„Bärtige Frauen, Männer mit hellen Stimmen“: Brasiliens Staatschef verurteilt Corona-Impfung - mit kurioser Anspielung

Brasilien ist eines der am härtesten von Corona betroffenen Länder. Staatspräsident Jair Bolsonaro verharrt auf seinem Anti-Maßnahmen-Kurs und spottet über die Impfung.

Das krisengebeutelte Brasilien verzeichnet die zweitmeisten Todesopfer in der Corona-Pandemie .

verzeichnet die zweitmeisten Todesopfer in der . Das neue Impfmittel gegen Sars-CoV-2 soll die Infektionszahlen eindämmen - Doch der Präsident ist skeptisch.

soll die Infektionszahlen eindämmen - Doch der Präsident ist skeptisch. Der umstrittene Jair Bolsonaro spielt die Corona-Gefahr herunter und warnt vor dem Gegenmittel.

Rio de Janeiro - Brasilien ist das Land mit den zweitmeisten Todesopfern von Covid-19, Präsident Jair Bolsonaro steht den weltweit geplanten Impfmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie jedoch skeptisch gegenüber. Der Staatschef des südamerikanischen Landes sorgt mit seiner Ablehnung des Corona-Impfstoffes gegen Sars-CoV-2 für Aufsehen und erneuerte die Kritik nun in einem TV-Interview.

Corona in Brasilien: Impfkritiker Bolsonaro warnt Frauen und Männer

Dort warnt der 65-Jährige davor, sich mit dem Wirkstoff der Pharmaunternehmen Biontech aus Deutschland und Pfizer aus den USA einer Impfung zu unterziehen: „Wenn du zum Kaiman wirst, ist es dein Problem“, ist sich Bolsonaro sicher. Was das brasilianische Staatsoberhaupt damit meint, erläutert er anhand der fehlenden Verantwortung der Impfstoffhersteller, wenn es unerwartete Nebenwirkungen geben sollte.

„Wenn einer Frau ein Bart wächst oder wenn ein Mann anfängt, mit heller Stimme zu sprechen, wollen sie nichts damit zu tun haben“, sagte Bolsonaro weiter. Er nimmt zwar an Vorstellungen der Gesundheitskampagne teil, verurteilt die geplanten Impfungen jedoch - weil es für ihn das „Schlimmste“ sei, wenn in das Immunsystem von Menschen eingegriffen wird.

In dem einwohnerstärksten Land Südamerikas hat die Corona-Pandemie bislang über 180.000 Menschenleben gefordert, die an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind. Jair Bolsonaro war selbst bereits an Covid-19 erkrankt, ihm zufolge habe das umstrittene Corona-Gegenmittel Hydroxychloroquin für seine Gesundung gesorgt.

Nichtsdestotrotz werde er „grünes Licht“ für den Kauf von zugelassenen Impfmitteln erteilen, er selbst möchte sich nicht den Wirkstoff injizieren lassen: „Ich habe bereits Antikörper - wozu eine neue Impfung?“ Vor wenigen Tagen entschied der Oberste Gerichtshof in Brasilien, dass die Behörden Corona-Impfungen durchaus zur Pflicht machen können. Nach dem Jahreswechsel will das krisengebeutelte Land etwa 50 Millionen Bürgern einen Impfschutz verabreichen.

Corona-Pandemie in Brasilien: Maßnahmen für Trump-Anhänger Bolsonaro nur „Hysterie“

„Tropen-Trump“ Bolsonaro gilt als rechtsextrem und spielte die Gefahr durch das neuartige Coronavirus in den vergangenen Monaten immer wieder herunter. So bezeichnete er Covid-19 unter anderem als „kleine Grippe“ und verurteilte Reaktionen vieler auf die Pandemie als „Hysterie“.

Bolsonaro eckt immer wieder mit seinem Regierungskurs an und steht auch wegen rücksichtsloser Abrodungen im Regenwaldgebiet weltweit in der Kritik. Diesbezüglich vollzog der Anhänger von US-Präsident Donald Trump kürzlich eine Ansage an dessen Nachfolger Joe Biden - es geht um die Klimapolitik:

Auf der Suche nach dem Coronavirus-Ursprung wurden unterdessen Forscher fündig: Sie entdeckten erstmals außerhalb von China SARS-CoV-2-Verwandte. Ab 27. Dezember soll auch in Deutschland der Impfstoff von BioNTech und Pfizer gegen das Coronavirus verabreicht werden. Antworten auf die wichtigsten Fragen. (PF)