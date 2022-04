Ausgang offen: Corona-Impfpflicht wird im Bundestag zur Wundertüte - Abstimmung steht an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l.), spricht mit Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, im Plenum im Bundestag (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Am Donnerstag stimmt der Bundestag nach langen Hin und Her über die Corona-Impfpflicht ab. Kurz vorher tauchte noch ein neuer Kompromiss auf. Lauterbach ist zuversichtlich.

Am Donnerstag, direkt ab 9 Uhr, ist die Corona*-Impfpflicht das große Thema im Bundestag.

Mehrere Vorschläge liegen zur Diskussion und Abstimmung vor.

Mit einer Mehrheit für einen Antrag könnte es knapp werden, doch der Bundesgesundheitsminister rechnet mit einer Entscheidung für die Impfpflicht ab 60.

Berlin - Viele Monate wird nun schon über die Corona-Impfpflicht in Deutschland gestritten. Am Donnerstag (7. April) soll der Bundestag seine Entscheidung treffen. Ab 9 Uhr läuft die Debatte im deutschen Parlament. Nach einer etwa 70-minütigen Debatte wird es voraussichtlich mehrere namentliche Abstimmungen unter den Abgeordneten geben.

Bis zuletzt ist unklar, ob am Ende ein Vorschlag für oder gegen die Impfpflicht eine Mehrheit erringen wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet aber mit einem Votum für den jüngsten Kompromissvorschlag zur Impfpflicht. „Ich gehe davon aus, dass wir die Impfpflicht morgen beschließen werden“, sagte Lauterbach am Mittwoch. Der am Dienstag zwischen zwei Abgeordnetengruppen ausgehandelte Kompromiss sei „ein guter Vorschlag“.

Corona-Impfpflicht: Lauterbach rechnet mit Mehrheit für Vorschlag ab 60

Der neu gefasste Antrag sieht vor, sofort eine Impfpflicht ab 60 zu beschließen, die ab dem 1. Oktober greifen soll. Zu dieser Altersgruppe gehörten 90 Prozent derjenigen, die an oder mit Corona sterben, betonte der Gesundheitsminister. Er verwies zudem darauf, dass auch eine Impfpflicht ab 18 beschlossen werden könne, wenn sich die Situation bei den Menschen zwischen 18 und 59 nicht wesentlich verbessert habe. Für den neuen Vorschlag haben sich die bisherigen Befürworter einer Impfpflicht ab 18 Jahren mit jenen zusammengetan, die eine mögliche Impfpflicht ab 50 mit vorgelagerter Pflichtberatung vorgeschlagen hatte. Das ist nun also eine große Gruppen, doch reicht es am Ende?

Die Union hält jedenfalls weiter an ihrem Vorschlag einer gestuften Impfpflicht mit Impfregister fest. Bei dem neuen Vorschlag handele sich um „verkorkste Kompromisse, die die Koalition machen muss, weil sie sich untereinander nicht einig ist“, so Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU*) am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Den von seiner Fraktion vorgelegten Antrag „halten wir nach wie vor für den richtigen“, betonte er. Zwei weitere Anträge, die am Donnerstag im Bundestag eine Rolle spielen, sehen zudem den kompletten Verzicht auf eine Impfpflicht vor.

Corona-Impfpflicht: Union ermahnt Abgeordnete zu Disziplin

Vor der Abstimmung ermahnt die Führung der Unionsfraktion offenbar ihre Abgeordneten noch zur Disziplin. „Nehmen Sie an allen Abstimmungen teil, stimmen Sie unserem Antrag zu, lehnen Sie die übrigen Vorlagen ab“, heißt es in einem Schreiben des Parlamentsgeschäftsführers Thorsten Frei (CDU) an seine Fraktionskollegen, der am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP vorlag. „Falls unser Antrag keine Mehrheit findet, sollte dem Impuls widerstanden werden, anderen Vorlagen zuzustimmen, nur damit es irgendein Ergebnis gibt“, heißt es in dem Schreiben weiter. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet.

Corona-Impfpflicht: Abstimmung im Bundestag - Ausgang offen

Bei der Abstimmung reicht eine einfache Mehrheit. Es müssen also nicht mindestens 369 aller 736 Abgeordneten dafür stimmen, sondern es wäre genug, wenn von den anwesenden Parlamentariern mehr mit Ja als mit Nein stimmen.

Es dürfte auch darauf ankommen, in welcher Reihenfolge abgestimmt wird. Denn bei der Abstimmung wird Taktik eine gewisse Rolle spielen. Wäre der Impfpflicht-Entwurf zuerst dran und bekäme keine Mehrheit, könnten theoretisch einige seiner Befürworter zum Beispiel bei der Union mitstimmen, bevor es überhaupt keine Regelung gibt. Umgekehrt könnte es ähnlich laufen: Würden alle anderen Vorlagen abgeschmettert und erst zum Schluss käme der Impfpflicht-Vorschlag dran, könnten sich dem theoretisch weitere Abgeordnete anschließen, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Möglicherweise bekommt aber auch kein Vorschlag eine Mehrheit. Der Einführung einer Impfpflicht müsste auch der Bundesrat noch zustimmen. (dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.