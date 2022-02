„Hart aber fair“: Blume leistet sich derben Fußpilz-Vergleich zur Impfkampagne - Grüne fährt den Bayer an

Die Talkrunde bei „Hart aber fair“ (ARD). © WDR/Dirk Borm

Wann ist die Pandemie vorbei? Bei Frank Plasbergs „Hart aber fair“ zofften sich darüber Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt und CSU-Mann Markus Blume.

Berlin - Lockern oder an Maßnahmen festhalten? Bei „Hart aber fair“ gehen die unterschiedlichen Lager lauthals aufeinander los. Die größten Streithähne im Ring: Markus Blume von der CSU und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Gastgeber Plasberg lockt die beiden geschickt aus der Reserve.

„Merkwürdige Zwischenzeit“, leitet er seine Sendung ein. „Gedanklich“ sei man doch schon „raus“. Ein Einspieler soll den Eindruck unterstreichen: Prof. Jochen Werner, Ärztlicher Direktor der Uniklinik Essen, erklärt dort: „Es muss Schluss sein mit dem Covid-19-Alarmismus, mit dem Starren auf Zahlen!“ Er wolle den „Angst- und Panikmodus“ verlassen, dafür „kontrollierten Pragmatismus“ walten lassen.

Die deutlichen Worte kommen auch bei der dreifachen Mutter und ehemaligen CDU-Familienministerin Kristina Schröder gut an: „Er spricht mir aus der Seele“, gesteht Schröder, die das Risiko im Bezug auf Corona* für sich selbst - dreifach geboostert - als „so klein, dass er mir keinen Schrecken macht“ einschätzt. Schröder sorgt sich dafür um ihre Kinder, allerdings nicht wegen einer Ansteckung, sondern wegen der Maßnahmen, die für Kinder „immer noch sehr drastisch“ seien. Schröder nennt als Beispiel ihre siebenjährige Tochter, die „jeden Tag sieben Stunden lang die Maske“ tragen müsse. Für Kinder sei das „eine Riesen-Einschränkung“.

„Hart aber fair“ - diese Gäste diskutierten mit:

Katrin Göring-Eckardt (Grüne*) - Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

(Grüne*) - Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Markus Blume (CSU*) - Generalsekretär

(CSU*) - Generalsekretär Dr. Cihan Çelik - Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt

Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt Christina Berndt - Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung

- Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung Kristina Schröder - Ex-Familienministerin und jetzige Kolumnistin bei Die Welt

- Ex-Familienministerin und jetzige Kolumnistin bei Die Welt Marc-Christoph Wagner - Deutscher Abteilungsleiter im dänischen Louisiana Museum of Modern Art, lebt mit Familien in Kopenhagen

CSU-Generalsekretär Markus Blume soll den Kurs von Landeschef Markus Söder* verteidigen, der vor wenigen Wochen noch das „Team Vorsicht“ für Bayern proklamierte. Söder überraschte aber wenige Stunden vor dem Talk mit der Ankündigung, die ab Mitte März vorgesehene einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte in seinem Bundesland nicht umzusetzen. Blume sagt es blumig: „Wir waren vorsichtig, als Vorsicht gefragt war, und sind jetzt vorsichtig optimistisch, wenn Optimismus gefragt ist.“

Impfpflicht: Zwischen Blume und Göring-Eckardt knallt’s bei „Hart aber fair“

Das war’s dann aber auch mit Blümchen. Blume geht auf direkte Konfrontation zur Bundesregierung: „Wir müssen schauen, dass wir uns nicht selbst in der Corona-Dauerschleife gefangen halten.“ Doch die Bundesregierung würde einfach sagen: „Wir wissen nicht mehr weiter, wir machen erst mal gar nichts.“ Die Grundsatzkritik bringt die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), auf die Palme: „Wahrscheinlich würde die olympische Disziplin ‚Ich ändere meine Meinung ständig‘ in Bayern bei einer Goldmedaille landen!“, ledert sie vom zugeschalteten Monitor neben Blume herab.

Die Grüne spricht von CSU-„Populismus“, um Wähler zu mobilisieren. Die Zielsetzung in Bayern sei - anders als in Berlin - klar, kontert der CSU-Generalsekretär: „Mehr impfen und weniger Beschränkungen im Alltag“. Göring-Eckardt sieht das anders: Was Bayern gerade macht, sei „nach dem Motto ‚Was schert mich mein Geschwätz von gestern!‘“

Die Bundesregierung sei „drauf und dran, die allgemeine Impfpflicht zu verbaseln“, setzt Blume entgegen und verweist auf den Umstand, dass auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht die „Umsetzungsfragen bis heute nicht geklärt“ wurde. Ein Manko, das auch dem Gesetz zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht vorgeworfen wird: Da sei zu viel Diskrepanz zwischen Anspruch und Umsetzungsmöglichkeiten. Göring-Eckardt ist empört. Ministerpräsidenten und Kanzler Olaf Scholz* hätten sich drauf geeinigt.

Corona in Deutschland - Oberarzt Çelik berichtet aus der Klink: „Das Fixieren auf Zahlen funktioniert nicht mehr“

Dass sich in den Krankenhäusern die Situation verändert, kann Oberarzt Dr. Cihan Çelik aus Darmstadt bestätigen. „Auf den Intensivstationen zählen wir mittlerweile die schweren Verläufe separat“, so der Lungenfacharzt, auch das Robert-Koch-Institut* verfahre nun so, was dazu führe, dass die Grafiken wie Hospitalisierungen und Inzidenzen „anders interpretiert werden“. Çelik gibt zu: „Das Fixieren auf Zahlen“ wie in „vorherigen Wellen“ funktioniere nicht mehr. Allerdings wisse noch keiner, was in den nächsten Wochen auf die Krankenhäuser zukomme, da sich das Virus immer mehr bei den drei Millionen Ungeimpften über 60 ausbreite, die als vulnerabel gelten.

Als Plasberg die aktuelle Impfkampagne der Bundesregierung* in den Talk einführt, ist die Bühne nochmal frei für Blume: „Bei manchem Mittel gegen Fußpilz“ werde „mehr transportiert als bei dieser Kampagne!“, meckert der drauflos. Das passe „zur Gefühlslage und zum Habitus der Bundesregierung“, so der CSUler weiter, da wünsche man sich „einfach mehr Leidenschaft, mehr Esprit!“ Auch Plasberg versucht sich flapsig und bemerkt, dass die Kampagne von der Werbeagentur - man beachte die Namen - „Scholz & Friends“ entworfen wurde. „Gab es hier eine Namensverwechslung?“, schmunzelt Plasberg. „Ist der Bundeskanzler nicht ausgelastet gewesen und hat sich das mit einem trögen Freundeskreis ausgedacht?“

Schröder kritisiert: Angst wurde in der Pandemie für Folgsamkeit instrumentalisiert

Zum Ende wagt Plasberg noch den Deutschland-Dänemark-Vergleich. In dem nördlichen Nachbarland mit seinen knapp sechs Millionen Einwohner herrscht seit letzter Woche wieder Normalzustand. Çelik liefert dazu die Zahlen: „Dänemark hat eine Booster-Quote der über 60-Jährigen von fast 96 Prozent, wir sind da nur bei knapp über 70 Prozent.“ Ministerin Schröder fällt noch etwas anderes auf: „Der dänische Weg hat wesentlich weniger als wir auf die Angstkommunikation gesetzt.“ In Deutschland sei Angst für Folgsamkeit „instrumentalisiert“ worden. Deutsch-Däne Marc-Christoph Wagner bestätigt: In Dänemark habe man „den Leuten mehr reinen Wein eingeschenkt“, das habe dazu geführt, dass es mehr Vertrauen gab.

Fazit des „Hart aber fair“-Talks

Wir werden uns wohl viel verzeihen müssen, hatte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn in Bezug auf die Corona-Pandemie-Politik geunkt. Plasberg riss die Problematik ein wenig an und zeigte, was sich von Seiten der Politik verändert hat: Die neuen Zahlen zur Statistik und Prognose, die nachlassende Tatkraft beim Impfen, aber auch das Abebben der Angst. Vielleicht bleibt dennoch etwas zurück. Wagner schildert aus Dänemark: Früher sei man mit einem Schnupfen zur Arbeit gegangen, inzwischen bleibe man vier Tage zu Hause. (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.