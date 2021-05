Mangelnde Impfbereitschaft: Missrät Bidens Impf-Streben wegen unwilliger Trump-Anhänger?

USA stehen vor Problem

Immer mehr Corona-Impf-Dosen erreichen Deutschland. Doch irgendwann könnte die Nachfrage stocken. Zu sehen ist das bereits in den USA. Eine Gruppe weigert sich besonders oft.

Washington, D.C. - Impfen, so viel es nur geht. Das Impfen ist der Weg raus aus der Corona-Krise. Solche Sätze betet die Politik seit Jahresbeginn beinah Mantra-artig herunter. In den USA nahm die Impf-Kampagne dabei noch mal deutlich schneller Fahrt auf als in Deutschland und Europa.

Bilder von Corona-Impfungen zwischen Supermarkt-Regalen und in großen Stadien drangen aus dem amerikanischen Land in die Welt. US-Präsident Joe Biden setzte sich von Beginn an ambitionierte Ziele, die er auch erreichte: 200 Millionen Impfungen in 100 Tagen. Rund ein Drittel der Amerikaner sind mittlerweile vollständig geimpft. Kaum eine Rede verging, in der er nicht das Impfen erwähnte und alle Mitbürger aufrief, sich den entscheidenden Piks in den Arm geben zu lassen. Dabei wird er gewusst haben, irgendwann steigt die Impfkurve nicht mehr so rasch nach oben wie in guten Zeiten. Denn es gibt sie, die Impfskeptiker. Die Personen, die aus verschiedenen Gründen nicht willig sind, sich mit einem Impfstoff von Biontech/Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson immunisieren zu lassen.

Corona in den USA: Einige Impfskeptiker in den Reihen der Republikaner

Der bisherige Erfolg reicht noch nicht aus, um dem Coronavirus nachhaltig etwas entgegenzusetzen. Aber unterschiedliche Gruppen weigern sich, einen Impftermin wahrzunehmen. Ein Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel zählt unter anderem Afroamerikaner auf, die teils seit Langem dem öffentlichen Gesundheitssystem misstrauen. Doch die weitaus größere Gruppe von Impfskeptikern scheinen die Fans von Ex-Präsident Donald Trump zu sein.

Eine Umfrage der Quinnipiac University von Mitte April ergab, dass rund ein Viertel der Amerikaner nicht vorhat, sich impfen zu lassen. Von allen aufgelisteten Gruppen zögerten die Republikaner demnach am meisten. 45 Prozent sagten, sie wollten keine Corona-Impfung. „Es ist alarmierend, dass die Impfskepsis so weit verbreitet ist“, sagte vor ein paar Tagen der Leiter der Nationalen Gesundheitsinstitute, Francis Collins, laut Nachrichtenagentur AFP. „Wenn wir Covid-19 hinter uns lassen wollen, müssen alle Amerikaner mitmachen.“

Laut dem Spiegel ist es mittlerweile in den ländlichen Regionen mancher Staaten so, dass Kühlschränke mit Impfstoffen überlaufen. Manche Impfzentren bleiben leer. Oft wüsste das Personal nicht, ob überhaupt eine ganze Ampulle verimpft werden könne, wenn sie die erste Dosis daraus ziehen. In Regionen, in denen Trump bei der US-Wahl gut abschnitt, gibt es dem Spiegel zufolge viele Impfverweigerer. Der Impffortschritt gestaltet sich je nach Bundesstaat unterschiedlich gut.

Manche Fans von Donald Trump sind skeptisch gegenüber einer Corona-Impfung

In den USA polarisiert sehr vieles in der Politik. Die Corona-Impfungen gehören dazu. Donald Trump wirbt keinesfalls so exzessiv wie sein Nachfolger im Weißen Haus für eine Corona-Impfung. Doch Biden konnte seinen Impf-Erfolg zumindest auf Trumps vorherige Bemühungen aufbauen. Aber über Trumps angebliche eigene Corona-Impfung gab es Berichte in amerikanischen Medien - keine öffentliche Zurschaustellung wie Biden es vorzog.

Warum Menschen sich nicht impfen lassen wollen, hat verschiedene Grüne. Religiöse Ansichten können beispielsweise eine Rolle spielen. Aber auch die Skepsis gegenüber der Wissenschaft (Stichwort: Kann man so schnell einen Impfstoff entwickeln?) und der Regierung ist ausschlaggebend. Hinzukommen Falschmeldungen in sozialen Netzwerken (Stichwort: Dabei werden Chips eingepflanzt!) oder Behauptungen in rechten Medien.

Corona in Deutschland: Impfbereitschaft hoch - Aufklärung dennoch wichtig

Noch ist Deutschland in einer Phase, in der Termin-Hotlines ständig besetzt sind, sich lange Warteschlangen vor Impfzentren bilden und Impf-Dosen heiß begehrt sind. Doch der Blick in die USA zeigt: Impfskeptiker könnten auch hierzulande zum Problem werden. Aus dem dritten Report der COVIMO-Studie des Robert Koch-Instituts ist jedoch zu entnehmen, dass sich dieser Befragung zufolge nur 4,4 Prozent in Deutschland „auf keinen Fall“ und weitere 3,6 Prozent „eher nicht“ gegen Corona impfen lassen wollen. 72,6 Prozent geben an, sich „auf jeden Fall“ impfen lassen zu wollen.

Aufklärung rund um die Corona-Impfung bleibt damit wichtig, um die Quote möglichst hochzubekommen. Doch auch Prämien oder Gratis-Essen werden in den USA mittlerweile schon mancherorts angeboten, um für eine Impfung zu motivieren. Das Problem macht erfinderisch:

Corona-Impfung: Nicht die ganze Welt kann mit Impfstoff die eigenen Bevölkerung schützen

Bei diesem Thema sollte jedoch eines nicht vergessen werden: Während manche nicht wollen, warten andere sehnsüchtig. In vielen Regionen der Welt kann bisher noch gar nicht geimpft werden. Corona-Mutationen, die sich dadurch zu bilden drohen, könnten am Ende auch den Nationalstaaten, die nun schon gute Impfquoten vorweisen können, schaden. Auch deshalb war die Freigabe der Patente auf Corona-Impfstoffe beim vergangenen EU-Gipfel ein Thema. Kanzlerin Angela Merkel hält davon aber bislang wenig. (cibo)