Impfpflicht-Gegner feiern neue „Risikobewertung“ des RKI - doch die Lage ist komplex

Von: Cindy Boden

Karl Lauterbach (l., SPD), Bundesminister für Gesundheit, und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts © Kay Nietfeld/dpa

Das RKI bringt mit einer Bewertungsänderung neuen Schwung in die Diskussion um eine Impfpflicht. Fällt ein zentrales Argument der Impfpflichtbefürworter weg?

Berlin - Die Impfpflicht-Diskussion in Deutschland zieht sich hin. Am Donnerstag nächster Woche (17. März) sollen im Bundestag Gesetzesentwürfe beraten werden. Eine Entscheidung, ob und gegebenenfalls in welcher Form die verpflichtende Corona-Impfung kommt, ist dann aber immer noch nicht gefällt. Neuen Zündstoff könnte nun aber auch noch das Robert-Koch-Institut* (RKI) liefern.

Auf ihrer Webseite veröffentlicht die Gesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD) unterstellte Behörde eine sogenannte „Risikobewertung“ zu Covid-19. Darin geht es auch um die Corona-Impfung. Das RKI hat diese Bewertung am 28. Februar geändert - wie es auf der Seite heißt: gekürzt und angepasst. Gegner einer Impfpflicht feiern die Änderung unter anderem auf Twitter als mögliches Aus für die Pläne. Doch die Lage ist komplex.

Corona-Impfpflicht in Deutschland: RKI ändert Risikobewertung

Interessant sind dabei die Teile zur Übertragbarkeit des Coronavirus* durch Geimpfte. Denn die Impfpflicht-Befürworter sehen hierin ein wichtiges Argument. In der Fassung vom 14. Januar 2022, die sich über das „Internet Archive“ noch abrufen lässt, hieß es im Kapitel „Empfehlungen“: „Damit die Infektionsdynamik zurückgeht, müssen so viele Übertragungen wie möglich vermieden werden. Hierfür sind sowohl Kontaktreduktion und Einhaltung der AHA+L-Regeln sowie die Impfung erforderlich.“

Außerdem stand dort: „Nur durch Erreichen eines sehr hohen Anteils der vollständig Geimpften in der Bevölkerung und einer möglichst kleinen Zahl an Neuinfizierten können sowohl Übertragungen als auch schwere Erkrankungen, Krankenhausaufnahmen und Todesfälle wirksam reduziert werden.“

Diese Sätze lassen sich in der Fassung vom 28. Februar 2022 nicht mehr finden. Die Kontaktreduktion und die Einhaltung der Corona-Regeln wird weiterhin allen empfohlen. Im Kapitel zur „Übertragbarkeit“ selbst hat sich aber auch etwas verändert. Zuletzt hieß es: „Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch die Impfungen das Risiko von Übertragungen reduzieren.“

Der Passus ist damit einerseits bestimmter, andererseits aber in seiner zeitlichen Geltungsdauer stark eingeschränkt. Die Untersuchungen „zeigen“ nun in den Worten des RKI ein reduziertes Übertragungsrisiko statt nur „darauf hindeuten“ - allerdings (nur) „insbesondere in den ersten Wochen nach einer Impfung“.

RKI ändert Risikobewertung zu Corona-Impfung: Zentrales Argument der Impfpflicht-Befürworter weg?

Gerade der Hinweis auf eine „Erforderlichkeit“ der Impfung zur Eindämmung der Infektionsdynamik fehlt aber. Was hat das RKI zu dieser Änderung bewogen? Eine Anfrage von Merkur.de blieb zunächst unbeantwortet.

Ob die neue Einschätzung Folgen für die geplante Impfpflicht haben wird, bleibt vorerst offen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags schrieb in einer Ausarbeitung 2021: „Eine Impfpflicht, die allein dem Selbstschutz der Geimpften dienen würde, wäre mithin kein legitimes Ziel.“ Es braucht also ein Argument, das darüber hinaus geht. Ein Mehrwert für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung in Form eines Fremdschutzes wäre das womöglich. Aber sieht das RKI das bei der Corona-Impfung noch als gegeben an - und wenn ja, für wie lange? Zunächst gab es am Dienstag keine Antwort auf die Anfrage.

Impfpflicht-Gegnern spiele das RKI nun in die Hände, heißt es laut Business Insider vonseiten mehrerer Parlamentarier. Die Einführung der allgemeinen Impfpflicht werde auf andere Argumente gestützt, hieß es wohl aus Kreisen der SPD*- und Grünen*-Fraktion. Kopfzerbrechen bereite die RKI-Bewertung daher nicht.

In der Unionsfraktion aber halte man für „bedenklich“, dass das Gesundheitsministerium wieder nicht informiert hätte. Dieser Vorwurf sorgte erst kürzlich für viel Wirbel - nämlich bei Änderungen zum Genesenenstatus. (cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.