Genesenen-Extrawurst im Bundestag? Bas erklärt die Vorgeschichte - und warnt vor neuen Wirren

Von: Andreas Schmid

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. © Michael Kappeler/dpa

Im Bundestag gelten teils eigene Corona-Vorschriften. Die Genesenenregeln sorgten für Kritik, könnten angepasst werden - und dennoch für Probleme sorgen.

Berlin - Die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate ist politisch brisant - auch im Deutschen Bundestag. Auch nach der Neuregelung gilt im Parlament überraschend noch die Sechs-Monate-Regelung. Hintergrund war die Allgemeinverfügung des Bundestages, die unter anderem den Zutritt zum Plenarsaal und zu Ausschusssälen regelt. Auch die ist dieser Tage ein Politikum.

Die Bundestags-Regel erhitzt unlängst die Gemüter. Rechtsexperten und Politiker kritisierten die Ausnahme für Bundestagsabgeordnete bei der allgemein verschärften Regelung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einer „Unverschämtheit“. „Was Herr Dobrindt als unverschämt empfindet, ist seine Sache“, sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nun: Zwei Wochen nach der RKI-Entscheidung hat die SPD-Politikerin zu einer umfangreichen Erklärung ausgeholt.

Wirbel um Genesenenstatus im Bundestag: Bas erklärt, wie es dazu kam

„Es tut mir ehrlich leid, dass der Eindruck entstanden ist, dass Abgeordnete einen privilegierten Status hätten“, sagte Bas der taz - um anschließend das durchaus kompliziert anmutende Prozedere zu erklären. „Am 12. Januar ist im Bundestag eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, die bestimmt, welche Regeln in den Ausschüssen und im Plenarsaal Anwendung finden. Der Genesenstatus gilt danach für sechs Monate. Mit Wirkung vom 15. Januar hat das Robert Koch-Institut diesen Status auf drei Monate verkürzt. Einen Tag später kam die Meldung, dass die EU bei Reisen die sechs Monate Frist aufrechterhält. Am Montag folgte die Ministerpräsidentenkonferenz. Es galt abzuwarten, was dort entschieden wird“, erklärte sie. Deshalb sei sie vorerst bei der alten Regel geblieben. „Ich denke jeden Tag darüber nach, was man hätte besser machen können“, räumte Bas aber ein.

Es handle sich um eine sehr komplexe Gemengelage. „Denn die sechs Monate gelten für alle Genesenen, wenn sie in den Plenarsaal oder in eine Ausschusssitzung wollen – also auch für Besucher oder Journalisten“, sagt Bas. Allerdings gelten an anderen Wirkungsorten der Parlamentarier andere Maßgaben. „Wenn Abgeordnete in ihr Büro gehen und dort als Arbeitgeber ihre Mitarbeiter treffen, gilt nach Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz eine Frist von drei Monaten. Und wenn sie mittags in die Bundestagskantine gehen, gelten wieder sechs Monate. Denn dort orientieren wir uns an der Verordnung des Landes Berlin.“

Genesenenstatus im Bundestag: Bas sieht AfD-Problem - „weil sie nicht mehr in den Saal dürfen“

Weiterhin gilt im Bundestag die Sechs-Monate-Regel. Bas kündigte allerdings an, über eine Anpassung nachzudenken. Die SPD-Politikerin, die seit Oktober Bundestagspräsidentin ist, warnte jedoch vor einem Problem – mit der AfD. „Man muss auch wissen: Wenn ich den Status auf drei Monate verkürze, kann das bedeuten, dass noch mehr Parlamentarier, wie jetzt schon Abgeordnete der AfD, auf Besuchertribünen müssen, weil sie nicht mehr in den Saal dürfen.“

Mehr als 20 AfD-Abgeordnete müssen die Bundestagssitzungen auf der Zuschauertribüne verfolgen. © Kay Nietfeld/dpa

Im Plenum gilt aktuell die 2Gplus-Regel. Abgeordnete, die nicht geimpft oder genesen sind, beziehungsweise keine Angaben zu ihrem Impfstatus machen wollen, müssen auf die Tribüne. „Das würde heißen: Wir haben keinen oder kaum noch Platz für Besucher. Die Öffentlichkeit hat aber auch ein Recht auf Teilnahme.“

Schon jetzt müssen mehrere Abgeordnete der AfD auf der Tribüne Platz nehmen. Künftig könnte dieses Schicksal wohl auch Parteichef Tino Chrupalla oder Co-Fraktionschefin Alice Weidel ereilen. Beide hatten sich im Oktober beziehungsweise November mit dem Coronavirus infiziert, gelten damit seit mehr als 90 Tagen als genesen. Weidel ist eigenen Aussagen aus dem Wahlkampf zufolge ungeimpft. Ob Chrupalla geimpft ist oder nicht, wollte er bislang nicht sagen. (as)