche Meinungen zur Maskenpflicht. © dpa/Kay Nietfeld/Sven Hoppe (merkur.de-Collage)

Corona ist wieder auf dem Vormarsch - auch in Bayern. Gesundheitsminister Holetschek will die Entwicklung genau beobachten. Lage in Krankenhäusern ist bereits „sehr kritisch“.

München – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lässt derzeit kaum eine Gelegenheit verstreichen, sich für eine Maskenpflicht in Innenräumen auszusprechen. Die Corona-Fallzahl sei schon jetzt hoch, dazu komme eine hohe Dunkelziffer. „Da muss man reagieren“, sagt er auch am Donnerstag im ZDF. Doch darüber, ob es eine Maskenpflicht gibt, entscheidet eben nicht Lauterbach, sondern jedes einzelne Bundesland selbst.

Der Druck steigt mit den Zahlen: Baden-Württembergs Gesundheitsminister Mane Lucha (Grüne) bereitet am Donnerstag schon den Boden für einen Richtungswechsel: „Es kann sein, dass wir relativ schnell sagen, dass das Tragen von Masken in Innenräumen verpflichtend wird.“ In Bayern hingegen sieht es bisher nicht danach aus, als stünde eine solche Verschärfung unmittelbar an.



Derzeitige Situation in den bayerischen Krankenhäusern bereits „sehr kritisch“

Dabei ist die derzeitige Situation in den bayerischen Krankenhäusern bereits „sehr kritisch“, sagt Eduard Fuchshuber unserer Zeitung. Der Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) berichtet von großflächigen Personalausfällen nicht nur in München. Auch andernorts würden bereits Abteilungen geschlossen und Mitarbeiter zusammengezogen. „Unsere Kliniken kämpfen mit extrem hohen Personal-Krankenständen.“ Es handle sich dabei nicht nur um Corona-Infektionen. „Viele fallen auch aus, weil sie kranke Angehörige versorgen müssen oder eine klassische Erkältung haben“, sagt Fuchshuber. Gleichzeitig sei das Personal, das noch im Dienst ist, in hohem Maße „ausgebrannt“. Die Notaufnahmen seien „ziemlich voll“ und auch die Intensivstationen würden „immer voller“.



Am Donnerstag liegen knapp 4700 Covid-Patienten in Bayerns Kliniken, davon 330 auf Intensivstationen. Man könne deshalb nur an die Menschen appellieren, schon jetzt dort freiwillig Masken zu tragen, wo eine Ansteckungsgefahr bestehe. Und insofern sei natürlich auch jede Maßnahme zu begrüßen, die helfe, weitere Infektionen zu vermeiden. Kurzfristig verbessern würde sich die Situation in den Kliniken aber auch mit einer Maskenpflicht in Innenräumen nicht, wie Fuchshuber bestätigt.



Holetschek: „Wir werden Maßnahmen ergreifen, sobald dies notwendig ist“

Die Staatsregierung wartet derzeit noch ab. „Wir beobachten die Entwicklung der Corona-Lage genau und werden Maßnahmen ergreifen, sobald dies notwendig ist“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) unserer Zeitung. Als grundsätzliche Absage an die Maskenpflicht darf man Holetscheks Aussagen allerdings wohl nicht verstehen, eher als Momentaufnahme. Zudem hat der Minister bereits Ende August gesagt, dass er mit einer Rückkehr zur FFP2-Pflicht im Öffentlichen Nahverkehr rechnet. Bayern sei gut vorbereitet in den Herbst gegangen, sagt Holetschek. So gebe es ein „intensives Monitoring“ der Corona-Situation durch das Landesamt für Gesundheit (LGL) „als wichtige Grundlage für unsere Entscheidungen, damit wir lageangepasst handeln können“.



Darüber hinaus setzt Holetschek noch einen Seitenhieb gegen den Bundesgesundheitsminister. „Wenn Lauterbach in den vergangenen Monaten mehr auf Bayern gehört hätte, könnten wir jetzt mit einem besseren Instrumentenkasten arbeiten“, sagt der Minister. „Außerdem müssten wir dann nicht mit einem Flickenteppich an verschiedenen Corona-Maßnahmen in Deutschland rechnen, der die Menschen verunsichert.“ Bayern hatte mehrfach darauf gedrängt, dass der Bund bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen den Ländern konkretere Kriterien an die Hand geben müsse. VON SEBASTIAN HORSCH

