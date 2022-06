Von harmlos bis dramatisch: Lauterbachs drei Szenarien für den Corona-Herbst

Von: Stephanie Munk

Lauterbach und die Gesundheitsminister der Länder beraten über den Corona-Herbst. Für die kalte Jahreszeit gibt es drei unterschiedliche Szenarien.

Berlin - Es schien fast verschwunden aus den Köpfen der Menschen, doch das Coronavirus ist noch da - und in jüngster Zeit steigen die Inzidenzen sogar wieder. Umso ernster sind die Sorgen vor dem Herbst. Erwartet wird, dass die Corona-Zahlen dann erst recht wieder nach oben gehen. Aber: Wie stark die Infektionszahlen steigen und welche Coronavirus-Varianten dann kursieren, ist offen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will offenbar für alles gewappnet sein. In einem Papier mit dem Namen „Corona-Herbststrategie“, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, schildert das Gesundheitsministerium drei mögliche Szenarien für den Corona-Herbst in Deutschland. Am Mittwoch und Donnerstag (22./23. Juni) beraten die Gesundheitsminister über eine Strategie dagegen. Um 13 Uhr soll es eine Pressekonferenz dazu geben.

Corona: Drei Szenarien für den Herbst - von harmlos bis dramatisch

Diese drei Szenarien für den Corona-Herbst in Deutschland werden laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dem das Papier ebenfalls vorliegt, beschrieben:

Günstigstes Szenario: In Deutschland kursiert eine Coronavirus-Variante, die harmloser ist als die aktuell dominierende Omikron-Variante. Nur der Schutz von Risikogruppen ist notwendig.

In Deutschland kursiert eine Coronavirus-Variante, die harmloser ist als die aktuell dominierende Omikron-Variante. Nur der Schutz von Risikogruppen ist notwendig. Mittelschweres Szenario: Die dominierende Virusvariante im Herbst macht ähnlich krank wie die aktuelle Omikron-Variante. Die Inzidenzen und Zahl der Arbeitsausfälle steigen im gesamten Herbst und Winter an. Die Intensivstationen sind „moderat“ belastet. Um Arbeitsausfälle zu reduzieren, wären flächendeckende Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstand sowie regional auch Kontaktbeschränkungen nötig.

Die dominierende Virusvariante im Herbst macht ähnlich krank wie die aktuelle Omikron-Variante. Die Inzidenzen und Zahl der Arbeitsausfälle steigen im gesamten Herbst und Winter an. Die Intensivstationen sind „moderat“ belastet. Um Arbeitsausfälle zu reduzieren, wären flächendeckende Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstand sowie regional auch Kontaktbeschränkungen nötig. Ungünstigstes Szenario: Es tritt eine Variante des Coronavirus aus, die gefährlicher ist als Omikron und zudem sehr ansteckend ist. Das Gesundheitssystem ist schwer belastet und Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot müssten bis Frühjahr 2023 andauern.

Corona-Herbst: Lauterbach hat drei Szenarien - Eines ist am wahrscheinlichsten

Lauterbachs Ministerium hält dabei das mittelschwere Szenario für das wahrscheinlichste. „Basierend auf diesen Überlegungen erscheint Szenario 2 als wahrscheinlichstes Corona-Herbstszenario“, heißt es. „Dieses Szenario könnte sich über einen langen Zeitraum erstrecken.“ Ohne Schutzmaßnahmen sei von 1500 Corona-Toten pro Woche in Deutschland auszugehen, heißt es.

Um den prognostizierten Anstieg der Corona-Fallzahlen im Herbst zu bewältigen, hat Lauterbach eine Strategie mit sieben Punkten erarbeitet - alle Details zu Lauterbachs Sieben-Punkte-Plan lesen Sie hier. Lauterbach sieht vor, wieder mehr für das Impfen zu werben, vor allem bei Kindern und bei älteren Menschen.

Kostenlos getestet werden sollen nicht mehr alle Bürger, sondern nur Menschen mit Symptomen, Kleinkinder oder Personen mit vielen Kontakten, zum Beispiel vor großen Veranstaltungen. Die Behandlung bei einer Corona-Erkrankung soll verbessert werden, Menschen in Pflegeeinrichtungen besser geschützt sein. Zudem sollen Krankenhäuser ihre Corona-Daten zuverlässiger melden.

Corona: Ziel von Lauterbachs Strategie - Tote und schwer Erkrankte vermeiden

Als Ziel für den Herbst soll gelten, die Zahl der Corona-Toten und schwere Krankheitsverläufe zu verringen. Außerdem sollen die Intensivstationen nicht überlastet und de kritische Infrastruktur trotz vieler Corona-Infizierten am Laufen gehalten werden.

Vor der Sommerpause sollen die wichtigsten Eckpunkte beschlossen sein, sagte Lauterbach am Donnerstag (23. Juni) vor den Beratungen der Gesundheitsminister. An sechs Punkten seines Sieben-Punkte-Plans werde bereits gearbeitet, beim Thema Maskenpflicht begännen die Verhandlungen, wenn ein entsprechendes Sachverständigen-Gutachten vorläge.

Corona: Aus für kostenlose Tests für alle - Lauterbach verteidigt

Lauterbach verteidigte außerdem sein Vorhaben, kostenlose Corona-Bürgertests einzuschränken. Sie sollten gezielt eingesetzt werden, also da, wo sie den größten Nutzen bringen. Lauterbach führte die hohen Kosten für die Tests und viele falsch positive Tests als Begründung an. „Die Qualität soll erhöht werden, die Tests sollen sinnvoller eingesetzt werden, die Kosten sollen im Rahmen bleiben. Ich glaube, dann holen wir einfach aus den Tests mehr heraus“, sagte der Minister.

Unterdessen zeigt die Infektionskurve weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen (23. Juni) mit 532,9 an. smu/afp/dpa