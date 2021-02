Forderung vor G7-Gipfel: Corona-Impfstoff muss für alle reichen – Hoffnung in US-Präsident Joe Biden

Vor dem Online-G7-Gipfel fordern Menschenrechtsorganisationen eine gerechte Verteilung des Corona-Impfstoffs. US-Präsident Joe Biden nimmt morgen an gleich zwei internationalen Treffen teil.

München – Anlässlich des Online-Treffens der sieben großen Wirtschaftsmächte (G7) haben Entwicklungsorganisationen einen globalen Impfplan und stärkeres Engagement im Kampf gegen das Coronavirus gefordert. Ärmeren Ländern müsse mehr geholfen werden. Von der am Freitag tagenden G7-Runde, an der erstmals auch der neue US-Präsident Joe Biden teilnimmt, werden auch Finanzzusagen für den Kampf gegen die Pandemie und die Verteilung von Impfstoffen erwartet.

Die Bundesregierung stellt in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro für die Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Akteure mit dem ACT-Accelerator (Access to Covid-19 Tools Accelerator) zur Verfügung. Ein wichtiger Teil ist die Covax-Initiative, in der die Entwicklung und Verteilung von Corona-Impfstoffen gebündelt werden, um allen Ländern einen gerechten Zugang zu ermöglichen.

Organisation One kritisiert vor G7-Gespräch: Reiche Nationen sichern sich zu viel Corona-Impfstoff

Die Organisation One kritisierte, reiche Nationen würden sich Zugang zu viel mehr Impfstoffen sichern als sie brauchen. So werde ärmeren Ländern der Zugang erschwert. Wenn reiche Länder weiterhin ein Monopol auf die ersten zwei Milliarden Impfdosen hätten, könnte es doppelt so viele Corona-Tote geben, wie wenn der Impfstoff gerecht aufgeteilt würde, so die Organisation auf ihrer Webseite.

Von den G7-Staaten forderte One „sorgfältige Planung“, um die globale Verteilung von Impfstoffen zu verbessern. Die Weitergabe müsse beginnen, bevor potenzielle Geberländer anfingen, überschüssige Impfdosen anzusammeln. „Solange das Virus irgendwo auf dem Planeten unkontrolliert bleibt, wird es weiter mutieren, Grenzen überschreiten und in der Gesellschaft und der Weltwirtschaft verheerenden Schaden anrichten“, heißt es in einer Analyse der Organisation.

Corona-Pandemie und Impfstoff im Fokus: G7-Gespräch und Online-Sicherheitskonferenz

Das G7-Videogespräch findet am morgigen Freitag (19.2.2021) unter dem Vorsitz des britischen Premiers Boris Johnson statt. Der offizielle G7-Gipfel soll im Juni in Cornwall in Großbritannien stattfinden. Der virtuelle G7-Gipfel ist das erste internationale Treffen, an dem der neue US-Präsident Joe Biden teilnimmt. In ihn wird viel Hoffnung für eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen gesetzt. Zu den G7-Staaten gehören außer Deutschland, den USA und Großbritannien auch Frankreich, Italien, Kanada und Japan.

Am gleichen Tag findet außerdem noch eine Online-Version der Münchner Sicherheitskonferenz statt, die in ihrer üblichen Form verschoben wurde. Auch hier soll es um die transatlantischen Beziehungen gehen, weitere Themen sind aber der Klimaschutz und ebenfalls die Corona-Pandemie. Neben dem neuen US-Präsident Joe Biden werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), UN-Generalsekretär António Guterres und Bill Gates auf der Konferenz sprechen. Das Treffen kann online im Livestream verfolgt werden.

António Guterres: „Verteilung der Corona-Impfstoffe unfair“

Auch UN-Generalsekretär António Guterres hatte in dieser Woche kritisiert*, dass die Verteilung der Corona-Impfstoffe völlig „unausgewogen und unfair“ sei. Denn bislang hätten zehn Länder drei Viertel aller verfügbaren Impfdosen verimpft, kritisierte er. 130 andere Länder hätten hingegen noch keine einzige Dosis enthalten. Er forderte einen globalen Impfplan, der Forscher:innen, Hersteller und Geldgeber einbezieht. (Friederike Meier/dpa)*fr.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.